Παπασταύρου κατά ΣΥΡΙΖΑ: Μιλάτε για Κράτος Δικαίου εσείς που αφαιρέσατε 5 χρόνια από τη ζωή μου

Snapshot Ο Σταύρος Παπασταύρου κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για μεταβίβαση κρατικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μνημείων, στο Υπερταμείο επί κυβέρνησής του.

Υποστηρίζει ότι η Κνωσός ανακηρύχθηκε μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν υπό έλεγχο Τόμσεν.

Ο Παπασταύρου επισημαίνει ότι οι τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας ήταν υψηλότερες επί ΣΥΡΙΖΑ και ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει αυξήσει σημαντικά τη δυναμικότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί την κυβέρνηση για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, υπερκέρδη στη ΔΕΗ, βεβιασμένη απολιγνιτοποίηση και ενεργειακή εξάρτηση από ακριβά ορυκτά καύσιμα.

Ο Φάμελλος καταγγέλλει ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη ΔΕΗ θα μειώσει το δημόσιο μερίδιο και δεν θα ωφελήσει τους καταναλωτές με φθηνότερο ρεύμα, ενώ ενισχύει το fund CVC. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας σε αναφορές του Σωκράτη Φάμελλου, για την αγορά ενέργειας και εν συνόλω για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε πως «επί ΣΥΡΙΖΑ η Κνωσός είχε πάει στον έλεγχο του Τόμσεν ενώ επί Μητσοτάκη πήγε στην ΟΥΝΕΣΚΟ», ενώ σημείωσε πως «μας εγκαλείτε για την προστασία της δημόσιας περιουσίαςόταν ο υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος είχε πάρει απόφαση μεταβίβασης στο Υπερταμείο 10.119 ιδιοκτησιών του κράτους, εκ των οποίων 2.330 ήταν μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι».

Και συνέχισε ο κ. Παπασταύρου: «Να σας πω κάποια από αυτά τα μνημεία. Η Κνωσός. Οι βασιλικοί τάφοι της Βεργίνας. Ο τάφος του Λεωνίδα. Το Ακρωτήρι της Σαντορίνης. Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας. Όλα αυτά τα μνημεία. Οι προστάτες δημόσιας περιουσίας. Όλα αυτά τα μνημεία τα έδωσαν στο Υπερταμείο. Και μόνο όταν αντέδρασαν οι αρχαιολόγοι τα επέστρεψαν πίσω. […] Επί ΣΥΡΙΖΑ, η Κνωσός πήγε στον έλεγχο του Τόμσεν. Και επί Μητσοτάκη έχει πάει στην ΟΥΝΕΣΚΟ. Και έχει ανακηρυχθεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

«Μιλάτε για Κράτος Δικαίου εσείς που αφαιρέσατε 5 χρόνια από τη ζωή μου»

Στις αιτιάσεις του κ. Φάμελλου για το Κράτος Δικαίου, ο κ. Παπασταύρου είπε: «Σοβαρά τώρα, μιλάτε εσείς σε εμένα για κράτος δικαίου, για εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης εναντίον πολιτικών αντιπάλων, για σχεδιασμούς από το Μαξίμου εναντίον αντιπάλων, εσείς σε εμένα; Τα πέντε χρόνια που μου αφαιρέσατε από τη ζωή, πόσα έγιναν τυχαία; Τη δικαστική συνδρομή που παρέπεσε από τη δικογραφία και ξαφνικά βρέθηκε, τυχαία έγινε; Αιδώς, κύριοι της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αιδώς. Αυτό μόνο έχω να πω».

Για την ενέργεια, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι το 2019, «ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την ακριβότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είχε 45-46 και εσείς είχατε 63. Σήμερα που μιλάμε, το 2026, ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 100 και εμείς 95. 46-63, δηλαδή 40% πάνω, 65% πάνω από τη Γερμανία, εμείς 100-94 κάτω από τον μέσο όρο και συναγωνιζόμαστε τη Γερμανία. Λέτε, η χονδρική εντάξει».

«Στη χονδρική έχετε δίκιο. Ας πούμε ότι έχετε δίκιο. Όταν οι άλλοι είχαν 45, εμείς είχαμε 63- 50% πάνω. Τι να κάνουμε. Στον καταναλωτή τι γίνεται; Στον καταναλωτή, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 19% κάτω από τον μέσο όρο. Η Νέα Δημοκρατία συνοπτικά, 21% κάτω από τον μέσο όρο. Και συγχρόνως, να θυμίσουμε ότι η χώρα μας, επί ΣΥΡΙΖΑ, είχε 6,3 gigawat από ανανεώσιμες. 6,3. Και τώρα έχουμε 18. Και από αυτά τα 18 τα 9,2 είναι στον ΔΕΔΔΗΕ. Που σημαίνει σε μεσαία και χαμηλή τάση. Που σημαίνει, 80 με 90 χιλιάδες μικρομεσαίοι παραγωγοί. Αυτό είναι ενεργειακή δημοκρατία», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επισήμανε μάλιστα ότι σε 12 μήνες, από πέρσι μέχρι τώρα, έχουν προστεθεί 3 γιγαβάτ ανανεώσιμες πηγές. «Σε ένα χρόνο, μπήκε το 50% που είχε βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ» είπε χαρακτηριστικά.

Φάμελλος: Η κυβέρνηση συνεχίζει να τροφοδοτεί με υπερκέρδη τη ΔΕΗ

Νωρίτερα, ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στην έκθεση για το κράτος Δικαίου που ψηφίστηκε χθες στο Ευρωκοινοβούλιο, στην οποία εισηγητής ήταν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης και η οποία «καταδικάζει τις πάσης φύσεως παρεμβάσεις, που θίγουν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης», «ζητά ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην οποία επιτίθεται προκλητικά η κυβέρνηση» και «καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση κακόβουλων λογισμικών όπως το Predator, που χρησιμοποιήθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών».

«Εντάξει, στην αντιπολίτευση το έχει σύστημα να μην απαντάει, για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου θα πει κάτι;», διερωτήθηκε για τον πρωθυπουργό, καταλογίζοντάς του ότι παραμένει κρυπτόμενος, παρά τα «πολλαπλά σκάνδαλα διαφθοράς και την ξεκάθαρη καταπάτηση τους κράτους δικαίου, που συνδέονται απευθείας με το Μαξίμου».

Ο κ. Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συναίνεσης με αυτό το καθεστώς που καταστρατηγεί βάναυσα το κράτος δικαίου», αφήνοντας αιχμές για το ΠΑΣΟΚ που, όπως είπε, συνεργάστηκε μαζί του για την εκλογή ηγεσίας ανεξάρτητης αρχής.

Όσον αφορά το τρέχον νομοσχέδιο, το χαρακτήρισε νέο σκάνδαλο, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει λύση, όπως έκαναν άλλες χώρες στο πρόβλημα του κόστους ενέργειας, αλλά αντίθετα συνεχίζει να τροφοδοτεί με «υπερκέρδη τη ΔΕΗ, τα διυλιστήρια και τα γαλάζια παιδιά του κυρίου Στάσση και του fund CVC».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προχώρησε σε μία «βεβιασμένη απολιγνιτοποίηση, χωρίς σχέδιο ενεργειακής ασφάλειας», με αποτέλεσμα να «δεσμεύσει τη χώρα και να μεγαλώσει την ενεργειακή εξάρτησή της από τα εισαγόμενα, ακριβά ορυκτά καύσιμα συμπεριλαβανομένου του αμερικάνικου LNG».

«Εκατομμύρια για τις γερμανικές εταιρείες στη Δυτική Μακεδονία εκατομμύρια για τις αμερικάνικες εταιρείες στον Κάθετο διάδρομο. Αυτό ακριβώς είστε, μεσάζοντες των εταιρειών αερίου», είπε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι όσον αφορά τις ΑΠΕ, η κυβέρνηση σκόπιμα τις ναρκοθέτησε «χωρίς σχεδιασμό δικτύων και κυρίως χωρίς υποδομές αποθήκευσης». «Γενική εκκαθάριση και ξεπούλημα λέγεται αυτό και όχι ενεργειακή δημοκρατία», σχολίασε.

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έστρεψε τα βέλη του στη ΔΕΗ, η οποία, όπως είπε, «σήμερα παρουσιάζει κέρδη, αλλά αυτά τα κλέβει από την κοινωνία». «Η διοίκηση Στάσση στη ΔΕΗ σχεδίασε τη ρήτρα αναπροσαρμογής, απαξίωσε τις λιγνιτικές μονάδες, καθοδήγησε το πάρτι ακρίβειας στην αγορά ενέργειας, έστησε τα χαλιά για τις γερμανικές εταιρείες στη Δυτική Μακεδονία», σημείωσε, τονίζοντας ότι «η χώρα χρειάζεται μια ΔΕΗ με δημόσιο έλεγχο με ισχυρή συμμετοχή του κράτους για να παρέχει ενεργειακή ασφάλεια, να στηρίζει την ανάπτυξη και την κοινωνία, με επενδύσεις αποθήκευσης για να δίνεται η φτηνή ενέργεια στους καταναλωτές».

Όπως κατήγγειλε, «η κυβέρνηση προχωρά σε ακόμα ένα σκάνδαλο, ύψους 4 δισεκατομμυρίων, με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ που θα κοστίσει συμμετοχή στο Δημόσιο 1,3 δισεκ. χωρίς να πάρει ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο».

«Οι καταναλωτές δεν θα έχουν φτηνότερο ρεύμα στους καταναλωτές, οι επενδύσεις θα προσανατολιστούν εκτός Ελλάδας και θα αποκτήσει μεγαλύτερο ποσοστό το CVC fund, το αγαπημένο του κυρίου Μητσοτάκη που θα ανέρχεται στο 20% ώστε να κινδυνεύει άμεσα η περιουσία του Δημοσίου», υπογράμμισε και διερωτήθηκε: «Αυτά δεν τα βλέπει η δικαιοσύνη;».