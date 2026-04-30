Θεσσαλονίκη: Πώς 18χρονος μαθητής έσωσε γυναίκα που πνιγόταν από γαρίδα με τη λαβή Χάιμλιχ

Ο νεαρός που εργάζεται σε εστιατόριο επενέβη άμεσα όταν η πελάτισσα άρχισε να χάνει την αναπνοή της από τροφή που στάθηκε στον λαιμό της.

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

  • Ένας 18χρονος μαθητής της τρίτης Λυκείου στη Θεσσαλονίκη έσωσε τη ζωή μιαςίκας εφαρμόοντας επιτυχώς λαβή Χιμλιχ σε εστιατόριο.
  • Ο νεαρός επέδειξε ψυχραιμία και θάρρος, ζητώντας να αναλάβει την παρέμβαση όταν η γυναίκα έπαθε πνιγμό από φαγητό.
  • Ο ίδιος τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες στα σχολεία, βασιζόμενος στη δική του εμπειρία από μαθήματα που παρακολούθησε μέσω της οργάνωσης Kids Save Lives.
  • Το πρόγραμμα Kids Save Lives υποστηρίζεται από 1.350 σχολεία, περίπου 200 εθελοντές εκπαιδευτές και 165.000 μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους.
Ένας 18χρονος μαθητής της τρίτης Λυκείου απέδειξε την ψυχραιμία του σώζοντας τη ζωή μιας γυναίκας σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης το περασμένο Σάββατο 25 Απριλίου.

Ο Θοδωρής Ζάπρης μιλώντας στο ThessPost.gr εξήγησε πώς εφάρμοσε επιτυχώς τη λαβή Χάιμλιχ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Εκείνη τη στιγμή μου βγήκε εντελώς αυθόρμητα να βοηθήσω. Δεν το σκέφτηκα, ούτε αγχώθηκα».

Ο νεαρός εργάζεται στον συγκεκριμένο χώρο εστίασης και επενέβη άμεσα όταν η πελάτισσα άρχισε να χάνει την αναπνοή της από τροφή που στάθηκε στον λαιμό της. Βλέποντας την κρισιμότητα της κατάστασης πλησίασε με θάρρος και ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να του επιτρέψουν να δράσει αναφέροντας: «θα βοηθήσω εγώ, ξέρω!».

Περιγράφοντας τα κρίσιμα δευτερόλεπτα προσέθεσε: «ενώ δούλευα, μια κυρία που έτρωγε μαζί με την παρέα της, άρχισε να βήχει πολύ έντονα, της κάθισε φαγητό στον λαιμό, μια γαρίδα συγκεκριμένα. Πήγα εκείνη την ώρα εκεί, είχαν πάει και άλλοι συνάδελφοι να κάνουν προσπάθεια, τους είπα αφήστε το, θα βοηθήσω εγώ, ξέρω. Αφού της έκανα τη λαβή Χάιμλιχ, της βγήκε το φαγητό και ήταν εντάξει, στη συνέχεια με ευχαρίστησε. Εκείνη τη στιγμή δεν το σκέφτηκα, ούτε αγχώθηκα. Έπραξε μόνο του το μυαλό μου, μου βγήκε φυσικά».

Μετά το περιστατικό ο 18χρονος, ο οποίος σκοπεύει στο μέλλον να εργαστεί ως διασώστης σε χιονοδρομικό κέντρο στην Ελβετία, ανέδειξε την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών στις πρώτες βοήθειες μέσα από τις σχολικές αίθουσες.

Ο ίδιος παρακολούθησε αντίστοιχα μαθήματα στο σχολείο του, με τη συμβολή της οργάνωσης Kids Save Lives. Αναφερόμενος στη χρησιμότητα αυτών των γνώσεων σημείωσε: «Θα ήταν πολύ θετικό τα σχολεία να εντάξουν την εκμάθηση πρώτων βοηθειών στο πρόγραμμά τους, γιατί εν ώρα σχολείου, τα παιδιά θα συγκρατήσουν πράγματα. Είναι μια ικανότητα που εάν την μάθεις, δε θα διστάσεις την κρίσιμη στιγμή».

Η σημασία αυτών των πρωτοβουλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα φετινά στοιχεία συμμετοχής στο εθελοντικό πρόγραμμα της οργάνωσης. Συγκεκριμένα λαμβάνουν μέρος 1.350 σχολεία, σχεδόν 200 εθελοντές εκπαιδευτές και 165.000 μαθητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:14ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Χόλιγουντ: Πριν δολοφονήσει και διαμελίσει την 14χρονη, ο D4vd είχε γυρίσει «προφητικά» βίντεο προαναγγέλλοντας τον θάνατό της

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Πώς κατάφερε να κάνει τον Τραμπ από εχθρό σύμμαχο - Η «επιχείρηση» γοητείας στον Λευκό Οίκο

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Υπογράφει» σήμερα στο ΠΑΣΟΚ ο Φαραντούρης

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Ηλεία: Μυστήριο με νεκρή 48χρονη που βρέθηκε σε σπίτι άνδρα

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: Βαρύ πένθος για τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη - Συγκλονίζει η μητέρα του: «Μονάκριβέ μου, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»

11:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Έτσι συνέλαβα τον 89χρονο πιστολέρο»: Πώς ο αστυνομικός ξεγέλασε τον ηλικιωμένο σε ξενοδοχείο

11:42ΕΛΛΑΔΑ

«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…» - Θρηνεί η Κρήτη τον χαμό της 12χρονης στην Μεσαρά

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς 18χρονος μαθητής έσωσε γυναίκα που πνιγόταν από γαρίδα με τη λαβή Χάιμλιχ - «Δεν αγχώθηκα, μου βγήκε φυσικά»

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Όταν η βασίλισσα Καμίλα συνάντησε την... Κάρι Μπράντσο

11:33ΥΓΕΙΑ

Το «ρολόι» του εγκεφάλου για τη νόσο Αλτσχάιμερ αρχίζει να χτυπάει πιο γρήγορα περίπου στα 68

11:33ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Φύρερ μας έπεσε μαχόμενος»: Η στιγμή που οι Γερμανοί μαθαίνουν για την αυτοκτονία του Χίτλερ

11:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πρόσεχε τη στιγμή που η περηφάνια γίνεται περιφρόνηση»: Η Barbara Kruger μετατρέπει το ΚΠΙΣΝ σε πεδίο διαλόγου

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Αυτονόητη υποχρέωσή μας η μη άσκηση ένδικων μέσων για τα Τέμπη

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αναζητούν «προθύμους» για να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από άνοιξη... χειμώνας σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

11:10ΥΓΕΙΑ

«Ένας παιδίατρος στο νοσοκομείο Σάμου εδώ και δέκα χρόνια - Εφημερεύει και ο ιατροδικαστής»

11:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες δημιουργούν υλικό που επισκευάζεται πάνω από 1.000 φορές και μπορεί να διαρκέσει για αιώνες

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Sports Party* για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League από το Πάμε Στοίχημα

10:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος Ενέργειας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:42ΕΛΛΑΔΑ

«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…» - Θρηνεί η Κρήτη τον χαμό της 12χρονης στην Μεσαρά

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βραζιλία: Έθαψε την 5χρονη κόρη της ζωντανή και την τσιμέντωσε - «Κουφός είσαι; Πέθανε»

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς 18χρονος μαθητής έσωσε γυναίκα που πνιγόταν από γαρίδα με τη λαβή Χάιμλιχ - «Δεν αγχώθηκα, μου βγήκε φυσικά»

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: Βαρύ πένθος για τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη - Συγκλονίζει η μητέρα του: «Μονάκριβέ μου, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαμντάνι ζήτησε από τον βασιλιά Κάρολο το διαμάντι Koχινούρ - Η ιστορία του «καταραμένου» πολύτιμου λίθου

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη θλίψη στην Κρήτη: Πέθανε η 12χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Μεσσαρά Ηρακλείου

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει η «ψυχρή εισβολή» από τα Βαλκάνια - Πόσο θα διαρκέσει το κρύο

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσοπρίονα, σάκοι και φτυάρια: Πώς ο ράπερ D4vd σκότωσε και διαμέλισε την ανήλικη σύντροφό του

11:10ΥΓΕΙΑ

«Ένας παιδίατρος στο νοσοκομείο Σάμου εδώ και δέκα χρόνια - Εφημερεύει και ο ιατροδικαστής»

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Newsbomb: Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Κάθε αριθμός και μια ζωή

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

11:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Έτσι συνέλαβα τον 89χρονο πιστολέρο»: Πώς ο αστυνομικός ξεγέλασε τον ηλικιωμένο σε ξενοδοχείο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ving Rhames: Κατέρρευσε σε εστιατόριο ο γνωστός ηθοποιός - Τα νεότερα για την υγεία του

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Όταν η βασίλισσα Καμίλα συνάντησε την... Κάρι Μπράντσο

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Αν έλεγες σε άλλη κυβέρνηση ότι δεν πάει καλά, θα νόμιζαν ότι έχεις πάρει πρέζα

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που Ισραηλινοί στρατιώτες κάνουν ρεσάλτο σε πλοίο με βοήθεια για τη Γάζα

11:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ