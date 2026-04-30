Θεσσαλονίκη: Πώς 18χρονος μαθητής έσωσε γυναίκα που πνιγόταν από γαρίδα με τη λαβή Χάιμλιχ

Snapshot Ένας 18χρονος μαθητής της τρίτης Λυκείου στη Θεσσαλονίκη έσωσε τη ζωή μιαςίκας εφαρμόοντας επιτυχώς λαβή Χιμλιχ σε εστιατόριο.

Ο νεαρός επέδειξε ψυχραιμία και θάρρος, ζητώντας να αναλάβει την παρέμβαση όταν η γυναίκα έπαθε πνιγμό από φαγητό.

Ο ίδιος τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες στα σχολεία, βασιζόμενος στη δική του εμπειρία από μαθήματα που παρακολούθησε μέσω της οργάνωσης Kids Save Lives.

Το πρόγραμμα Kids Save Lives υποστηρίζεται από 1.350 σχολεία, περίπου 200 εθελοντές εκπαιδευτές και 165.000 μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους.

Ένας 18χρονος μαθητής της τρίτης Λυκείου απέδειξε την ψυχραιμία του σώζοντας τη ζωή μιας γυναίκας σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης το περασμένο Σάββατο 25 Απριλίου.

Ο Θοδωρής Ζάπρης μιλώντας στο ThessPost.gr εξήγησε πώς εφάρμοσε επιτυχώς τη λαβή Χάιμλιχ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Εκείνη τη στιγμή μου βγήκε εντελώς αυθόρμητα να βοηθήσω. Δεν το σκέφτηκα, ούτε αγχώθηκα».

Ο νεαρός εργάζεται στον συγκεκριμένο χώρο εστίασης και επενέβη άμεσα όταν η πελάτισσα άρχισε να χάνει την αναπνοή της από τροφή που στάθηκε στον λαιμό της. Βλέποντας την κρισιμότητα της κατάστασης πλησίασε με θάρρος και ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να του επιτρέψουν να δράσει αναφέροντας: «θα βοηθήσω εγώ, ξέρω!».

Περιγράφοντας τα κρίσιμα δευτερόλεπτα προσέθεσε: «ενώ δούλευα, μια κυρία που έτρωγε μαζί με την παρέα της, άρχισε να βήχει πολύ έντονα, της κάθισε φαγητό στον λαιμό, μια γαρίδα συγκεκριμένα. Πήγα εκείνη την ώρα εκεί, είχαν πάει και άλλοι συνάδελφοι να κάνουν προσπάθεια, τους είπα αφήστε το, θα βοηθήσω εγώ, ξέρω. Αφού της έκανα τη λαβή Χάιμλιχ, της βγήκε το φαγητό και ήταν εντάξει, στη συνέχεια με ευχαρίστησε. Εκείνη τη στιγμή δεν το σκέφτηκα, ούτε αγχώθηκα. Έπραξε μόνο του το μυαλό μου, μου βγήκε φυσικά».

Μετά το περιστατικό ο 18χρονος, ο οποίος σκοπεύει στο μέλλον να εργαστεί ως διασώστης σε χιονοδρομικό κέντρο στην Ελβετία, ανέδειξε την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών στις πρώτες βοήθειες μέσα από τις σχολικές αίθουσες.

Ο ίδιος παρακολούθησε αντίστοιχα μαθήματα στο σχολείο του, με τη συμβολή της οργάνωσης Kids Save Lives. Αναφερόμενος στη χρησιμότητα αυτών των γνώσεων σημείωσε: «Θα ήταν πολύ θετικό τα σχολεία να εντάξουν την εκμάθηση πρώτων βοηθειών στο πρόγραμμά τους, γιατί εν ώρα σχολείου, τα παιδιά θα συγκρατήσουν πράγματα. Είναι μια ικανότητα που εάν την μάθεις, δε θα διστάσεις την κρίσιμη στιγμή».

Η σημασία αυτών των πρωτοβουλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα φετινά στοιχεία συμμετοχής στο εθελοντικό πρόγραμμα της οργάνωσης. Συγκεκριμένα λαμβάνουν μέρος 1.350 σχολεία, σχεδόν 200 εθελοντές εκπαιδευτές και 165.000 μαθητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους.

Διαβάστε επίσης