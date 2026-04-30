Dark Eagle: Ο υπερηχητικός πύραυλος αξίας 15 εκατ. δολαρίων των ΗΠΑ

Snapshot Οι ΗΠΑ εξετάζουν για πρώτη φορά την ανάπτυξη του υπερηχητικού πυραύλου «Dark Eagle» αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αιτήθηκε τον πύραυλο για να χτυπήσει εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων που το Ιράν έχει μετακινήσει εκτός της εμβέλειας του υπάρχοντος συστήματος Precision Strike.

Ο «Dark Eagle» έχει εμβέλεια 1.725 μιλίων και σχεδιάστηκε για ακρίβεια σε μεγάλη εμβέλεια εναντίον χρονικά ευαίσθητων και βαριά αμυνόμενων στόχων.

Η ανάπτυξη του πυραύλου θα είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν υπερηχητικό πύραυλο που δεν έχει κηρυχθεί πλήρως λειτουργικός.

Ο Πρόεδρος Τραμπ αύξησε τον αποκλεισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου και απέρριψε την ιρανική πρόταση για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αφήνοντας το πυρηνικό ζήτημα για μελλοντική εξέταση. Snapshot powered by AI

Το ενδεχόμενο ανάπτυξης υπερηχητικού πυραύλου εναντίον του Ιράν εξετάζουν για πρώτη φορά οι ΗΠΑ, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει νέα κλιμάκωση στην περιοχή. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Bloomberg, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει ζητήσει την αποστολή του υπερηχητικού συστήματος «Dark Eagle» στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αποκτήσει ένα σύστημα μεγαλύτερης εμβέλειας για να χτυπήσει εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων στο εσωτερικό της χώρας.

Το αίτημα, το οποίο υποβλήθηκε από την CENTCOM, δικαιολογεί την ανάπτυξη ενός υπερηχητικού πυραύλου, υποστηρίζοντας ότι το ιρανικό καθεστώς έχει μετακινήσει τους εκτοξευτές του εκτός εμβέλειας του πυραύλου Precision Strike, ο οποίος μπορεί να χτυπήσει στόχους σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μιλίων, δήλωσε στο Bloomberg πηγή με γνώση του θέματος. Εάν δοθεί το «πράσινο φως», η κίνηση αυτή θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν υπερηχητικό πύραυλο, ο οποίος δεν έχει ακόμη κηρυχθεί πλήρως λειτουργικός.

Γιατί θέλουν να τον αναπτύξουν στο Ιράν

Το αίτημα δεν έχει δημοσιοποιηθεί ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν θέσει σε ισχύ μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός από τις 8 Απριλίου. Ο πρόεδρος Τραμπ, ωστόσο, έχει επανειλημμένα απειλήσει να αναζωπυρώσει τον πόλεμο στο Ιράν αναλαμβάνοντας νέα στρατιωτική δράση, καθώς οι συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία παραμένουν σε αδιέξοδο.

Το υπερηχητικό όπλο μεγάλης εμβέλειας του Στρατού, γνωστό ως Dark Eagle, έχει αναφερόμενη εμβέλεια 1.725 μιλίων και είναι ειδικά κατασκευασμένο για «συμβατική ικανότητα ακριβείας σε μεγάλη εμβέλεια» εναντίον «στόχων που είναι ευαίσθητοι στον χρόνο και σε βαριά αμυνόμενους στόχους», σύμφωνα με τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. Κάθε πύραυλος κοστίζει περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια και δεν υπάρχουν περισσότεροι από οκτώ, δήλωσε η πηγή στο Bloomberg. Κάθε μπαταρία θα κοστίσει επίσης περίπου 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε το πρακτορείο.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ διπλασίασε τον 16ήμερο αποκλεισμό των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν την Τετάρτη — αφού απέρριψε μια ιρανική πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σε όλα τα πλοία, ενώ παράλληλα άφησε στην άκρη το πυρηνικό ζήτημα για μεταγενέστερη ημερομηνία.

«Ο αποκλεισμός είναι ιδιοφυής, εντάξει; Ο αποκλεισμός ήταν 100% αλάνθαστος», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Τώρα, πρέπει να κλάψουν θείε, αυτό είναι το μόνο που έχουν να κάνουν. Απλώς να πουν, "Τα παρατάμε"».