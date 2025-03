Πουλήθηκε για 650.000£ το κτήριο με τα πρώτα γράφιτι του Banksy

Ένα κοινοτικό κέντρο στο Barton Hill του Μπρίστολ που φιλοξενεί μερικά από τα πρώτα γράφιτι καλλιτεχνών του δρόμου όπως του Banksy πωλήθηκε για 650.000 λίρες.

Στο κτίριο αυτό μπόρεσαν να τελειοποιήσουν τις ικανότητές τους στο γκράφιτι πολλοί καλλιτέχνες του δρόμου όταν τμήματα του κτιρίου μετατράπηκαν ουσιαστικά σε έναν γιγαντιαίο καμβά τη δεκαετία του '80, χάρη στο Barton Hill Aerosol Art Project.

Τα τελευταία χρόνια στο κτίριο στέγαζε τη λέσχη πυγμαχίας ερασιτεχνών Barton Hill.

Το κλαμπ, το οποίο είναι επίσημα γνωστό ως The George Wills Memorial Hall, άνοιξε το 1926 και έγινε μουσικός χώρος τη δεκαετία του '70, φιλοξενώντας συγκροτήματα όπως οι Adam and the Ants, Siouxsie and the Banshees και Massive Attack.

Η Wellspring Settlement δήλωσε στο BBC ότι το κτίριο ήταν «μια οικονομική υποχρέωση που δεν μπορούμε πλέον να συντηρούμε».

Ο Αλεξάντερ Σμιθ, από την Ομάδα Ιστορίας του Μπάρτον Χιλ, δήλωσε ότι ήταν «έκπληκτο» που το κτίριο «πουλήθηκε τόσο γρήγορα».

Η αντίδραση στην πώληση ήταν ανάμεικτη, δήλωσε ο κ. Smith, εξηγώντας ότι πολλοί φοβούνται ότι θα μπορούσε να «ισοπεδωθεί» για να γίνει χώρος για κατοικίες, ενώ άλλοι είναι «λίγο πιο αισιόδοξοι».

Ο κ. Smith είπε στο BBC πως ο κόμβος είχε αποτελέσει τη βάση για «αρκετούς» από τους εμβληματικούς καλλιτέχνες του Μπρίστολ που ασχολούνται με την τέχνη του δρόμου και το γκράφιτι, ενώ όλα αυτά τα χρόνια φιλοξένησε ένα τεράστιο φάσμα κοινοτικών εκδηλώσεων.

«Κατά τη διάρκεια των 99 ετών που υπάρχει εκεί, είχε πάντα κάποιο ρόλο στην κοινότητα, και έτσι οι αναμνήσεις που έχουν πολλοί κάτοικοι του Barton Hill, τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν, είναι αρκετά βαθιά ριζωμένες», πρόσθεσε.

