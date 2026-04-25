ΝΥΤ: Σε κρησφύγετο με σοβαρά τραύματα ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Σύμφωνα με αποκαλύψεις των New York Times, οι οποίες βασίζονται σε μαρτυρίες ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων, ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ φέρει βαριά τραύματα που καθιστούν αδύνατη τη δημόσια εμφάνισή του. Συγκεκριμένα, ο Χαμενεΐ έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χείλη, γεγονός που του προκαλεί μεγάλη δυσκολία στην ομιλία, ενώ η αποκατάστασή τους θα απαιτήσει σειρά πλαστικών επεμβάσεων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η σωματική του ακεραιότητα έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, καθώς έχει ήδη υποβληθεί σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις στο πόδι του. Οι γιατροί προετοιμάζουν το έδαφος για την τοποθέτηση προσθετικού μέλους, την ίδια ώρα που πραγματοποιήθηκε επέμβαση και στο χέρι του για να αποκατασταθεί, όσο είναι δυνατόν, η λειτουργικότητά του. Ο δημοσιογράφος Φαρνάζ Φασιλί μιλώντας στο CNN εξήγησε πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται απομονωμένος σε ένα κρησφύγετο υπό την επίβλεψη μιας κορυφαίας ιατρικής ομάδας. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως την ευθύνη για τη φροντίδα του έχουν αναλάβει προσωπικά ο Πρόεδρος του Ιράν και καρδιοχειρουργός, Μασούντ Πεζεσκιάν, μαζί με τον Υπουργό Υγείας. Η πρόσβαση στο σημείο όπου νοσηλεύεται είναι σχεδόν αδύνατη, ενώ για λόγους ασφαλείας δεν υπάρχει καμία ηλεκτρονική συσκευή στον χώρο, ώστε να αποφευχθεί ο εντοπισμός του από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Η επιρροή των Φρουρών της Επανάστασης

Παρά τα βαριά σωματικά τραύματα, η διανοητική κατάσταση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ περιγράφεται ως άριστη. Κι όμως, οι συνθήκες της ανάρρωσής του φαίνεται να αλλάζουν τις ισορροπίες ισχύος μέσα στο ιρανικό καθεστώς. Όπως ανακοινώθηκε, ο ίδιος έχει αναθέσει προσωρινά τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σε Ιρανούς στρατηγούς, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι δεν κατέχει ακόμη τον πλήρη έλεγχο της χώρας. Αν και τυπικά συμμετέχει στις διαδικασίες και υπογράφει τα διατάγματα, συχνά έρχεται αντιμέτωπος με τετελεσμένα γεγονότα. Το δημοσίευμα εκτιμά πως ο διάδοχος του κληρικού πατέρα του βρίσκεται πλέον υπό την άμεση επιρροή των Φρουρών της Επανάστασης, στις τάξεις των οποίων υπηρέτησε στο παρελθόν, με τους στρατιωτικούς να εκμεταλλεύονται το κενό που δημιουργεί η φυσική του απουσία από το προσκήνιο.

