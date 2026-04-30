Βanksy: Άγαλμα με την υπογραφή του εμφανίστηκε στο Λονδίνο - O μυστηριώδης άνδρας με το κοστουμι

Ο Banksy δημιούργησε το 2024 μια σειρά γλυπτών ζώων στην πρωτεύουσα, που επιβεβαιώθηκαν μέσω του επίσημου λογασμού του στο Instagram.

Ένα μεγάλο νέο άγαλμα εμφανίστηκε στο κεντρικό Λονδίνο, το οποίο φαίνεται να φέρει την υπογραφή του διάσημου «φαντομά» καλλιτέχνη του δρόμου Banksy. Το γλυπτό ενός άνδρα με κοστούμι που βαδίζει προς τα εμπρός από μια βάση, ενώ κρατάει μια σημαία με το ένα χέρι που καλύπτει και το πρόσωπό του, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην εκκλησία του Αγίου Ιακώβου την Τετάρτη.

Βρίσκεται στην πλατεία Waterloo Place, κοντά στα αγάλματα του Eδουάρδου Ζ, της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ και του Μνημείου του Κριμαϊκού Πολέμου. Η λέξη «Banksy» έχει γραφτεί πρόχειρα στο κάτω μέρος της βάσης, γεγονός που οδηγεί σε εικασίες ότι πίσω από αυτό βρίσκεται ο καλλιτέχνης, αν και ο Banksy δεν έχει επιβεβαιώσει ότι το έργο είναι δικό του.

Αν και ο Banksy - του οποίου η πραγματική ταυτότητα δεν είναι επίσημα γνωστή - είναι διάσημος για τις εικόνες του με στένσιλ στους τοίχους, έχει αφήσει στο παρελθόν ένα άγαλμα στο Λονδίνο. Το 2004, ένα άγαλμα με τίτλο «Ο Πότης» - μια ανατρεπτική εκδοχή του «Σκεπτόμενου» του Ροντέν - εγκαταστάθηκε στη λεωφόρο Shaftesbury, στο κεντρικό Λονδίνο, προτού κλαπεί λίγο αργότερα.

Είναι γνωστός για τα υψηλού προφίλ - συχνά αμφιλεγόμενα - έργα του σε όλο τον κόσμο, αλλά τα πιο πρόσφατα έργα του έχουν εμφανιστεί όλα στο Λονδίνο. Τον Δεκέμβριο, εμφανίστηκε μια τοιχογραφία στο Bayswater που απεικόνιζε δύο παιδιά ξαπλωμένα στο έδαφος , ενώ τον Σεπτέμβριο ισχυρίστηκε ότι είχε ζωγραφίσει μια σκηνή στο συγκρότημα των Βασιλικών Δικαστηρίων με έναν διαδηλωτή να βρίσκεται ξαπλωμένος στο έδαφος κρατώντας ένα πλακάτ, πιτσιλισμένο με αίμα ενώ ένας δικαστής στέκεται από πάνω του κρατώντας ένα σφυρί.

Το 2024, ο καλλιτέχνης του δρόμου δημιούργησε ένα μονοπάτι ζώων γύρω από την πρωτεύουσα με έργα που απεικονίζουν μια κατσίκα, ελέφαντες, έναν γορίλα, πιθήκους, πιράνχας, έναν ρινόκερο και πελεκάνους, μεταξύ άλλων. Κάθε φορά, φαινόταν να έχουν εγκατασταθεί κρυφά και αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ήταν έργο του στον λογαριασμό του στο Instagram. Τα έργα του, που έχουν τοποθετηθεί σε ιδιωτικές και δημόσιες ιδιοκτησίες, ερμηνεύονται ευρέως ως πολιτικές δηλώσεις και συχνά αφαιρούνται αμέσως μετά την εμφάνισή τους.

