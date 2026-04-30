«Μάχη» Κωνσταντοπούλου-Δουδωνή για τους προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών - Αναβλήθηκε η ψηφοφορία

Αντώνης Ρηγόπουλος

Για σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη στήριξη της Χαριλάου Τρικούπη στην εκλογή της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την οποία κατείχε μέχρι την παραίτησή του ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης πρότεινε για τη θέση του κ. Μενουδάκου την Κατερίνα Συγγούνα, ενώ για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη πρότεινε τον Αντώνη Μακρυδημήτρη.

Τα δύο πρόσωπα βρίσκονταν μεταξύ των 42 βιογραφικών που έλαβε η Βουλή για την πλήρωση των ακέφαλων Ανεξάρτητων Αρχών.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ήρθε σε σκληρή αντιπαράθεση με τον Παναγιώτη Δουδωνή, καταλογίζοντάς του σύμπραξη με τη ΝΔ, και με τον ίδιο να ανταπαντά πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπηρετεί «πονηρά σχέδια».

«Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή, υπηρετεί πονηρά σχέδια! Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου!», είπε σε μεγάλη ένταση ο κ. Δουδωνής, για να λάβει την οργισμένη απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου «Να μην χτυπάτε τα χέρια σας! Δεν ντρέπεστε!». Μάλιστα είπε ότι χθες στο τηλέφωνο της είχε πει ότι το ΠΑΣΟΚ δε θα συναινέσει σε αυτές τις επιλογές.

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο πρόεδρος ζητώντας να μην υπάρχουν διακοπές.

Ωστόσο, με δεδομένο το γεγονός ότι για τον Συνήγορο του Πολίτη δεν εξασφαλίζεται πλειοψηφία, αναβλήθηκαν και οι δύο ψηφοφορίες.

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Νικήτας Κακλαμάνης σχολίασε ότι «πριν από έξι μήνες ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε με επιστολή του να προκηρύσσονται οι θέσεις, το αποδέχθηκε η Διάσκεψη, συναίνεσε και ο πρωθυπουργός. Υποβλήθηκαν συνολικώς 42 βιογραφικά. Κανένα κόμμα δεν με ενόχλησε όλο αυτό τον καιρό για να προτείνω κάποιον από τους 42. Ανταποκρινόμενος σε όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στους Δελφούς, έφερα σήμερα τη δική μου πρόταση».

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλη επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Στα δικαστήρια για την απολογία του ο 89χρονος - Χαιρετούσε τους δημοσιογράφους

13:34ΑΠΟΨΕΙΣ

Επιστροφή «Ενοικίου»: Περιορισμένη στήριξη, αμφίβολη αποτελεσματικότητα

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Πάρνηθα - Από βραχυκύκλωμα καλωδίων η πιθανότερη αιτία

13:28WHAT THE FACT

Ο σοβιετικός επιστήμονας που επέζησε από την πρόσκρουση μιας δέσμης πρωτονίων στο κεφάλι του

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα μετά από 7 χρόνια

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Ανάβυσσος: Μαχαιρωμένος στην κοιλιακή χώρα 30χρονος άνδρας - Σοβαρή η κατάστασή του

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε το ταξίδι του προς τη Βόρεια Θάλασσα, ο Τίμι η φάλαινα, με την βοήθεια φορτηγίδας - Είχε ξεβραστεί σε ρηχά νερά κοντά στη Γερμανία

13:16ANNOUNCEMENTS

Αποκλειστική συνέντευξη του Νόα Άλεν στο «Off The Record» του PS Blog - Βίντεο

13:11ANNOUNCEMENTS

Γαμήλιος Τουρισμός: Στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης - Έως 2,5 δισ. ευρώ για την ελληνική οικονομία

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι δύσκολο να πηγαίνει το παιδί σου βόλτα και να μην γυρνάει…» – Συγκλονίζει η μαρτυρία για το τροχαίο με θύμα 13χρονο

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Γιατροί του Κόσμου: Ένας στους τέσσερις βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Πρωτομαγιάς: Χωρίς μετρό και τραμ, με στάσεις εργασίας λεωφορεία και τρόλεϊ

13:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μετατίθεται η έναρξη της Β’ φάσης για τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης αποθεμάτων

12:57ΕΘΝΙΚΑ

Ο «πόλεμος πλήρους κλίμακας» και η ομιλία Δένδια που αφιόνισε τους Τούρκους: «Ο επιτιθέμενος πρέπει να έχει κατά νου ότι θα απαντήσουμε με στρατηγικούς πυραύλους»

12:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: 73χρονος συνελήφθη για απόπειρα ληστείας σε κατάστημα

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι στους Αμπελόκηπους: Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες σε άθλιες συνθήκες με δυσοσμία από ζώα, ληγμένα φαγητά και χωρίς φαρμακευτική αγωγή

12:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ανοικτή προπόνηση το Σάββατο (02/05) | Πάνω από 10.000 οπαδοί στην Allwyn Arena

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο φαινόμενο στη Κοιλάδα του Θανάτου: Το πιο ζεστό μέρος της Γης γέμισε πολύχρωμα λουλούδια - Βίντεο

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Βanksy: Άγαλμα με την υπογραφή του εμφανίστηκε στο Λονδίνο - O μυστηριώδης άνδρας με το κοστουμι και το καλυμμένο πρόσωπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:03ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: Βαρύ πένθος για τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη - Συγκλονίζει η μητέρα του: «Μονάκριβέ μου, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι στους Αμπελόκηπους: Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες σε άθλιες συνθήκες με δυσοσμία από ζώα, ληγμένα φαγητά και χωρίς φαρμακευτική αγωγή

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Ανάβυσσος: Μαχαιρωμένος στην κοιλιακή χώρα 30χρονος άνδρας - Σοβαρή η κατάστασή του

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

11:42ΕΛΛΑΔΑ

«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…» - Θρηνεί η Κρήτη τον χαμό της 12χρονης στην Μεσαρά

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βραζιλία: Έθαψε την 5χρονη κόρη της ζωντανή και την τσιμέντωσε - «Κουφός είσαι; Πέθανε»

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Πάρνηθα - Μεγάλη επιχείρηση με 4 εναέρια μέσα

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Χόλιγουντ: Πριν δολοφονήσει και διαμελίσει την 14χρονη, ο D4vd είχε γυρίσει «προφητικά» βίντεο προαναγγέλλοντας τον θάνατό της

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι δύσκολο να πηγαίνει το παιδί σου βόλτα και να μην γυρνάει…» – Συγκλονίζει η μαρτυρία για το τροχαίο με θύμα 13χρονο

12:57ΕΘΝΙΚΑ

Ο «πόλεμος πλήρους κλίμακας» και η ομιλία Δένδια που αφιόνισε τους Τούρκους: «Ο επιτιθέμενος πρέπει να έχει κατά νου ότι θα απαντήσουμε με στρατηγικούς πυραύλους»

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Ηλεία: Μυστήριο με νεκρή 48χρονη που βρέθηκε σε σπίτι άνδρα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Πρωτομαγιάς: Χωρίς μετρό και τραμ, με στάσεις εργασίας λεωφορεία και τρόλεϊ

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Πάρνηθα - Από βραχυκύκλωμα καλωδίων η πιθανότερη αιτία

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

11:33ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Φύρερ μας έπεσε μαχόμενος»: Η στιγμή που οι Γερμανοί μαθαίνουν για την αυτοκτονία του Χίτλερ

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς 18χρονος μαθητής έσωσε γυναίκα που πνιγόταν από γαρίδα με τη λαβή Χάιμλιχ - «Δεν αγχώθηκα, μου βγήκε φυσικά»

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

11:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Έτσι συνέλαβα τον 89χρονο πιστολέρο»: Πώς ο αστυνομικός ξεγέλασε τον ηλικιωμένο σε ξενοδοχείο

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει η «ψυχρή εισβολή» από τα Βαλκάνια - Πόσο θα διαρκέσει το κρύο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ