Ποιος κυβερνά το Ιράν: Το παρασκήνιο ενός «Game of Thrones» χωρίς «βασιλιά»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι σοβαρά τραυματισμένος αλλά «διανοητικά διαυγής», σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα The New York Times.

Δημήτρης Μάνωλης

People walk past a billboard that shows a graphic depicting Iran's Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei in downtown Tehran, Iran, Monday, April 6, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)
Η εξόντωση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας μορφής συλλογικής ηγεσίας στο Ιράν, με αυξημένο ρόλο για τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Όταν ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κυβερνούσε το Ιράν ως ανώτατος ηγέτης, ασκούσε απόλυτη εξουσία σε όλες τις αποφάσεις για πόλεμο, ειρήνη και διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο γιος και διάδοχός του δεν διαδραματίζει τον ίδιο ρόλο.

Δεν είναι πλέον ο Ανώτατος Ηγέτης, όπως ίσχυε από την επανάσταση του 1979, αλλά οι Φρουροί της Επανάστασης (πασνταράν) έχουν πλέον ουσιαστικά στα χέρια τους την εξουσία στο Ιράν. Αυτό αναφέρουν οι The New York Times σε εκτενές άρθρο, το οποίο επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες εβδομάδες για τη νέα ιεραρχία στην Τεχεράνη.

Το ρεπορτάζ φαίνεται επίσης να επηρέασε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του έκανε λόγο για «εσωτερική σύγκρουση μεταξύ γερακιών και μετριοπαθών».

Ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι μια αινιγματική φιγούρα, που δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και η φωνή του δεν έχει ακουστεί από τότε που ανέλαβε ανώτατος άρχων, τον Μάρτιο. Αντίθετα, μια σκληροτράχηλη συλλογική ομάδα διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και προσώπων που συνδέονται μαζί τους αποτελεί τον βασικό πυρήνα λήψης αποφάσεων σε ζητήματα ασφάλειας, πολέμου και διπλωματίας.

«Ο Μοτζτάμπα διοικεί τη χώρα σαν να είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου», δήλωσε ο Αμπντολρεζά Νταβάρι, πολιτικός που υπήρξε ανώτερος σύμβουλος του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ όταν ήταν πρόεδρος και γνωρίζει τον Χαμενεΐ.

«Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις συμβουλές και την καθοδήγηση των μελών του συμβουλίου, και όλοι μαζί λαμβάνουν τις αποφάσεις. Οι στρατηγοί είναι τα μέλη αυτού του συμβουλίου», πρόσθεσε σε τηλεφωνική συνέντευξη από την Τεχεράνη.

Η περιγραφή αυτή για τη νέα δομή εξουσίας στο Ιράν βασίζεται σε συνεντεύξεις με έξι ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, δύο πρώην αξιωματούχους, δύο μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, έναν ανώτερο κληρικό και άλλα πρόσωπα με γνώση του εσωτερικού συστήματος εξουσίας. Όλοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των θεμάτων, αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που επιλέχθηκε από συμβούλιο ανώτερων κληρικών ως νέος ανώτατος ηγέτης, βρίσκεται σε καθεστώς απομόνωσης από τότε που αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν το πατρικό του στις 28 Φεβρουαρίου, όπου ζούσε και ο ίδιος με την οικογένειά του. Ο πατέρας του, η σύζυγός του και ο γιος του σκοτώθηκαν.

Η πρόσβασή του είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένη και βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση λόγω τραυμάτων από τις αεροπορικές επιδρομές.

Όπως αναφέρουν πηγές στην αμερικανική εφημερίδα, ο Χαμενεΐ έχει υποβληθεί σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις στο πόδι και πλέον αναμένει την τοποθέτηση τεχνητού μέλους (πρόθεσης).

Επιπλέον, έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι.

Το πρόσωπο και τα χείλη του έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα, γεγονός που δυσκολεύει την ομιλία του, σύμφωνα με αξιωματούχους, οι οποίοι σημειώνουν ότι θα χρειαστεί και πλαστική χειρουργική επέμβαση.

Ως αποτέλεσμα, τις βασικές αποφάσεις στο Ιράν λαμβάνει πλέον μια ομάδα διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και πρόσωπα που ευθυγραμμίζονται με το καθεστώς. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος έχει περιοριστεί σε έναν σχεδόν τυπικό ρόλο, κυρίως σε εσωτερικά ζητήματα.

Ούτε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διατηρεί πλέον τον κεντρικό ρόλο του επικεφαλής διαπραγματευτή, καθώς έχει παραμεριστεί από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, σημειώνεται στο ίδιο δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας.

