Άννα Βίσση: Διακόπες με την κουμπάρα της, Δήμητρα Κούστα στη Γαλλική Πολυνησία

Νέες φωτογραφίες από την εξωτική της απόδραση στη Γαλλική Πολυνησία μοιράστηκε η Άννα Βίσση με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια περνά στιγμές χαλάρωσης στο εντυπωσιακό νησιωτικό σύμπλεγμα, έχοντας στο πλευρό της τη στενή της φίλη και κουμπάρα, Δήμητρα Κούστα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα που ανάρτησε, οι δύο γυναίκες ποζάρουν μαζί, απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό τοπίο.

Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα στις διακοπές τους

Στο νησί του Μάρλον Μπράντο

Μέσα από τις αναρτήσεις της, η Άννα Βίσση δίνει μια γεύση από την καθημερινότητά της στην περιοχή, αποκαλύπτοντας εικόνες από το φυσικό τοπίο αλλά και την εμπειρία διαμονής της στο νησί που συνδέεται με τον Μάρλον Μπράντο.

https://www.instagram.com/p/DXsDQHMDHaM/

Ο θρυλικός ηθοποιός είχε ανακαλύψει το συγκεκριμένο νησί το 1962, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Mutiny on the Bounty, και στη συνέχεια το απέκτησε. Σήμερα, στον ίδιο χώρο λειτουργεί το πολυτελές resort The Brando, όπου και διέμεινε η τραγουδίστρια.

Νέα σχέδια στην Αθήνα

Η εξωτική απόδραση έρχεται σε μια περίοδο πριν τις έντονες δημιουργικές δραστηριότητες που έρχονται την Άννα Βίσση, η οποία, μέσα από τη Vission Music, ετοιμάζει το επόμενο επαγγελματικό της βήμα στην Αθήνα.

Οι δύο γυναίκες, Δήμητρα Κούστα και Άννα Βίσση, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο το ιστορικό κέντρο να αποκτήσει νέα ταυτότητα και να μετατραπεί στο νέο καλλιτεχνικό «σπίτι» της τραγουδίστριας, φιλοδοξώντας παράλληλα να αναβαθμίσουν συνολικά το τοπίο της αθηναϊκής νυχτερινής διασκέδασης.

Για την υλοποίηση του εγχειρήματος έχουν ήδη επιλεγεί εξειδικευμένοι συνεργάτες, ώστε το φιλόδοξο αυτό σχέδιο να πάρει σάρκα και οστά, με την ίδια να κάνει λόγο για έναν χώρο που «θα αναβιώσει και θα αλλάξει τελείως».

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει, με την Άννα Βίσση να ετοιμάζεται να ανοίξει ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία - παραμένοντας, όπως η ίδια τονίζει, πιστή στον εαυτό της.

«Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο και να είμαι διαφορετική από αυτό που είμαι», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι εμφανίσεις της στο «Αθηνών Αρένα» θα διαφοροποιηθούν από εκείνες στο Hotel Ερμού.

