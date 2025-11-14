«Κορίτσι με το Μπαλόνι»: Φυλάκιση 13 μηνών για την κλοπή του διάσημου έργου του Banksy

Ένας άνδρας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 μηνών για την κλοπή του διάσημου έργου του Banksy, με τίτλο «Girl With Balloon», από γκαλερί στο Λονδίνο.

Ο Λάρι Φρέιζερ, 49 ετών από το Μπέκτον του Ανατολικού Λονδίνου, κρίθηκε τελικά ένοχος για την πράξη του.

Το έργο, ένα από τα πιο γνωστά του street artist, κλάπηκε από τη γκαλερί στη New Cavendish Street στο Λονδίνο γύρω στις 11 το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Ο Φρέιζερ έσπασε την είσοδο της Grove Gallery με ένα σφυρί πριν κλέψει το έργο, που εκτιμήθηκε σε 270.000 λίρες. Κάλυψε την ταυτότητά του με μάσκα, φούτερ με κουκούλα και γάντια, αλλά η ομάδα της Metropolitan Police's Flying Squad τον εντόπισε και τον ακολούθησε. Καταγράφηκε και από κάμερες ασφαλείας να φορτώνει το έργο σε βαν πριν διαφύγει.

Ένας δεύτερος άνδρας, 54 ετών, ο James Love, κατηγορήθηκε για το ρόλο του οδηγού διαφυγής, αλλά αθωώθηκε από την κατηγορία της κλοπής. Ο Φρέιζερ συνελήφθη στο σπίτι του στις 10 Σεπτεμβρίου, εντός 48 ωρών από την κλοπή.

Ο Λάρι Φρέιζερ Metropolitan Police

«Το έκλεψα για να ξεχρεώσω»

Η αστυνομία κατάφερε να ανακτήσει το έργο μετά από εκτέλεση εντάλματος στο Isle of Dogs και το επέστρεψε στη γκαλερί. Ο Φρέιζερ δήλωσε στο δικαστήριο ότι βρισκόταν υπό πίεση λόγω ενός παλαιού χρέους για ναρκωτικά και έκλεψε το έργο χωρίς να γνωρίζει την ακριβή αξία του ή τι έκλεβε.

Ο δικηγόρος του, Jeffrey Israel, ανέφερε πως ο Φρέιζερ ζούσε με τη μητέρα του, την οποία φρόντιζε, και είχε καταφέρει να αποτοξινωθεί μετά την τελευταία του ποινή φυλάκισης.

Η δικαστής Anne Brown δήλωσε ότι το αδίκημα ήταν «απλώς πολύ σοβαρό» για να δοθεί αναστολή ποινής. Συγκεκριμένα είπε: «Αυτή είναι μια τολμηρή και σοβαρή μη οικιακή διάρρηξη. Παρότι δεν γνώριζες την ακριβή αξία του έργου, σίγουρα κατάλαβες ότι ήταν πολύτιμο».

Ωστόσο, ο Φρέιζερ ενδέχεται να απελευθερωθεί άμεσα λόγω του χρόνου που έχει περάσει υπό ηλεκτρονικό περιορισμό.

Το έργο του 2004 ήταν μέρος μιας συλλογής αξίας 1,5 εκατομμυρίου λιρών που περιλάμβανε 13 κομμάτια του Banksy στη γκαλερί. Ο διευθυντής της γκαλερί, Lindor Mehmetaj, χαρακτήρισε την ανάκτηση του έργου «εξαιρετική» και τόνισε πόσο επηρεάστηκε όταν είδε το έργο να επιστρέφει: «Έμεινα σοκαρισμένος, αλλά με πολύ, πολύ θετικό τρόπο όταν η Flying Squad μου έδειξε το ίδιο το έργο. Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το βάρος που απομακρύνθηκε από τους ώμους μου.»