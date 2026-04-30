Αλυσοπρίονα, σάκοι και φτυάρια: Πώς ο ράπερ D4vd σκότωσε και διαμέλισε την ανήλικη σύντροφό του

Σύμφωνα με τα νέα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν από τους εισαγγελείς, ο καλλιτέχνης φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 14χρονη Celeste Rivas

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο τραγουδιστής D4vd κατηγορείται ότι δολοφόνησε προμελετημένα την14χρονη Celeste Rivas στο σπίτι του τον Απρίλιο του 2025.
  • Μετά τη δολοφονία, φέρεται να διαμέλισε το σώμα της χρησιμοποιώντας αλυσοπρίονα και άλλα εργαλεία, ενώ προσπαθούσε να καλύψει τα ίχνη με αγορές μέσω ψευδωνύμου.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε όταν η ανήλικη ήταν 13 ετών, παρά τις επανειλημμένες εξαφανίσεις της και τις προειδοποιήσεις της οικογένειας προς τις αρχές.
  • Ο D4vd επιχείρησε να απορρίψει και να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία με ταξίδια σε απομακρυσμένες περιοχές και αγορές εξοπλισμού μέσω ίντερνετ.
  • Η υπόθεση περιλαμβάνει στοιχεία συγκάλυψης, όπως ψευδείς δηλώσεις, αποστολή μηνυμάτων για δημιουργία άλλοθι και προσπάθειες αποτέφρωσης στοιχείων.
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των εισαγγελικών αρχών για την υπόθεση που φέρεται να εμπλέκει τον ράπερ D4vd σε μια αποτρόπαια δολοφονία ανήλικης, με στοιχεία που παραπέμπουν σε προμελετημένο έγκλημα και προσπάθεια συγκάλυψης.

Σύμφωνα με τα νέα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν από τους εισαγγελείς, ο καλλιτέχνης φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 14χρονη Celeste Rivas στο σπίτι του στους λόφους του Χόλιγουντ στις 23 Απριλίου 2025. Όπως υποστηρίζεται, ο ίδιος είχε καλέσει Uber για να μεταφέρει την ανήλικη από το σπίτι της οικογένειάς της στη Lake Elsinore της Καλιφόρνια. Οι αρχές εκτιμούν ότι μετά την άφιξή της, τη δολοφόνησε και παρέμεινε στο σημείο ενώ εκείνη αιμορραγούσε.

Αγορές που προκαλούν ανατριχίλα

Την επόμενη ημέρα από τη δολοφονία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παρήγγειλε ένα φτυάρι από το Home Depot μέσω Postmates. Περίπου μία εβδομάδα αργότερα, την 1η Μαΐου, φέρεται να αγόρασε δύο αλυσοπρίονα από την Amazon, ενώ τέσσερις ημέρες μετά προχώρησε σε αγορά σάκου μεταφοράς πτώματος, ανθεκτικών σακουλών ρούχων και μιας μπλε φουσκωτής πισίνας. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι οι αγορές έγιναν με το ψευδώνυμο «Victoria Mendez».

Κατά τις αρχές, ο D4vd τοποθέτησε το σώμα της ανήλικης μέσα στη φουσκωτή πισίνα ώστε να αποτρέψει τη διασπορά αίματος στο πάτωμα του γκαράζ. Εκεί φέρεται να χρησιμοποίησε το αλυσοπρίονο και ενδεχομένως άλλα εργαλεία για να διαμελίσει το σώμα με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι αφαίρεσε τον παράμεσο και το μικρό δάχτυλο του αριστερού χεριού της, καθώς στο ένα υπήρχε τατουάζ με το όνομά του, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί.

Όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο ενοικιαζόμενο σπίτι του τον Σεπτέμβριο του 2025, εντόπισαν στοιχεία που συνάδουν με διαμελισμό μέσα στη φουσκωτή πισίνα, η οποία έφερε πολλαπλές γραμμικές τομές. Στο γκαράζ συλλέχθηκαν βιολογικά δείγματα που βρέθηκαν θετικά σε αίμα. Παράλληλα, στην ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται ότι βρέθηκαν μπλε πλαστικά θραύσματα ενσωματωμένα σε μέλη του σώματος, τα οποία αντιστοιχούν στο υλικό της πισίνας.

Η σχέση με την ανήλικη

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο D4vd γνώρισε τη Celeste ήδη από το 2022, όταν εκείνη ήταν μόλις 11 ετών. Η σεξουαλική τους σχέση φέρεται να ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023, όταν εκείνη ήταν 13 και εκείνος 18. Στα έγγραφα τονίζεται ότι ο καλλιτέχνης γνώριζε πως η κοπέλα ήταν ανήλικη.

Μάλιστα, η οικογένεια της Celeste είχε δηλώσει την εξαφάνισή της δύο φορές μέσα στο 2024. Τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς, αστυνομικοί επικοινώνησαν με τον D4vd αφού βρήκαν τον αριθμό του στο τηλέφωνό της. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ούτε την ηλικία της ούτε ότι αγνοούνταν. Δύο ημέρες αργότερα η ανήλικη επέστρεψε στο σπίτι της και οι γονείς της κατέσχεσαν το κινητό της.

Παρά τα παραπάνω, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής επανήλθε σε επαφή μαζί της, πληρώνοντας συμμαθητή της με 1.000 δολάρια για να της παραδώσει νέο κινητό τηλέφωνο που είχε αγοράσει.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024, οι δύο τους ταξίδευαν μαζί σε Λας Βέγκας, Λονδίνο και Τέξας, όπου η ανήλικη γνώρισε και την οικογένειά του. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται μηνύματα και φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου που, σύμφωνα με τις αρχές, αποδεικνύουν τη σχέση τους.

Τη νύχτα πριν από τη δολοφονία, φέρεται να είχαν έντονη λογομαχία μέσω μηνυμάτων, με την Celeste να εκφράζει ζήλια και να απειλεί ότι θα αποκαλύψει στοιχεία της σχέσης τους, τα οποία θα μπορούσαν να καταστρέψουν την καριέρα και τη ζωή του.

Το σχέδιο συγκάλυψης

Οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι η δολοφονία ήταν προμελετημένη και συνοδεύτηκε από άμεσες κινήσεις συγκάλυψης. Αν και η ανήλικη έφτασε στο σπίτι του στις 22:10, μόλις 20 λεπτά αργότερα εκείνος έστειλε μήνυμα στο τηλέφωνό της ρωτώντας πού βρίσκεται, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει άλλοθι.

Μία ώρα μετά το έγκλημα, ο D4vd φέρεται να οδήγησε μέχρι την κομητεία της Σάντα Μπάρμπαρα με στόχο να απορρίψει αντικείμενα της κοπέλας και να καταστρέψει στοιχεία. Επέστρεψε νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας για να δώσει ραδιοφωνική συνέντευξη ενόψει της κυκλοφορίας του άλμπουμ του στις 25 Απριλίου. Στις 26 Απριλίου έστειλε τα τελευταία μηνύματα στο κινητό της.

Σύμφωνα με τις αρχές, πραγματοποίησε ακόμη δύο ταξίδια στην ίδια απομακρυσμένη περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα στις 8 και 31 Μαΐου, πιθανότατα για να εξαφανίσει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία. Τον Ιανουάριο του 2026 εντοπίστηκε στην περιοχή το διαβατήριο της Celeste.

Τέλος, στις 7 Ιουλίου, φέρεται να αγόρασε μέσω Amazon έναν μεταλλικό κλωβό καύσης, χρησιμοποιώντας και πάλι το ψευδώνυμο «Victoria Mendez», τον οποίο οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι προόριζε για την αποτέφρωση στοιχείων.

