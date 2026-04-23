Ο Τραμπ διατάσσει βύθιση σκαφών στα στενά του Ορμούζ - Μαζική κινητοποίηση της αεροπορίας των ΗΠΑ

Σε μια κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα ότι η ένταση στην περιοχή του Κόλπου, κλιμακώνεται ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δημοσίως - μέσω truth social - την πρόθεσή του να μην επιτρέψει καμία εχθρική δραστηριότητα στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με αναρτησή του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε ρητή εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό να πυροβολεί και να καταστρέφει κάθε σκάφος, ανεξαρτήτως μεγέθους, που επιχειρεί να ποντίσει νάρκες. Ο ίδιος υποστήριξε μάλιστα πως τα εχθρικά πολεμικά πλοία έχουν ήδη εξουδετερωθεί πλήρως, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως και τα 159 βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας. Η ρητορική του δεν άφησε περιθώρια για παρερμηνείες, καθώς ζήτησε από τους διοικητές των δυνάμεων να μην δείξουν κανέναν δισταγμό, ενώ παράλληλα διέταξε τον τριπλασιασμό των επιχειρήσεων καθαρισμού των στενών από νάρκες.

Έγραψε συγκεκριμένα: Έχω διατάξει το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολήσει και να καταστρέψει κάθε σκάφος, όσο μικρό κι αν είναι (τα πολεμικά πλοία τους βρίσκονται ΟΛΑ, και τα 159, στον βυθό της θάλασσας!), που τοποθετεί νάρκες στα ύδατα του Στενού του Ορμούζ. Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας δισταγμός. Επιπλέον, τα ναρκαλιευτικά μας καθαρίζουν το Στενό αυτή τη στιγμή. Διατάζω με την παρούσα να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά σε τριπλάσιο επίπεδο!

Πρωτοφανής κινητοποίηση στον αέρα

Κι όμως, οι πολεμικές ιαχές από τον Λευκό Οίκο φαίνεται να συνοδεύονται από μια τεράστια επιχείρηση μεταφοράς δυνάμεων στο πεδίο. Οι αναφορές από διεθνή δίκτυα παρακολούθησης πτήσεων και στρατιωτικούς αναλυτές δείχνουν μια εικόνα που θυμίζει τις ημέρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης "Epic Fury" στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός των πτήσεων μεταγωγικών αεροσκαφών που κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή είναι αυτή τη στιγμή μεγαλύτερος από οποιαδήποτε άλλη πρόσφατη περίοδο. Η κινητοποίηση αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε εφόδια, καθώς παρατηρητές επισημαίνουν έντονη δραστηριότητα ιπτάμενων τάνκερ πάνω από τον Ατλαντικό, τα οποία συνοδεύουν σμήνη μαχητικών αεροσκαφών προς την περιοχή των επιχειρήσεων.

Massive amount of US air activity today again headed to the Middle East.



Group of tankers also seen dragging jets across the Atlantic heading towards the Middle East. pic.twitter.com/R0HQ3f7BlX — WarMonitor???? (@WarMonitor3) April 23, 2026

Είναι σαφές πως η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για την περίπτωση μιας γενικευμένης αναμέτρησης, αν κρίνει κανείς από την ταχύτητα και τον όγκο των ενισχύσεων. Η μαζική παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών στον ουρανό σήμερα, σε συνδυασμό με τις επιθετικές δηλώσεις για τον έλεγχο των θαλάσσιων οδών, δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.