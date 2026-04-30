Θεσσαλονίκη: 30.000 λουλούδια σε πλατείες και παρτέρια – Φυτεύτηκαν 23.150 δένδρα

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο του 2024 ως και τον Απρίλιο του 2026 στις γειτονιές του Δήμου Θεσσαλονίκης φυτεύτηκαν 23.150 νέα δένδρα

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Θεσσαλονίκη: 30.000 λουλούδια σε πλατείες και παρτέρια – Φυτεύτηκαν 23.150 δένδρα
Με 30.000 πολύχρωμα λουλούδια που θα φυτευτούν από τα συνεργεία του Δήμου σε πλατείες και παρτέρια, η Θεσσαλονίκη υποδέχεται την άνοιξη.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Βασίλης Διαμαντάκης «θα φυτευτούν 30.000 λουλούδια και φυσικά μετά ακολουθούν τα καλοκαιρινά, τα φθινοπωρινά κ.ο.κ.».

«Συνολικά όλο το χρόνο το φυτώριο παράγει πάνω από 170.000 λουλούδια και μαζί με αυτά που αγοράζουμε ξεπερνάμε τα 200.000 λουλούδια, τα οποία μπαίνουν στα παρτέρια όλης της πόλης και δίνουν χρώμα στην πόλη μας» τόνισε ο κ. Διαμαντάκης.

Την ίδια ώρα οι υπηρεσίες της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου συνεχίζουν εντατικά τις δενδροφυτεύσεις σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τα στοιχεία του Αντιδημάρχου, Βασίλη Διαμαντάκη «έχουμε αύξηση του αστικού δάσους της Θεσσαλονίκης κατά 41% μέσα σε μόλις 28 μήνες θητείας».

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο του 2024 ως και τον Απρίλιο του 2026 στις γειτονιές του Δήμου Θεσσαλονίκης φυτεύτηκαν 23.150 νέα δένδρα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με των αρμόδιων υπηρεσιών Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Α δημοτική κοινότητα φυτεύτηκαν 4.170 νέα δένδρα, στη Β δημοτική κοινότητα 1.200, στην Γ 630, στην Δ δημοτική κοινότητα 1.800, στην Ε δημοτική κοινότητα 4.550, στην δημοτική ενότητα Τριανδρίας 410 και στο αστικό δάσος Τούμπας, Τριανδρίας, Ζωολογικού Κήπου 3.100, 6,625 και 1.025.

«Συνεχίζουμε δυναμικά με τις φυτεύσεις νέων δένδρων και στόχος είναι ως το τέλος Μαίου ο αριθμός των νέων δένδρων να είναι 24.000 που θα είναι και αριθμός ρεκόρ όλων των εποχών. Κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ έως τώρα στην πόλη μας. Καμία δημοτική αρχή έως τώρα δεν έχει φυτέψει τόσα πολλά δένδρα στη Θεσσαλονίκη. Εμείς αυτό το καταφέραμε μέσα σε δυο χρόνια» προσθέτοντας ότι με τις προηγούμενες διοικήσεις «σύμφωνα μετά στοιχεία των υπηρεσιών, κάθε χρόνο φυτεύονταν κατα μέσο όρο 1000 δένδρα».

«Τα δένδρα είναι μεγάλα και έχει αλλάξει η εικόνα σε πολλά σημεία της πόλης όπως στην παραλία αλλά και σε άλλες γειτονιές. Τον Ιούνιο θα είναι ακόμα καλύτερη εικόνα με τα δένδρα που θα μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο» τόνισε και πρόσθεσε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκη συνεχίζει εντατικά την πολιτική των δενδροφυτεύσεων «επειδή δεν έχουμε χώρους πρασίνου ο μόνος τρόπος για να αντισταθούμε απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι να φυτέψουμε δένδρα. Ένα δένδρο κάνει τεράστια δουλειά καθώς απορροφά κάθε χρόνο 16 κυβικά διοξειδίου του άνθρακα».

Σύμφωνα με τα σχέδια του Αντιδημάρχου κ. Διαμαντάκη όταν εξαντληθούν όλοι οι χώροι του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι δενδροφυτεύσεις θα συνεχιστούν σε χώρους που ανήκουν σε άλλους φορείς όπως το ΑΠΘ, το Παπάφειο κλπ.

«Όταν εξαντληθούν κι αυτοί οι χώροι των άλλων φορέων του δημοσίου, θα μπούμε και στα σπίτια. Δηλαδή θα πάμε στις πολυκατοικίες και θα ζητήσουμε από τους ενοίκους να φυτέψουμε δένδρα στις πρασιές των πολυκατοικιών με μόνη δέσμευση να τα ποτίζουν. Αν η κάθε πολυκατοικία βάλει από ένα δένδρο και το φροντίζει θα αλλάξει όλη η εικόνα κάθε τετραγώνου» ανέφερε ο κ. Διαμαντάκης.

Τέλος να σημειωθεί ότι τα νέα δένδρα που φυτεύτηκαν σε ολόκληρη την πόλη οι δημότες, όπως είπε ο κ. Διαμαντάκης «δεν πλήρωσαν ούτε ένα ευρώ καθώς τα δένδρα προέρχονται όλα από χορηγίες».

Novibet
