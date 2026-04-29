Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι 6ου ορόφου

Επί μία ώρα πετούσε πράγματα από το μπαλκόνι του έκτου ορόφου, ο 5χρονος που ήταν μόνος στο σπίτι, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Το παιδί, επί τουλάχιστον μία ώρα είχε βγει στο μπαλκόνι του σπιτιού του και πετούσε πράγματα στον δρόμο. Ουσιαστικά, πέταξε ό,τι βρήκε μέσα στο σπίτι και στο μπαλκόνι, και μπορούσε να το σηκώσει. Ευτυχώς, δεν συνέβη τίποτα χειρότερο, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να μπουν τελικά στο διαμέρισμα, που ήταν μόνος του, και να τον οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο.

Ο μικρός, πέταξε μέχρι αρκετές οικιακές συσκευές, μέχρι και την ηλεκτρική σκούπα, ενώ είχε πάρει το λάστιχο και κατάβρεχε τους περαστικούς! Αυτοί ήταν που κάλεσαν και την Αστυνομία που έσπευσε στο σημείο. Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. με τους αστυνομικούς να αποκτούν πρόσβαση στο μπαλκόνι του 6ου ορόφου, από την ταράτσα.

Σε ό,τι αφορά στη μητέρα, που οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, είπε προανακριτικά στους αστυνομικούς ότι πήγε στον γιατρό γιατί ήταν κάτι έκτακτο και πρόσθεσε ότι είχε ειδοποιήσει γυναίκα για να πάει στο σπίτι και να φυλάξει το παιδί, ωστόσο, εκείνη δεν πήγε. Η κατηγορία που τη βαραίνει είναι αυτή της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.