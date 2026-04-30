Φωτιά τώρα στην Πάρνηθα - Μεγάλη επιχείρηση με 4 εναέρια μέσα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Πάρνηθα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική στο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρα τμήματα, 22 οχήματα, εθελοντές ενώ έχουν «σηκωθεί» και 4 εναέρια μέσα. Η φωτιά εντοπίζεται κοντά στο τελεφερικ.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην θέση Μαυροβούνι, του δήμου Αχαρνών #Αττική. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» #ΣμηΕΑ ΠΣ Αττικής, 22 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2026

Παράλληλα, κλειστός είναι ο δρόμος ο δρόμος προς το τελεφερίκ.

Τι συνιστά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο

Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες.

Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.

Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.

Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

