Πέθανε ο θρύλος της country μουσικής David Allan Coe σε ηλικία 86 ετών

Ο τραγουδιστής David Allan Coe, ο θρύλος της country μουσικής που έγραψε το αγαπημένο τραγούδι «Take This Job and Shove It» για τον Johnny Paycheck, πέθανε σε ηλικία 86 ετών, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Kimberly Hastings Coe, στο περιοδικό Rolling Stone την Τετάρτη.

«Ο σύζυγός μου, ο φίλος μου και η ολόκληρή μου η ζωή για πολλά χρόνια. Δεν θα τον ξεχάσω ποτέ και δεν θέλω να τον ξεχάσει κανείς άλλος», δήλωσε η ίδια μιλώντας στο περιοδικό, περιγράφοντας τον Coe ως «έναν από τους καλύτερους τραγουδιστές και τραγουδοποιούς της εποχής μας».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του τραγουδιστή, ο Coe έφυγε από την ζωή στις 17.00 το απόγευμα της Τετάρτης. Η αιτία θανάτου του τραγουδιστή δεν έχει γίνει γνωστή.

Το τραγούδι «Take This Job and Shove It», που έγραψε ο Coe:

Ποιος ήταν ο David Allan Coe

Ο David Allan Coe, γεννημένος στο Akron του Οχάιο, πέρασε χρόνο σε αναμορφωτήρια ως νέος και εξέτισε ποινή σε φυλακή του Οχάιο από το 1963 έως το 1967 για κατοχή εργαλείων διάρρηξης.

«Δεν θα τα είχα καταφέρει ποτέ στη φυλακή χωρίς τη μουσική μου», είχε πει στο Associated Press το 1983. «Κανείς δεν μπορούσε να μου την πάρει (τη μουσική). Μπορούσαν να με βάλουν στην απομόνωση χωρίς να έχω τίποτα να κάνω, αλλά ακόμη και τότε μπορούσα να συνθέσω ένα τραγούδι στο μυαλό μου».

Ως συνθέτης, έγραψε πολλά hit τραγούδια, όπως το «Take This Job and Shove It» για τον Johnny Paycheck το 1977, και το «Would You Lay With Me (in a Field of Stone)», για την Tanya Tucker το 1974. Ο Coe έκανε περιοδείες μαζί με τους Willie Nelson, Kid Rock, Neil Young και άλλους θρύλους της country μουσικής.

Hit τραγούδια τα οποία ερμήνευσε ο ίδιος περιλαμβάνουν το «You Never Even Call Me by My Name», που γράφτηκε από τον Steve Goodman και τον John Prine, το «The Ride» και το «Mona Lisa Lost Her Smile». Ο Coe εμφανίστηκε επίσης σε μερικές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των «Stagecoach» και «Take this Job and Shove It», η οποία πήρε το όνομά της από το τραγούδι του.

Ο Coe, ο οποίος ήταν γεμάτος με τατουάζ και είχε μακριά μαλλιά, είχε ένα ευρύ φάσμα θαυμαστών που περιλάμβανε μοτοσικλετιστές, γιατρούς, δικηγόρους και τραπεζίτες. Ο τελευταίος του δίσκος, που κυκλοφόρησε το 2006, ήταν μια συνεργασία του με τον Dimebag Darrell και άλλα πρώην μέλη του heavy metal συγκροτήματος Pantera.

Το 2021, η σύζυγός του έκανε γνωστό ότι ο Coe νοσηλεύεται με COVID-19 και από τότε σταμάτησε τις δημόσιες εμφανίσεις του.