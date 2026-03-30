Banksy: Απέκτησε ταυτότητα και ζωή ο μυστηριώδης καλλιτέχνης - Γάμος με μόλις 100 δολάρια

Αποκαλύπτονται στοιχεία για τη ζωή του καλλιτέχνη δρόμου μετά την αποκάλυψη της ταυτότητάς του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Banksy: Απέκτησε ταυτότητα και ζωή ο μυστηριώδης καλλιτέχνης - Γάμος με μόλις 100 δολάρια

Το The Walled Off Hotel, που σχεδιάστηκε από τον ανώνυμο καλλιτέχνη Banksy, στην πόλη της Βηθλεέμ στη Δυτική Όχθη, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο μυστηριώδης καλλιτέχνης δρόμου Banksy αποκαλύφθηκε και σιγά σιγά έρχονται στο φως λεπτομέρειες από τη ζωή του.

Η ταυτότητά του παρέμενε επί χρόνια μυστική, αλλά το έργο του βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, με τα γκράφιτί του να κάνουν πολιτικοκοινωνικές παρεμβάσεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τελικά του δόθηκε ένα όνομα, σύμφωνα με έρευνα του Reuters... Πρόκειται για τον Robin Gunningham ή τουλάχιστον έτσι ονομάστηκε και η ζωή του άρχισε επίσης να αποκαλύπτεται.

Και αν τώρα τα έργα του αξίζουν εκατομμύρια, η αρχή ήταν δύσκολη σε σημείο που ο γάμος του κόστισε μόλις 100 δολάρια.

Μια έρευνα της Daily Mail ισχυρίζεται ότι βρήκε στοιχεία ότι ο διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης παντρεύτηκε κρυφά τη σύντροφό του Joy Millward.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι των καμπάνων στο Las Vegas Strip, το οποίο είναι γνωστό για την παροχή γρήγορων υπηρεσιών γάμου, συμπεριλαμβανομένων διασημοτήτων όπως η Leslie Nielsen, ο Mickey Rooney και η Beverly D'Angelo.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε το όνομα Robin Gunningham στην τελετή.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο άνθρωπος πίσω από την τέχνη ήταν στην πραγματικότητα ο Gunningham, ο οποίος ήταν πρώην μαθητής ιδιωτικού σχολείου από το Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ισπανός ιδιωτικός ερευνητής Francisco Marco είπε επίσης ότι τα στοιχεία από τον γάμο των 100 δολαρίων στο Λας Βέγκας ήταν ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ.

«Όταν ερευνάς κάποιον, ένα από τα πιο αποκαλυπτικά έγγραφα είναι το πιστοποιητικό γάμου του - αυτά είναι δημόσια αρχεία», είπε.

«Ανακάλυψα ότι ο Robin Gunningham παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας το 2006. Το Λας Βέγκας είναι ένας κλασικός προορισμός για διακριτικούς, γρήγορους γάμους, ιδανικός για κάποιον που θέλει να αφήσει όσο το δυνατόν λιγότερα ίχνη.

«Το ενδιαφέρον είναι ότι εκείνη την εποχή, ο Banksy ήταν ήδη εξαιρετικά διάσημος - μόλις είχε πραγματοποιήσει την έκθεσή του «Barely Legal» στο Λος Άντζελες - αλλά το πιστοποιητικό γάμου εμφανίστηκε με το πραγματικό του όνομα, Gunningham, όχι με κανένα ψευδώνυμο. Αυτό μου έδωσε ένα βασικό κομμάτι του παζλ».

Σχόλια
