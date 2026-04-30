D4vd: Τα «προφητικά» βίντεο του τραγουδιστή πριν τη δολοφονία της 14χρονης Celeste

Snapshot Ο 21χρονος τραγουδιστής D4vd κατηγορείται για τη δολοφονία, τη σεξουαλική κακοποίηση και τον διαμελισμό της 14χρονης Celeste Rivas Hernandez.

Ένα βίντεο κλιπ του D4vd από το 2023 παρουσιάζει σκηνές που μοιάζουν να προφητεύουν τη δολοφονία της Celeste.

Το πτώμα της Celeste βρέθηκε διαμελισμένο στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του D4vd στο Χόλιγουντ, με τραύμα στην κοιλιά.

Οι εισαγγελείς θα παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία, όπως μηνύματα και εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης, σε ακρόαση που ξεκινά στις 26 Μαΐου.

Ο D4vd αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι δικηγόροι του ζητούν να σφραγιστούν οι καταγγελίες, αίτημα που απορρίφθηκε από τον δικαστή.

Σοκαριστικά βίντεο κλιπ του τραγουδιστή D4vd ήρθαν και πάλι στο φως της δημοσιότητας, αφού έγινε γνωστό ότι κατηγορείται για την δολοφονία της 14χρονης «συντρόφου» του Celeste Rivas Hernandez.

Το πρώτο βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Rehab», το οποίο χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 2023, δείχνει μια animated ιστορία, στην οποία ο D4vd παλεύει με την κακή εκδοχή του εαυτού του.

Σε κάποιο σημείο του βίντεο, η κακή εκδοχή του D4vd επιτίθεται σε μια κοπέλα, η οποία μοιάζει ιδιαίτερα με την Celeste, κόβοντας της το χέρι και μαχαιρώνοντας την στην κοιλιά. H Celeste βρέθηκε διαμελισμένη στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του D4vd, έχοντας ένα τραύμα στην κοιλιά.

Δείτε το βίντεο κλιπ:

Στο δεύτερο βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Here With Me», παρουσιάζεται μια ερωτική ιστορία της σχέσης του D4vd με μια ηθοποιό, η οποία υποδύεται την σύντροφό του και πάλι μοιάζει στην Celeste.

Δείτε το βίντεο κλιπ:

Στο τρίτο βίντεο κλιπ για το τραγούδι «One More Dance», ο D4vd εμφανίζεται να σέρνει ένα πτώμα και το τοποθετεί στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου.

Οι δικηγόροι του ισχυρίζονται ότι είναι αθώος και ότι δεν σκότωσε την Celeste, το πτώμα της οποίας βρέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 στο εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο του στο Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με τα νέα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν από τους εισαγγελείς, ο καλλιτέχνης φέρεται ότι μαχαίρωσε πολλές φορές την Celeste στο σπίτι του στους λόφους του Χόλιγουντ στις 23 Απριλίου 2025, για να την κάνει να μην μιλήσει όταν απείλησε να αποκαλύψει τη σχέση τους, και χρησιμοποίησε αλυσοπρίονα για να τεμαχίσει το σώμα της στο γκαράζ του.

Η Celeste AP

Σε μια δημόσια ακρόαση στο Λος Άντζελες που θα ξεκινήσει στις 26 Μαΐου, οι εισαγγελείς θα παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του 21χρονου, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι David Anthony Burke. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περίπου πέντε ημέρες πριν ο δικαστής αποφασίσει αν θα παραπεμφθεί σε ποινική δίκη με τις κατηγορίες της δολοφονίας πρώτου βαθμού, των άσεμνων πράξεων με άτομο κάτω των 14 ετών και του ακρωτηριασμού πτώματος.

Ακολουθούν μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για την υπόθεση:

Ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του D4vd;

Οι εισαγγελείς θα παρουσιάσουν στοιχεία που θα δείχνουν ότι το αποσυντιθέμενο πτώμα της Celeste βρέθηκε διαμελισμένο μέσα σε δύο σακούλες στο πορτμπαγκάζ ενός Tesla που ήταν καταχωρημένο στο όνομα του D4vd. Σύμφωνα με αυτούς, τα στοιχεία που αποκτήθηκαν μέσω ενταλμάτων έρευνας θα αποδεικνύουν ότι ο D4vd γνώρισε το κορίτσι όταν ήταν 11 ετών και άρχισε να την κακοποιεί σεξουαλικά όταν ήταν 13.

Σύμφωνα με τα νέα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι διαθέτουν μηνύματα που αποδεικνύουν τη ύπαρξη μιας ερωτικής σχέση μεταξύ των δύο, συμπεριλαμβανομένων εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου που βρέθηκαν στο κινητό του.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο D4vd αγόρασε δύο αλυσοπρίονα στο διαδίκτυο και τα χρησιμοποίησε για να διαμελίσει το πτώμα σε μια φουσκωτή πισίνα στο γκαράζ του, όπου αργότερα ανακαλύφθηκε το DNA της.

Οι δικηγόροι του D4vd δεν έχουν δώσει τη δική τους εκδοχή των γεγονότων και ζήτησαν από τον δικαστή της υπόθεσης να σφραγίσει την καταγγελία της εισαγγελίας, αλλά ο δικαστής αρνήθηκε.

«Πιστεύουμε ότι τα πραγματικά στοιχεία θα αποδείξουν ότι ο David Anthony Burke δεν δολοφόνησε την Celeste Rivas Hernandez», δήλωσε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Blair Berk στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα.

Ποιος είναι ο D4vd;

Ο D4vd, το καλλιτεχνικό όνομα του Burke, μεγάλωσε και έκανε κατ' οίκον εκπαίδευση στην κατοικία του στο Χιούστον. Άρχισε να δημοσιεύει μουσική στο YouTube, την οποία δημιουργούσε για το βιντεοπαιχνίδι Fortnite.

Τα τραγούδια του, τα οποία ηχογραφήθηκαν κατά βάση στο κινητό του, είναι ένα μείγμα indie rock, R&B και lo-fi pop. Η μουσική του, τον έκανε φαινόμενο στο TikTok, το Instagram, το Soundcloud και το Spotify, όπου τα κορυφαία του τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου του «Romantic Homicide» που έγινε hit το 2022, έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο αναπαραγωγές. Το 2023, κυκλοφόρησε δύο EP και άνοιγε τις συναυλίες της SZA στην περιοδεία της.

O Dv4d

«Έγινα καλύτερος από το Fortnite, το YouTube, και όλα αυτά, και επικεντρώθηκα στη αληθινή μουσική και βγήκε ο πραγματικός καλλιτέχνης από μέσα μου», είχε δηλώσει ο D4vd στο Associated Press κατά την διάρκεια του φεστιβάλ Coachella το 2025.

Το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ, «Withered», κυκλοφόρησε πέρυσι, μόλις δύο ημέρες μετά την ημερομηνία που οι αρχές εκτιμούν ότι δολοφονήθηκε η Celeste.

Ποια ήταν η Celeste Rivas Hernandez;

Η Celeste Rivas Hernandez ήταν μια 13χρονη μαθήτρια της πρώτης Γυμνασίου όταν η οικογένειά της ανακοίνωσε ότι εξαφανίστηκε από την πόλη της, το Lake Elsinore, περίπου 80 μίλια (130 χιλιόμετρα) έξω από το Λος Άντζελες, το 2024. Το πτώμα της ανακαλύφθηκε μια μέρα αφού θα γινόταν 15 ετών.

Μετά την αναφορά των γονιών της, οι Αρχές επικοινώνησαν με τον D4vd, αλλά εκείνος ισχυρίστηκε ότι την είχε συναντήσει μόνο μία φορά και δεν γνώριζε ότι ήταν ανήλικη, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Οι δύο τους είχαν ερωτική σχέση, και η Celeste είχε ταξιδέψει μαζί του στο Λας Βέγκας, στο Λονδίνο και στο Τέξας για να γνωρίσει την οικογένειά του.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η δραστηριότητα του κινητού της σταμάτησε μετά τις 23 Απριλίου 2025, την ημερομηνία που ισχυρίζονται ότι δολοφονήθηκε.

Οι γονείς της περιέγραψαν την Celeste ως «ένα όμορφο, δυνατό κορίτσι που αγαπούσε το τραγούδι και το χορό».

Διαβάστε επίσης