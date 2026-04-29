Θεσσαλονίκη: «Ήταν μία λανθασμένη εκτίμηση, έπρεπε να πάω στον γιατρό», η μητέρα του 5χρονου

Ελεύθερη αφέθηκε η μητέρα του 5χρονου αγοριού που έμεινε χθες Τρίτη (28/4) μόνο του στο σπίτι, στη Θεσσαλονίκη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Ένα 5χρονο παιδί στη Θεσσαλονίκη πέταγε αντικείμενα από το μπαλκόνι του σπιτιού του για περίπου μία ώρα, ενώ ήταν μόνο του στο σπίτι.
  • Η μητέρα του παιδιού είχε αφήσει το παιδί μόνο λόγω ραντεβού σε γιατρό και καθυστέρησης της νταντάς που θα το φρόντιζε.
  • Ένας άντρας ανέβηκε στον 6ο όροφο και έσωσε το παιδί πριν την άφιξη της αστυνομίας, η οποία συνέλαβε τη μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
  • Το παιδί μεταφέρθηκε προληπτικά για ιατρικές εξετάσεις χωρίς τραυματισμούς και η μητέρα πήρε αναβολή για την απολογία της στα δικαστήρια.
  • Η μητέρα παραδέχεται το λάθος της αλλά αρνείται τις υπερβολικές κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον της.
Οι εικόνες που κατέγραψαν περαστικοί στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είναι πραγματικά σοκαριστικές. Ένα αγοράκι πέντε ετών, το οποίο είχε μείνει μόνο του στο σπίτι, πετούσε από το μπαλκόνι διάφορα αντικείμενα για περίπου μία ώρα.

Ανάμεσά τους υπήρχαν ξύλα, πέτρες, παιχνίδια αλλά και γλάστρες.

Παρά τις εκκλήσεις ανθρώπων που βρίσκονταν στον δρόμο, το παιδί συνέχιζε χωρίς να σταματά, καθώς δεν υπήρχε κανείς μέσα στο σπίτι για να το εμποδίσει.

Η μητέρα του 5χρονου υποστήριξε αργότερα ότι είχε αφήσει το παιδί μόνο επειδή έπρεπε να πάει σε γιατρό. Όπως ανέφερε, είχε κανονίσει με μια νταντά να πάει να το προσέξει, όμως εκείνη καθυστέρησε να φτάσει στο σπίτι.

Καθοριστική για να αποφευχθούν τα χειρότερα ήταν η παρέμβαση ενός άντρα, ο οποίος ανέβηκε στον 6ο όροφο της πολυκατοικίας, σκαρφάλωσε και κατάφερε να φτάσει στο μπαλκόνι όπου βρισκόταν μόνο του το παιδί.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί απομάκρυναν το παιδί, το οποίο κρατούσε ένα λούτρινο αρκουδάκι. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τρίτης, με τη μητέρα να ενημερώνεται και στη συνέχεια να συλλαμβάνεται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

«Το περιστατικό που συνέβη προέκυψε από μια λανθασμένη εκτίμηση της στιγμής. Είχα συνεννοηθεί με μία γυναίκα να έρθει να προσέξει το παιδί και δεν ήρθε. Αύριο στο δικαστήριο θα εξηγήσω τους λόγους που έγινε αυτό. Δεν ήρθε με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η κακιά στιγμή. Εκτέθηκα ως μητέρα. Ήταν λάθος μου που δεν περίμενα να έρθει η κοπέλα. Έφυγε 10:15 από το σπίτι και μαζί της είχα ραντεβού στις 10:30 για να προλάβω το ραντεβού που ήταν πολύ σημαντικό για μένα και για το παιδί μου. Αναγνωρίζω το λάθος μου ως προς τον χειρισμό εκείνης της στιγμής και δεν προσπαθώ να το δικαιολογήσω. Ωστόσο, δεν αποδέχομαι τις υπερβολές και τις κατηγορίες που διακινούνται, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση», δήλωσε στο Mega.

Το παιδί μεταφέρθηκε προληπτικά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για εξετάσεις, χωρίς να έχει τραυματιστεί.

Η μητέρα οδηγήθηκε στα δικαστήρια για να απολογηθεί και έλαβε αναβολή για το επόμενο πρωί.

