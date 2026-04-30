Βanksy: Άγαλμα με την υπογραφή του εμφανίστηκε στο Λονδίνο - O μυστηριώδης άνδρας με το κοστουμι

To άγαλμα ενός άνδρα με κοστούμι που βαδίζει προς τα εμπρός, κρατώντας μια σημαία που καλύπτει το πρόσωπό του εμφανίστηκε στο Λονδίνο. Φέρεται να έχει την υπογραφή του Βansky

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Ένα άγαλμα άνδρα με κοστούμι που κρατά σημαία καλύπτοντας το πρόσωπό του εμφανίστηκε στο Λονδίνο και φέρει πρόχειρη υπογραφή «Banksy».
  • Το γλυπτό βρίσκεται στην πλατεία Waterloo Place, κοντά σε ιστορικά αγάλματα και δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ως έργο του Banksy.
  • Ο Banksy είναι γνωστός για τα αμφιλεγόμενα έργα του δρόμου και έχει αφήσει στο παρελθόν αγάλματα στο Λονδίνο, όπως το «Ο Πότης» το 2004.
  • Τα πρόσφατα έργα του καλλιτέχνη έχουν εμφανιστεί αποκλειστικά στο Λονδίνο και συχνά περιλαμβάνουν πολιτικές και κοινωνικές δηλώσεις.
  • Ο Banksy δημιούργησε το 2024 μια σειρά γλυπτών ζώων στην πρωτεύουσα, που επιβεβαιώθηκαν μέσω του επίσημου λογασμού του στο Instagram.
Ένα μεγάλο νέο άγαλμα εμφανίστηκε στο κεντρικό Λονδίνο, το οποίο φαίνεται να φέρει την υπογραφή του διάσημου «φαντομά» καλλιτέχνη του δρόμου Banksy. Το γλυπτό ενός άνδρα με κοστούμι που βαδίζει προς τα εμπρός από μια βάση, ενώ κρατάει μια σημαία με το ένα χέρι που καλύπτει και το πρόσωπό του, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην εκκλησία του Αγίου Ιακώβου την Τετάρτη.

Βρίσκεται στην πλατεία Waterloo Place, κοντά στα αγάλματα του Eδουάρδου Ζ, της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ και του Μνημείου του Κριμαϊκού Πολέμου. Η λέξη «Banksy» έχει γραφτεί πρόχειρα στο κάτω μέρος της βάσης, γεγονός που οδηγεί σε εικασίες ότι πίσω από αυτό βρίσκεται ο καλλιτέχνης, αν και ο Banksy δεν έχει επιβεβαιώσει ότι το έργο είναι δικό του.

Αν και ο Banksy - του οποίου η πραγματική ταυτότητα δεν είναι επίσημα γνωστή - είναι διάσημος για τις εικόνες του με στένσιλ στους τοίχους, έχει αφήσει στο παρελθόν ένα άγαλμα στο Λονδίνο. Το 2004, ένα άγαλμα με τίτλο «Ο Πότης» - μια ανατρεπτική εκδοχή του «Σκεπτόμενου» του Ροντέν - εγκαταστάθηκε στη λεωφόρο Shaftesbury, στο κεντρικό Λονδίνο, προτού κλαπεί λίγο αργότερα.

Είναι γνωστός για τα υψηλού προφίλ - συχνά αμφιλεγόμενα - έργα του σε όλο τον κόσμο, αλλά τα πιο πρόσφατα έργα του έχουν εμφανιστεί όλα στο Λονδίνο. Τον Δεκέμβριο, εμφανίστηκε μια τοιχογραφία στο Bayswater που απεικόνιζε δύο παιδιά ξαπλωμένα στο έδαφος , ενώ τον Σεπτέμβριο ισχυρίστηκε ότι είχε ζωγραφίσει μια σκηνή στο συγκρότημα των Βασιλικών Δικαστηρίων με έναν διαδηλωτή να βρίσκεται ξαπλωμένος στο έδαφος κρατώντας ένα πλακάτ, πιτσιλισμένο με αίμα ενώ ένας δικαστής στέκεται από πάνω του κρατώντας ένα σφυρί.

Το 2024, ο καλλιτέχνης του δρόμου δημιούργησε ένα μονοπάτι ζώων γύρω από την πρωτεύουσα με έργα που απεικονίζουν μια κατσίκα, ελέφαντες, έναν γορίλα, πιθήκους, πιράνχας, έναν ρινόκερο και πελεκάνους, μεταξύ άλλων. Κάθε φορά, φαινόταν να έχουν εγκατασταθεί κρυφά και αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ήταν έργο του στον λογαριασμό του στο Instagram. Τα έργα του, που έχουν τοποθετηθεί σε ιδιωτικές και δημόσιες ιδιοκτησίες, ερμηνεύονται ευρέως ως πολιτικές δηλώσεις και συχνά αφαιρούνται αμέσως μετά την εμφάνισή τους.

Διαβάστε επίσης

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλη επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Στα δικαστήρια για την απολογία του ο 89χρονος - Χαιρετούσε τους δημοσιογράφους

13:34ΑΠΟΨΕΙΣ

Επιστροφή «Ενοικίου»: Περιορισμένη στήριξη, αμφίβολη αποτελεσματικότητα

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Πάρνηθα - Από βραχυκύκλωμα καλωδίων η πιθανότερη αιτία

13:28WHAT THE FACT

Ο σοβιετικός επιστήμονας που επέζησε από την πρόσκρουση μιας δέσμης πρωτονίων στο κεφάλι του

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα μετά από 7 χρόνια

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Ανάβυσσος: Μαχαιρωμένος στην κοιλιακή χώρα 30χρονος άνδρας - Σοβαρή η κατάστασή του

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε το ταξίδι του προς τη Βόρεια Θάλασσα, ο Τίμι η φάλαινα, με την βοήθεια φορτηγίδας - Είχε ξεβραστεί σε ρηχά νερά κοντά στη Γερμανία

13:16ANNOUNCEMENTS

Αποκλειστική συνέντευξη του Νόα Άλεν στο «Off The Record» του PS Blog - Βίντεο

13:11ANNOUNCEMENTS

Γαμήλιος Τουρισμός: Στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης - Έως 2,5 δισ. ευρώ για την ελληνική οικονομία

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι δύσκολο να πηγαίνει το παιδί σου βόλτα και να μην γυρνάει…» – Συγκλονίζει η μαρτυρία για το τροχαίο με θύμα 13χρονο

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Γιατροί του Κόσμου: Ένας στους τέσσερις βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Πρωτομαγιάς: Χωρίς μετρό και τραμ, με στάσεις εργασίας λεωφορεία και τρόλεϊ

13:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μετατίθεται η έναρξη της Β’ φάσης για τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης αποθεμάτων

12:57ΕΘΝΙΚΑ

Ο «πόλεμος πλήρους κλίμακας» και η ομιλία Δένδια που αφιόνισε τους Τούρκους: «Ο επιτιθέμενος πρέπει να έχει κατά νου ότι θα απαντήσουμε με στρατηγικούς πυραύλους»

12:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: 73χρονος συνελήφθη για απόπειρα ληστείας σε κατάστημα

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι στους Αμπελόκηπους: Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες σε άθλιες συνθήκες με δυσοσμία από ζώα, ληγμένα φαγητά και χωρίς φαρμακευτική αγωγή

12:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ανοικτή προπόνηση το Σάββατο (02/05) | Πάνω από 10.000 οπαδοί στην Allwyn Arena

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο φαινόμενο στη Κοιλάδα του Θανάτου: Το πιο ζεστό μέρος της Γης γέμισε πολύχρωμα λουλούδια - Βίντεο

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Βanksy: Άγαλμα με την υπογραφή του εμφανίστηκε στο Λονδίνο - O μυστηριώδης άνδρας με το κοστουμι και το καλυμμένο πρόσωπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:03ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: Βαρύ πένθος για τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη - Συγκλονίζει η μητέρα του: «Μονάκριβέ μου, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι στους Αμπελόκηπους: Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες σε άθλιες συνθήκες με δυσοσμία από ζώα, ληγμένα φαγητά και χωρίς φαρμακευτική αγωγή

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Ανάβυσσος: Μαχαιρωμένος στην κοιλιακή χώρα 30χρονος άνδρας - Σοβαρή η κατάστασή του

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

11:42ΕΛΛΑΔΑ

«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…» - Θρηνεί η Κρήτη τον χαμό της 12χρονης στην Μεσαρά

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βραζιλία: Έθαψε την 5χρονη κόρη της ζωντανή και την τσιμέντωσε - «Κουφός είσαι; Πέθανε»

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Πάρνηθα - Μεγάλη επιχείρηση με 4 εναέρια μέσα

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Χόλιγουντ: Πριν δολοφονήσει και διαμελίσει την 14χρονη, ο D4vd είχε γυρίσει «προφητικά» βίντεο προαναγγέλλοντας τον θάνατό της

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι δύσκολο να πηγαίνει το παιδί σου βόλτα και να μην γυρνάει…» – Συγκλονίζει η μαρτυρία για το τροχαίο με θύμα 13χρονο

12:57ΕΘΝΙΚΑ

Ο «πόλεμος πλήρους κλίμακας» και η ομιλία Δένδια που αφιόνισε τους Τούρκους: «Ο επιτιθέμενος πρέπει να έχει κατά νου ότι θα απαντήσουμε με στρατηγικούς πυραύλους»

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Ηλεία: Μυστήριο με νεκρή 48χρονη που βρέθηκε σε σπίτι άνδρα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Πρωτομαγιάς: Χωρίς μετρό και τραμ, με στάσεις εργασίας λεωφορεία και τρόλεϊ

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Πάρνηθα - Από βραχυκύκλωμα καλωδίων η πιθανότερη αιτία

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

11:33ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Φύρερ μας έπεσε μαχόμενος»: Η στιγμή που οι Γερμανοί μαθαίνουν για την αυτοκτονία του Χίτλερ

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς 18χρονος μαθητής έσωσε γυναίκα που πνιγόταν από γαρίδα με τη λαβή Χάιμλιχ - «Δεν αγχώθηκα, μου βγήκε φυσικά»

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

11:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Έτσι συνέλαβα τον 89χρονο πιστολέρο»: Πώς ο αστυνομικός ξεγέλασε τον ηλικιωμένο σε ξενοδοχείο

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει η «ψυχρή εισβολή» από τα Βαλκάνια - Πόσο θα διαρκέσει το κρύο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ