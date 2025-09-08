Αναστάτωσε το νέο έργο του Banksy: Δικαστής ξυλοκοπεί διαδηλωτή - Κάλυψαν άρον άρον το γκράφιτι

Το γκράφιτι από τον Banksy το νέο έργο τέχνης του καλλιτέχνη, το οποίο απεικονίζει έναν δικαστή να χτυπάει έναν διαδηλωτή με ένα σφυρί στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου.

Η τελευταία δημιουργία του μυστηριώδους Banksy, στην πρόσοψη των Βασιλικών Δικαστηρίων του Λονδίνου, προκάλεσε αναστάτωση, καθώς απεικόνιζε έναν δικαστή να χτυπά έναν διαδηλωτή με σφυρί.

Το γκράφιτι καλύφθηκε γρήγορα από τους φρουρούς ασφαλείας, με την τοποθέτηση μεγάλων φύλλων μαύρου πλαστικού και δύο μεταλλικά φράγματα.

Αν και το έργο τέχνης δεν αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη αιτία ή περιστατικό, οι ακτιβιστές το είδαν ως αναφορά στην απαγόρευση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου στην ομάδα Palestine Action. Το Σάββατο σχεδόν 900 άτομα συνελήφθησαν σε διαδήλωση στο Λονδίνο που αμφισβητούσε την απαγόρευση.

Η Defend Our Juries, η ομάδα που οργάνωσε τη διαμαρτυρία, ανέφερε σε δήλωση ότι η τοιχογραφία «απεικονίζει δυναμικά τη βαρβαρότητα που εξαπολύθηκε» από την κυβερνητική απαγόρευση. «Όταν ο νόμος χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη συντριβή των πολιτικών ελευθεριών, δεν σβήνει τη διαφωνία, την ενισχύει», ανέφερε η δήλωση.

Η ανάρτησή του στο Instagram έδωσε μια σαφή εικόνα ολόκληρης της εικόνας, δείχνοντας ότι ο διαδηλωτής στο έδαφος που χτυπήθηκε κρατά ένα αιματοβαμμένο πλακάτ - ενώ ο δικαστής φοράει περούκα και μαύρη τήβεννο.

Διαβάστε επίσης