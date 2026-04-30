Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Νέα δήλωση για τα Στενά του Ορμούζ – Το έμμεσο μήνυμα στους Αμερικανούς

Μήνυμα στους Αμερικανούς για τα Στενά του Ορμούζ έστειλε με νέα δήλωση του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σε ανάρτηση στο Χ ο επίσημος λογαριασμός του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δημοσίευσε μήνυμα για την Εθνική Ημέρα Περσικού Κόλπου. «Ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο για τον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Ο συμβολισμός της Εθνικής Ημέρας Περσικού Κόλπου είναι κατ’ ουσίαν το μήνυμα στην Ουάσινγκτον, η οποία αναζητεί τρόπους να ανοίξει εκ νέου για την παγκόσμια ναυτιλία τα Στενά του Ορμούζ. Η Εθνική Ημέρα για τον Περσικό Κόλπο είναι επίσημη γιορτή στο Ιράν και στόχος είναι να εορταστεί η ιστορία, το όνομα και η σημασία του Περσικού Κόλπου.

Η γιορτή τιμά την ημέρα κατά την οποία οι ενωμένες δυνάμεις της Αυτοκρατορίας των Σαφαβιδών και της εταιρείας British East India Company, η οποία βρισκόταν στην προμετωπίδα της βρετανικής αποικιακής πολιτικής, κατέλαβαν το Ορμούζ και εκδίωξαν τους Πορτογάλους.

