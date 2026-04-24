Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Το πρόσωπό του είναι τόσο παραμορφωμένο που θα χρειαστεί πλαστική επέμβαση

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει δημοσιεύσει ηχητικό ή βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τότε που ανέλαβε την εξουσία, επειδή το πρόσωπό του υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα, την ώρα που ο Πρόεδρος Τραμπ λέει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες παρεμποδίζονται από την έλλειψη σαφούς ηγεσίας στην Τεχεράνη.

Ο 56χρονος Χαμενεΐ «δεν θέλει να φαίνεται ευάλωτος ή να ακούγεται αδύναμος», δήλωσαν τέσσερις Ιρανοί αξιωματούχοι στους New York Times , προσθέτοντας ότι το ένα πόδι του αγιατολάχ έχει «χειρουργηθεί τρεις φορές και περιμένει προσθετικό μέλος», ενώ έχει υποβληθεί επίσης σε χειρουργική επέμβαση στο ένα του χέρι. «Το πρόσωπο και τα χείλη του έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα, γεγονός που τον δυσκολεύει να μιλήσει [και] θα χρειαστεί πλαστική χειρουργική επέμβαση», ανέφεραν οι Times.

«Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν τον επισκέπτονται, φοβούμενοι ότι το Ισραήλ μπορεί να τους εντοπίσει και να τον σκοτώσει», πρόσθεσε η εφημερίδα, ​​η οποία ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος της λήψης αποφάσεων ανατίθεται στους στρατηγούς της Τεχεράνης και όχι στους πολιτικούς ηγέτες. «Τα μηνύματα που του στέλνονται είναι χειρόγραφα, σφραγισμένα σε φακέλους και μεταδίδονται μέσω ανθρώπινης αλυσίδας από έναν έμπιστο αγγελιοφόρο στον επόμενο, ο οποίος ταξιδεύει σε αυτοκινητόδρομους και επαρχιακούς δρόμους, με αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες μέχρι να φτάσει στο κρησφύγετό του. Οι οδηγίες του για τα διάφορα ζητήματα επιστρέφουν με τον ίδιο τρόπο.»

Παρόλο που η έκθεση περιγράφει τον Χαμενεΐ ως δύσκολο στην επικοινωνία, επικαλείται επίσης Ιρανούς αξιωματούχους που δήλωσαν ότι ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν , και ο υπουργός Υγείας, Μοχάμεντ-Ρεζά Ζαφαργκάντι, «έχουν συμμετάσχει και οι δύο στη φροντίδα του». Η έκθεση υποστηρίζει τον ισχυρισμό αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες παρεμποδίζονται από την αργή επικοινωνία και την αβεβαιότητα σχετικά με το εάν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ είναι σε θέση να μιλήσουν εκ μέρους του έθνους τους.

Ο Τραμπ παρέτεινε την Τρίτη επ' αόριστον την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων, καθώς οι ΗΠΑ περίμεναν απάντηση στην τελευταία αμερικανική προσφορά, η οποία δίνει προτεραιότητα στον τερματισμό του πυρηνικού εμπλουτισμού και στην παραίτηση από περίπου 440 κιλά ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. «Υπάρχει προφανώς μεγάλη εσωτερική διχόνοια», δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

«Αυτή είναι μια μάχη μεταξύ των πραγματιστών και των σκληροπυρηνικών στο Ιράν αυτή τη στιγμή, και ο πρόεδρος θέλει μια ενιαία απάντηση. Έτσι, καθώς περιμένουμε αυτήν την απάντηση, υπάρχει κατάπαυση του πυρός». Οι Times ανέφεραν την Πέμπτη ότι ο Χαμενεΐ έχει αναθέσει σημαντικές εξουσίες στο σκληροπυρηνικό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης .

«Ήταν οι Φρουροί που σχεδίασαν τη στρατηγική για τις επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ και τα κράτη του Περσικού Κόλπου, μαζί με το κλείσιμο των Στενών για τη θαλάσσια κυκλοφορία», ανέφερε. «Αυτοί ήταν που συμφώνησαν σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ και ενέκριναν την παρασκηνιακή διπλωματία και τις άμεσες διαπραγματεύσεις. Επέλεξαν τον κ. Γκαλίμπαφ από τις δικές τους τάξεις για να ηγηθεί των συνομιλιών με τον αντιπρόεδρο Τζέι ντι Βανς στο Ισλαμαμπάντ.»