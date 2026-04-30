«Μάχη» Κωνσταντοπούλου-Δουδωνή για τους προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών - Αναβλήθηκε η ψηφοφορία

Για σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη στήριξη της Χαριλάου Τρικούπη στην εκλογή της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την οποία κατείχε μέχρι την παραίτησή του ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης πρότεινε για τη θέση του κ. Μενουδάκου την Κατερίνα Συγγούνα, ενώ για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη πρότεινε τον Αντώνη Μακρυδημήτρη.

Τα δύο πρόσωπα βρίσκονταν μεταξύ των 42 βιογραφικών που έλαβε η Βουλή για την πλήρωση των ακέφαλων Ανεξάρτητων Αρχών.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ήρθε σε σκληρή αντιπαράθεση με τον Παναγιώτη Δουδωνή, καταλογίζοντάς του σύμπραξη με τη ΝΔ, και με τον ίδιο να ανταπαντά πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπηρετεί «πονηρά σχέδια».

«Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή, υπηρετεί πονηρά σχέδια! Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου!», είπε σε μεγάλη ένταση ο κ. Δουδωνής, για να λάβει την οργισμένη απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου «Να μην χτυπάτε τα χέρια σας! Δεν ντρέπεστε!». Μάλιστα είπε ότι χθες στο τηλέφωνο της είχε πει ότι το ΠΑΣΟΚ δε θα συναινέσει σε αυτές τις επιλογές.

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο πρόεδρος ζητώντας να μην υπάρχουν διακοπές.

Ωστόσο, με δεδομένο το γεγονός ότι για τον Συνήγορο του Πολίτη δεν εξασφαλίζεται πλειοψηφία, αναβλήθηκαν και οι δύο ψηφοφορίες.

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Νικήτας Κακλαμάνης σχολίασε ότι «πριν από έξι μήνες ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε με επιστολή του να προκηρύσσονται οι θέσεις, το αποδέχθηκε η Διάσκεψη, συναίνεσε και ο πρωθυπουργός. Υποβλήθηκαν συνολικώς 42 βιογραφικά. Κανένα κόμμα δεν με ενόχλησε όλο αυτό τον καιρό για να προτείνω κάποιον από τους 42. Ανταποκρινόμενος σε όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στους Δελφούς, έφερα σήμερα τη δική μου πρόταση».