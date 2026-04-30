Φρίκη στη Βραζιλία: Έθαψε την 5χρονη κόρη της ζωντανή και την τσιμέντωσε - «Κουφός είσαι; Πέθανε»

Η μητέρα και ο πατριός φέρεται να ομολόγησαν την πράξη τους και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία

Δημήτρης Δρίζος

  • Η 5χρονη Μαρία Κλάρα βρέθηκε θαμμένη ζωντανή και τσιμεντω πίσω από το της στη Βραζιλία.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι πέθανε κατά τη διάρκεια της ταφής και υπέστη κακοποίηση με τραυματισμούς στο κεφάλι.
  • Η μητέρα και ο πατριός ομολόγησαν τη δολοφονία και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία και απόκρυψη πτώματος.
  • Οι υπηρεσίες παιδικής προστασίας είχαν ήδη υπό παρακολούθηση την υπόθεση, αλλά δεν κατάφεραν να παρέμβουν πριν την εξαφάνιση.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία για την προστασία των παιδι και την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών στην περιοχή.
Μια πεντάχρονη, η οποία φέρεται να δολοφονήθηκε από τη μητέρα και τον πατριό της, βρέθηκε θαμμένη ζωντανή, σύμφωνα με έκθεση ιατροδικαστικής εξέτασης. Το σώμα της Μαρίας Κλάρας Αγκίρρε Λισμπόα εντοπίστηκε σε έναν τάφο καλυμμένο με τσιμέντο, πίσω από το σπίτι όπου ζούσε με τη μητέρα της, Λουίζα Αγκίρρε Μπαρμπόσα ντα Σίλβα, και τον πατριό της, Ροντρίγκο Ρίμπεϊρο Ματσάδο, δυτικά του Σάο Πάολο.

Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι η Μαρία Κλάρα πέθανε κατά τη διάρκεια της ταφής της ζωντανή, καθώς βρέθηκε χώμα στον αεραγωγό της. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν τραυματισμοί στο κεφάλι της, που δείχνουν ότι η μικρή είχε υποστεί κακοποίηση. Το σώμα της βρέθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, όμως οι αρχές πιστεύουν ότι η δολοφονία συνέβη περίπου 20 ημέρες νωρίτερα.

Η μητέρα και ο πατριός φέρεται να ομολόγησαν την πράξη τους και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία καθώς και για απόκρυψη πτώματος. Ο παππούς της Μαρίας Κλάρας είχε δηλώσει την εξαφάνιση της εγγονής του στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι Υπηρεσίες Προστασίας Παιδιών είχαν ήδη υπό παρακολούθηση την υπόθεση, καθώς ο πατριός της φέρεται να την είχε απειλήσει λίγους μήνες πριν από τη δολοφονία. Κατά την έρευνα, η αστυνομία βρήκε το σώμα σε προχωρημένη αποσύνθεση και εντόπισε ανησυχητικά ηχητικά μηνύματα που ο πατριός είχε στείλει στον πατέρα της Μαρίας Κλάρας.

Σε αυτά τα μηνύματα, ο Ματσάδο απαίτησε από τον πατέρα να σταματήσει να τον ενοχλεί για πληροφορίες σχετικά με το κορίτσι, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Φίλε, είσαι και κουφός ή κάτι; Σταμάτα να με εκνευρίζεις. Σου έχω ήδη πει ότι η κόρη σου είναι νεκρή. Δεν υπάρχει πια. Σταμάτα να μου στέλνεις μηνύματα.»

Ο Ματσάδο, που έχει ποινικό μητρώο, κατηγορείται για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση τόσο της Μαρίας Κλάρας όσο και της μητέρας της, σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή Φράνκο Αύγουστο. Επιπλέον, η μητέρα φέρεται να κακοποιούσε τη κόρη της, ενώ οι υπηρεσίες παιδικής προστασίας δεν είχαν καταφέρει να έρθουν σε επαφή με τη μητέρα για δύο μήνες πριν την εξαφάνιση της μικρής.

Η θεία της Μαρίας Κλάρας δήλωσε συγκλονισμένη μετά τον εντοπισμό του σώματος, λέγοντας: «Η καρδιά μου είναι σπασμένη γνωρίζοντας ότι η ζωή σου αφαιρέθηκε με τόσο σκληρό και άδικο τρόπο.»

Η μητέρα και ο πατριός θα παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου τον Μάιο, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την προστασία των παιδιών και την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών στην περιοχή.

