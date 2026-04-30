Γαμήλιος τουρισμός: Η Ελλάδα καθιερώνεται ως κορυφαίος προορισμός διεθνώς

Snapshot Η Ελλάδα αναδεικνύεται κορυφαίος προορισμός για γαμήλιο τουρισμό με σημαντική διεθνή ζήτηση και οικονομική συνεισφορά έως 2,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Το 77% των γάμων προέρχεται από ζευγάρια του εξωτερικού, κυρίως από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Ισραήλ, με αναδυόμενες αγορές την Ινδία και τη Μέση Ανατολή.

Οι σύγχρονες τάσεις στον γαμήλιο τουρισμό περιλαμβάνουν πολυήμερα γεγονότα, τοπικές εμπειρίες, εξατομικευμένο σχεδιασμό και υψηλού επιπέδου γαστρονομία.

Ο ψηφιακός κόσμος και τα social media παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή προορισμού για destination weddings.

Οι επαγγελματίες ζητούν ενίσχυση της διεθνούς προβολής, βελτίωση υποδομών, ευκολότερη πρόσβαση σε ιστορικούς χώρους και ισχυρή ψηφιακή παρουσία για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Snapshot powered by AI

Με έντονη διεθνή συμμετοχή και παρουσία θεσμικών εκπροσώπων, κορυφαίων επαγγελματιών και opinion leaders, πραγματοποιήθηκε το Destination Weddings Tourism Forum – Greece 2026, αναδεικνύοντας τη δυναμική της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για destination weddings.

Χαιρετισμό απηύθυναν η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας.

«Ένα ταξίδι με προσωπικό νόημα»

Η κ. Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι ο γαμήλιος τουρισμός αποτελεί ένα ταξίδι με βαθιά προσωπική σημασία, καθώς τα ζευγάρια επιλέγουν έναν τόπο για να συνδέσουν με αυτόν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους.

Παράλληλα, τόνισε πως ο κλάδος κινητοποιεί ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών, δημιουργεί άμεση αξία για τις τοπικές κοινωνίες και συνδέεται με μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής, αυξημένη δαπάνη και ουσιαστική σχέση του επισκέπτη με τον προορισμό.

Από την πλευρά του, ο κ. Φωτήλας στάθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι η ιστορία, η μνήμη και η παράδοση δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό που συνοδεύει τον επισκέπτη σε όλη του τη ζωή. Τόνισε επίσης τον ρόλο του Υπουργείου Πολιτισμού ως θεματοφύλακα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Έρευνα: Έως 2,5 δισ. ευρώ η ετήσια συνεισφορά

Κεντρικό σημείο του συνεδρίου αποτέλεσε η παρουσίαση της έρευνας «Saying Yes to Greece – Destination Weddings στην Ελλάδα: Η αποτύπωση της Αγοράς» από τη Focus Bari, την οποία παρουσίασε η ιδρύτρια Ξένια Κούρτογλου.

Τα ευρήματα αποτυπώνουν για πρώτη φορά ολοκληρωμένα την εικόνα του κλάδου:

Μέσο budget ανά destination wedding: 160.000 ευρώ (προ ΦΠΑ)

Μέσος αριθμός καλεσμένων: 130 άτομα

Μέση διάρκεια: 4 διανυκτερεύσεις

Συνολική ετήσια συνεισφορά: έως και 2,5 δισ. ευρώ

Το 77% των γάμων αφορά ζευγάρια από το εξωτερικό, με βασικές αγορές τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και το Ισραήλ, ενώ αναδύονται νέες δυναμικές αγορές, όπως η Ινδία και η Μέση Ανατολή.

Η δυναμική της ινδικής αγοράς

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Ινδία, μέσα από την παρουσίαση του Pramod Lunawat, ο οποίος ανέδειξε ότι οι ινδικοί destination weddings μπορούν να φτάσουν έως και το 1 εκατ. ευρώ για έναν τριήμερο γάμο 300 καλεσμένων, δημιουργώντας σημαντική τοπική οικονομική δραστηριότητα.

Οι νέες τάσεις στον γαμήλιο τουρισμό

Οι σύγχρονες τάσεις στον κλάδο στρέφονται σε:

πολυήμερους γάμους

αυθεντικές τοπικές εμπειρίες

εξατομικευμένο σχεδιασμό

υψηλού επιπέδου γαστρονομία

pre- και post-wedding δραστηριότητες

Τα destination weddings εξελίσσονται πλέον σε ολοκληρωμένα ταξιδιωτικά προϊόντα.

Ο ρόλος των social media

Καθοριστική είναι και η επίδραση του ψηφιακού περιβάλλοντος. Όπως επισήμανε η συνιδρύτρια του WedVibes, Alina Kupernina, η επιλογή προορισμού επηρεάζεται σημαντικά από το wedding content που διακινείται στα social media από τα ζευγάρια και τους καλεσμένους.

Τα αιτήματα του κλάδου

Για την περαιτέρω ανάπτυξη του γαμήλιου τουρισμού, οι επαγγελματίες του χώρου θέτουν ως βασικές προτεραιότητες:

ενίσχυση της διεθνούς προβολής της χώρας

ευκολότερη πρόσβαση σε ιστορικούς χώρους και μνημεία

αναβάθμιση υποδομών και venues

ανάδειξη νέων προορισμών πέρα από τους ήδη δημοφιλείς

ισχυρή ψηφιακή παρουσία

Στρατηγικός πυλώνας για την οικονομία

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο Πρόεδρος του GDPA, Θωμάς Πολίτης, τονίζοντας τη σημασία του wedding tourism για την ελληνική οικονομία και την ανάγκη για συντονισμένη εθνική στρατηγική.

Όπως ανέφερε: «Ο γαμήλιος τουρισμός δεν αποτελεί απλώς μία ανερχόμενη μορφή τουρισμού, αλλά έναν στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης με υψηλή προστιθέμενη αξία. Η Ελλάδα διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να πρωταγωνιστήσει διεθνώς - απαιτείται όμως στοχευμένη προβολή, βελτίωση υποδομών και ουσιαστική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ & του ΣΕΤΕ.

About GDPA

To Greek Destination Planners Association ιδρύθηκε το 2020 με βασική αποστολή την ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού για wedding και event tourism, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου και τη συνεχή αναβάθμιση των επιχειρηματικών πρακτικών, συμβάλλοντας ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας γάμων και εκδηλώσεων.