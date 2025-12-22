Banksy: Το νέο έργο του μυστηριώδους καλλιτέχνη του δρόμου

Λύθηκε το μυστήριο για την ταυτότητα του καλλιτέχνη πίσω από την ασπρόμαυρη τοιχογραφία που εμφανίστηκε στο πλάι ενός παλιού κτηρίου στο Bayswater του Λονδίνου, όπου δύο παιδιά, πιθανότατα βρίσκονται ξαπλωμένα, κοιτάζοντας ψηλά και δείχνοντας τον ουρανό.

Ο μυστηριώδης Banksy, όπως αρκετοί είχαν υποθέσει, λίγες ώρες αργότερα αποκάλυψε ότι είναι ο δημιουργός του, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του έργου τέχνης στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram τη Δευτέρα.

Η ασπρόμαυρη τοιχογραφία, ζωγραφισμένη πάνω από ένα γκαράζ, απεικονίζει δύο φιγούρες ντυμένες με χειμωνιάτικα καπέλα και μπότες ξαπλωμένες στο έδαφος, με τη μία από αυτές να δείχνει με το δάχτυλο προς τα πάνω.

Μια πανομοιότυπη εικόνα εμφανίστηκε στους πρόποδες ενός πύργου στο κέντρο του Λονδίνου τη Δευτέρα, αλλά ο καλλιτέχνης γκράφιτι δεν δημοσίευσε αυτήν την εκδοχή στον λογαριασμό του.

Τον Σεπτέμβριο, ο καλλιτέχνης έβαλε στο στόχαστρο την καταστολή των διαδηλωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα νέο έργο έξω από τα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου.

Η τοιχογραφία έδειχνε έναν δικαστή να κρατά ένα σφυρί πάνω από έναν διαδηλωτή στο έδαφος κρατώντας ένα πλακάτ πιτσιλισμένο με αίμα.

Το έργο καλύφθηκε αργότερα από μαύρα πλαστικά φύλλα και δύο μεταλλικά φράγματα, με την αιτιολογία της ιστορικής σημασίας του κτιρίου.