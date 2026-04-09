Artemis II: Επιστρέφει στη Γη μετά από 10 ημέρες - Η τελευταία πρόκληση που θα αντιμετωπίσει

Οι τέσσερις αστροναύτες που βρίσκονται στο διαστημόπλοιο Orion ολοκλήρωσαν την αποστολή τους γύρω από τη Σελήνη και αναμένεται να προσθαλασσωθούν ανοικτά της Καλιφόρνια

Δημήτρης Δρίζος

Artemis II: Επιστρέφει στη Γη μετά από 10 ημέρες - Η τελευταία πρόκληση που θα αντιμετωπίσει
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η αποστολή Artemis II ολοκλήρωσε με επιτυχία το πέρασμα γύρω από τη Σελήνη και επιστρέφει στη Γη με προσθαλάσσωση κοντά στο Σαν Ντιέγκο.
  • Το διαστημόπλοιο Orion έσπασε το ρεκόρ ανθρώπινης απόστασης από τη Γη, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της αποστολής Apollo 13 του 1970.
  • Η ομάδα είχε την πρώτη άμεση θέαση της αθέατης πλευράς της Σελήνης και πραγματοποίησε σημαντικές σεληνιακές γεωλογικές παρατηρήσεις.
  • Οι αστροναύτες μοιράστηκαν προσωπικές στιγμές, όπως την ονομασία σεληνιακού κρατήρα στη μνήμη της συζύγου του Reid Wiseman και την παρακολούθηση σεληνιακής έκλειψης από το διάστημα.
  • Η επανείσοδος στη Γη και η προσθαλάσσωση θα δοκιμάσουν τη θερμοπροστασία και τα συστήματα ανάκτησης του Orion, με ταχύτητα σχεδόν 25.000 μίλια/ώρα.
Snapshot powered by AI

Η ομάδα της αποστολής Artemis II δήλωσε ότι έχει «πολλές ακόμα εικόνες» και «πολλές ακόμα ιστορίες» να μοιραστεί με τον κόσμο, καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Γη.

Οι τέσσερις αστροναύτες που βρίσκονται στο διαστημόπλοιο Orion ολοκλήρωσαν την αποστολή τους γύρω από τη Σελήνη και αναμένεται να προσθαλασσωθούν ανοικτά της Καλιφόρνια, κοντά στο Σαν Ντιέγκο, περίπου στις 20:00 την Παρασκευή ώρα ΗΠΑ (00:00 GMT).

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης από το διάστημα, κατά την επιστροφή τους, ο πιλότος της αποστολής, Victor Glover, δήλωσε ότι η ομάδα ανυπομονεί να μοιραστεί όσα είδαν με τον κόσμο.

Ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα επικοινώνησε από τότε που ολοκλήρωσε το ιστορικό πέρασμα γύρω από τη Σελήνη, φτάνοντας σε μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο.

Επιστροφή και δεδομένα

Όταν ρωτήθηκε για την επανείσοδο στη Γη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη το βράδυ, ο Glover είπε: «Πρέπει να επιστρέψουμε. Υπάρχουν ήδη πολλά δεδομένα που έχετε δει, αλλά όλα τα καλά πράγματα έρχονται μαζί μας».

«Υπάρχουν τόσες πολλές ακόμα εικόνες, τόσες πολλές ακόμα ιστορίες», πρόσθεσε. Ο Glover σημείωσε ότι η ομάδα έχει ακόμα «δύο μέρες» πριν μπορέσει να επεξεργαστεί πλήρως όσα έζησε.

«Θα σκέφτομαι και θα μιλάω για όλα αυτά για την υπόλοιπη ζωή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το Orion έσπασε το ρεκόρ ανθρώπινης απόστασης από τη Γη στις 13:56 EDT (18:56 BST) τη Δευτέρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 248.655 μιλίων (400.000 χλμ) που κρατούσε από το 1970 η αποστολή Apollo 13.

Το διαστημόπλοιο δεν είχε σκοπό να προσεδαφιστεί στη Σελήνη, αλλά να περάσει γύρω από την αθέατη πλευρά της, την πλευρά που δεν φαίνεται ποτέ από τη Γη. Οι δορυφόροι την έχουν φωτογραφίσει στο παρελθόν, αλλά οι αστροναύτες ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που είδαν από κοντά κάποια τμήματα της επιφάνειας με τους τεράστιους κρατήρες και τις ηφαιστειακές πεδιάδες.

Ιστορικές στιγμές και προσωπικά βιώματα

Μετά το πέρασμα γύρω από τη Σελήνη, ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε με την ομάδα και τους συνεχάρη: «Σήμερα γράψατε ιστορία και κάνατε όλους τους Αμερικανούς υπερήφανους, απίστευτα υπερήφανους».

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικονικής συνέντευξης Τύπου από το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Johnson στη Χιούστον, οι τέσσερις αστροναύτες εμφανίστηκαν σε ζωντανή μετάδοση, ενώ ένα μικρόφωνο αιωρούνταν μεταξύ τους. Απαντούσαν με καθυστέρηση στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Όταν ρωτήθηκαν από τους Los Angeles Times για τα 40 λεπτά «βαθιάς μοναξιάς», όταν έχασαν την επικοινωνία με τη Γη, ο διοικητής Reid Wiseman δήλωσε ότι η ομάδα είχε πολλές επιστημονικές εργασίες να ολοκληρώσει και ήταν «πιθανότατα οι πιο κρίσιμες σεληνιακές παρατηρήσεις για την ομάδα γεωλογίας μας».

«Αλλά οι τέσσερις μας πήραμε μια στιγμή, μοιραστήκαμε τα σφολιατοειδή με σφένδαμο που είχε φέρει ο Jeremy και αφιερώσαμε τρία ή τέσσερα λεπτά, μόνο ως ομάδα, για να σκεφτούμε πραγματικά πού βρισκόμασταν», είπε.

Για τον Glover, το «μεγαλύτερο δώρο» της αποστολής ήταν να παρακολουθήσει τη σεληνιακή έκλειψη από την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Για τον Wiseman, η «κορυφαία στιγμή» ήταν όταν η ομάδα ονόμασε έναν σεληνιακό κρατήρα στη μνήμη της συζύγου του Carroll, που πέθανε από καρκίνο το 2020.

«Όταν ο Jeremy έγραψε το όνομα της Carol… για μένα εκείνη ήταν η στιγμή που συγκλονίστηκα και κοίταξα και η Christina έκλαιγε», είπε ο Reid. «Αυτή ήταν για μένα προσωπικά η κορυφαία στιγμή της αποστολής».

Η ομάδα επίσης ενημερωνόταν για τα νέα από τον πλανήτη Γη μέσω των οικογενειών τους, που «ήταν η πηγή μας για το πώς πηγαίνει η αποστολή από την οπτική του κοινού», όπως είπε ο Wiseman, προσθέτοντας ότι «φυσικά όλοι είναι μεροληπτικοί».

Στην ερώτηση της Rebecca Morelle του BBC για το τι θα τους λείψει περισσότερο στο διάστημα, η Christina Koch απάντησε ότι θα της λείψει η «συντροφικότητα».

Όσον αφορά τι δεν θα της λείψει, είπε ότι «δεν υπάρχει κάτι». «Δεν μπορούμε να εξερευνήσουμε βαθύτερα αν δεν κάνουμε κάποια πράγματα που είναι λίγο άβολα, αν δεν κάνουμε λίγες θυσίες, αν δεν παίρνουμε λίγους κινδύνους. Και όλα αυτά αξίζουν», δήλωσε.

Η ομάδα τώρα αντιμετωπίζει μερικές πιο ήσυχες μέρες ελέγχων και πειραμάτων πριν από την τελική δοκιμασία: μια φλογερή είσοδο στην ατμόσφαιρα με σχεδόν 25.000 μίλια/ώρα και προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό με αλεξίπτωτο, που θα δοκιμάσει την θερμοπροστασία και τα συστήματα ανάκτησης του διαστημοπλοίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:18ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά «σαν ιστός αράχνης» σε ολυμπιακό στάδιο του Ρίο - Η τρίτη την τελευταία δεκαετία

10:14WHAT THE FACT

Υδραυλικός τραβάει ένα σκοινί σε υπόγειο και βρίσκει 30 κιλά χρυσά νομίσματα

10:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Στον αέρα η εκεχειρία λόγω του Ισραήλ – Μητσοτάκης, ο πιο πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου

10:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου: Υψήλα τα πρόστιμα στις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων που δεν θα συμμορφωθούν με το μπλόκο στους κάτω των 15 ετών

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε 15χρονο για μπλούζα ομάδας - Δύο συλλήψεις

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Με ειδικές πτήσεις θα φτάσει σε όλη την Ελλάδα - Τα δρομολόγια για τους 11 προορισμούς

10:01WHAT THE FACT

1,25 δισ. ευρώ, 450 χλμ/ώρα, 23 νεκροί και 0 δρομολόγια: Το τρένο που εγκατέλειψε η Γερμανία

09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

09:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup Γυναικών: Για την ιστορική ανατροπή μέσα στην Τουρκία και την κούπα ο Αθηναϊκός

09:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ανίκανος» να δικαστεί ο άστεγος που σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα στο τρένο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

O Magnum πουλά τη Ferrari 308 GTS του

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Γιώργου Καραϊβάζ: «Αγκάθι στη νομιμότητα και το Κράτος Δικαίου», επισημαίνει η ΕΣΗΕΑ

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Επιστρέφει στη Γη μετά από 10 ημέρες - Η τελευταία πρόκληση που θα αντιμετωπίσει

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα ήταν «παράλογες» μετά τις ισραηλινές επιθέσεις - «Αγκάθι» ο Λίβανος

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Πώς θα λειτουργήσουν τις ημέρες του Πάσχα

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Ξαφνικός θάνατος για 26χρονη σταρ του YouTube - Το δυσοίωνο μήνυμά της λίγες ημέρες νωρίτερα

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Oδηγίες για πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων

09:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Vamos ΑΕΚάρα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Σε απεργία προχωρούν στις 24 Απριλίου οι εργαζόμενοι στους Δήμους

09:02ΥΓΕΙΑ

58χρονη φτερνιζόταν «σκουλήκια» από την μύτη της – Απίστευτη μόλυνση σε ελληνικό νησί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

09:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ανίκανος» να δικαστεί ο άστεγος που σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα στο τρένο

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βάζει στο «τραπέζι» την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ - Έδωσε εξετάσεις και απέτυχε

09:02ΥΓΕΙΑ

58χρονη φτερνιζόταν «σκουλήκια» από την μύτη της – Απίστευτη μόλυνση σε ελληνικό νησί

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

06:44WHAT THE FACT

Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Προσοχή σκληρές εικόνες: «Φίλες» βασάνισαν και σκότωσαν 15χρονη - Οργή για τις ποινές στις ανήλικες

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Πάστορας κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά τον πνιγμό άνδρα κατά τη διάρκεια βάπτισης

07:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα 2026: «Καίει» η τιμή του οβελία - Με μέτρο οι αγορές των καταναλωτών - Πόσο κοστίζει το τραπέζι

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση ασυλίας δεν σημαίνει ενοχή

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ, ο Νίξον και η «θεωρία του τρελού»: Πώς η απειλή γίνεται «εξωτερική πολιτική»

07:23ΚΟΣΜΟΣ

«Ghost Murmur»: Το μυστικό όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ να βρουν τον πιλότο στο Ιράν - «Αν χτυπάει η καρδιά του θα τον βρούμε»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν το Ιράν δεν τηρήσει την πραγματική συμφωνία, θα αρχίσουν ξανά τα πυρά»

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τα κόλπα στις συνεντεύξεις για δουλειά

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσίκας στο Newbomb: Η «στρατηγική της ισχύος» του Τραμπ έφερε το Ιράν στο τραπέζι – Τα 4 μεγάλα στοιχήματα για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ