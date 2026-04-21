Ο D4vd δολοφόνησε τη 14χρονη για να «προστατεύσει τη μουσική καριέρα του»

Αν καταδικαστεί αντιμετωπίζει την ποινή του θάνάτου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο D4vd δολοφόνησε τη 14χρονη για να «προστατεύσει τη μουσική καριέρα του»
Η διαμελισμένη σορός της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Χερνάντεζ, βρέθηκε μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο Tesla, το οποίο ανήκε στον 21χρονο τραγουδιστή D4vd, με τον οποίο διατηρούσε ρομαντική σχέση, και τώρα κατηγορείται για τη δολοφονία της, αντιμετωπίζοντας την ποινή του θανάτου αν καταδικαστεί.

Κατά την απαγγελία των κατηγοριών τη Δευτέρα, οι εισαγγελείς αποκάλυψαν τα κίνητρα του Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ, όπως είναι το πραγματικό όνομα του D4vd.

Ο τραγουδιστής κατηγορήθηκε επίσημα για φόνο πρώτου βαθμού με ειδικές συνθήκες, συνεχείς άσεμνες πράξεις με άτομο κάτω των 14 ετών και ακρωτηριασμό ανθρώπινων λειψάνων σώματος.

Ψηφιακά και ιατροδικαστικά στοιχεία δείχνουν ότι τη δολοφόνησε για να προστατεύσει τη μουσική του καριέρα από το να απειληθεί από την αποκάλυψη της σχέσης του με ανήλικη.

Στην πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο, D4vd ήταν ψυχρός και ανέκφραστος, δηλώνοντας αθώος, ενώ η επόμενη ακρόασή του είναι προγραμματισμένη για τις 23 Απριλίου.

Ο κατηγορούμενος δεν είχε οπτική επαφή με άτομα στην αίθουσα, μεταξύ των οποίων και η οικογένεια του θύματος.

Το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες εξήγησε τις ειδικές συνθήκες για την κατηγορία δολοφονίας πρώτου βαθμού του D4vd, η οποία περιλαμβάνει «αναμονή, διάπραξη αυτού του εγκλήματος για οικονομικό όφελος ή δολοφονία μάρτυρα σε έρευνα».

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η έφηβη πήγε στο σπίτι του Μπερκ στις 23 Απριλίου 2025 «μετά από πρόσκλησή του» και κανείς δεν την ξαναείδε.

«Αυτή η δολοφονία διαπράχθηκε για οικονομικό όφελος. Όπως θα δείξουν τα στοιχεία στο δικαστήριο, το οικονομικό κέρδος ήταν για τον κ. Μπερκ να διατηρήσει την πολύ προσοδοφόρα μουσική του καριέρα, τη συγκεκριμένη νύχτα.

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς τα στοιχεία θα βγουν στο δικαστήριο, ο μάρτυρας της έρευνας ήταν η Σελέστ και η έρευνα αφορούσε τις άσεμνες και σεξουαλικές πράξεις που διέπραξε ο κ. Μπερκ... με τη Σελεστ όταν ήταν κάτω των 14 ετών», ανέφερε ο εισαγγελέας.

Η νεαρή είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της την άνοιξη του 2024, όταν ήταν 13 ετών, με την οικογένειά της να αναφέρει πως δεν ήταν η πρώτη φορά που το έσκαγε.

Η τεμαχισμένη σορός της βρέθηκε μέρες μετά τα 15α γενέθλιά της, αλλά η αστυνομία πιστεύει ότι πιθανότατα πέθανε πολύ νωρίτερα, με τον ιατροδικαστή της κομητείας να λέει ότι τα λείψανα ήταν «σοβαρά αποσυντεθειμένα».

Μετά το θάνατο της Ρίβας, οι στίχοι των τραγουδιών του Μπερκ αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών εξονυχιστικών εξετάσεων λόγω της βίαιης φύσης τους.

Σε ένα από τα πιο δημοφιλή σινγκλ του, το «Romantic Homicide», τραγουδά για ένα ερωτικό ενδιαφέρον που δεν είναι πλέον κοντά του.

«Στο πίσω μέρος του μυαλού μου, σε σκότωσα... Και δεν το μετάνιωσα καν... Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το είπα... Αλλά είναι αλήθεια... Σε μισώ», ήταν τα τελευταία λόγια του τραγουδιού του 2022.

Ο Μπερκ έγινε γνωστός την ίδια χρονιά μετά από μια σειρά από viral επιτυχίες του TikTok.

Η δημοτικότητά του οδήγησε σε συνεργασίες με αστέρια όπως η SZA και η Kali Uchis. Όταν ανακαλύφθηκε το σώμα της Ρίβας, ο Μπερκ βρισκόταν σε περιοδεία, η οποία αργότερα ακυρώθηκε.

