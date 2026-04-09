Artemis II: Επιστρέφει στη Γη μετά από 10 ημέρες - Η τελευταία πρόκληση που θα αντιμετωπίσει

Snapshot Η αποστολή Artemis II ολοκλήρωσε με επιτυχία το πέρασμα γύρω από τη Σελήνη και επιστρέφει στη Γη με προσθαλάσσωση κοντά στο Σαν Ντιέγκο.

Το διαστημόπλοιο Orion έσπασε το ρεκόρ ανθρώπινης απόστασης από τη Γη, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της αποστολής Apollo 13 του 1970.

Η ομάδα είχε την πρώτη άμεση θέαση της αθέατης πλευράς της Σελήνης και πραγματοποίησε σημαντικές σεληνιακές γεωλογικές παρατηρήσεις.

Οι αστροναύτες μοιράστηκαν προσωπικές στιγμές, όπως την ονομασία σεληνιακού κρατήρα στη μνήμη της συζύγου του Reid Wiseman και την παρακολούθηση σεληνιακής έκλειψης από το διάστημα.

Η επανείσοδος στη Γη και η προσθαλάσσωση θα δοκιμάσουν τη θερμοπροστασία και τα συστήματα ανάκτησης του Orion, με ταχύτητα σχεδόν 25.000 μίλια/ώρα.

Η ομάδα της αποστολής Artemis II δήλωσε ότι έχει «πολλές ακόμα εικόνες» και «πολλές ακόμα ιστορίες» να μοιραστεί με τον κόσμο, καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Γη.

Οι τέσσερις αστροναύτες που βρίσκονται στο διαστημόπλοιο Orion ολοκλήρωσαν την αποστολή τους γύρω από τη Σελήνη και αναμένεται να προσθαλασσωθούν ανοικτά της Καλιφόρνια, κοντά στο Σαν Ντιέγκο, περίπου στις 20:00 την Παρασκευή ώρα ΗΠΑ (00:00 GMT).

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης από το διάστημα, κατά την επιστροφή τους, ο πιλότος της αποστολής, Victor Glover, δήλωσε ότι η ομάδα ανυπομονεί να μοιραστεί όσα είδαν με τον κόσμο.

Ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα επικοινώνησε από τότε που ολοκλήρωσε το ιστορικό πέρασμα γύρω από τη Σελήνη, φτάνοντας σε μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο.

Επιστροφή και δεδομένα

Όταν ρωτήθηκε για την επανείσοδο στη Γη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη το βράδυ, ο Glover είπε: «Πρέπει να επιστρέψουμε. Υπάρχουν ήδη πολλά δεδομένα που έχετε δει, αλλά όλα τα καλά πράγματα έρχονται μαζί μας».

«Υπάρχουν τόσες πολλές ακόμα εικόνες, τόσες πολλές ακόμα ιστορίες», πρόσθεσε. Ο Glover σημείωσε ότι η ομάδα έχει ακόμα «δύο μέρες» πριν μπορέσει να επεξεργαστεί πλήρως όσα έζησε.

«Θα σκέφτομαι και θα μιλάω για όλα αυτά για την υπόλοιπη ζωή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το Orion έσπασε το ρεκόρ ανθρώπινης απόστασης από τη Γη στις 13:56 EDT (18:56 BST) τη Δευτέρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 248.655 μιλίων (400.000 χλμ) που κρατούσε από το 1970 η αποστολή Apollo 13.

Το διαστημόπλοιο δεν είχε σκοπό να προσεδαφιστεί στη Σελήνη, αλλά να περάσει γύρω από την αθέατη πλευρά της, την πλευρά που δεν φαίνεται ποτέ από τη Γη. Οι δορυφόροι την έχουν φωτογραφίσει στο παρελθόν, αλλά οι αστροναύτες ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που είδαν από κοντά κάποια τμήματα της επιφάνειας με τους τεράστιους κρατήρες και τις ηφαιστειακές πεδιάδες.

Ιστορικές στιγμές και προσωπικά βιώματα

Μετά το πέρασμα γύρω από τη Σελήνη, ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε με την ομάδα και τους συνεχάρη: «Σήμερα γράψατε ιστορία και κάνατε όλους τους Αμερικανούς υπερήφανους, απίστευτα υπερήφανους».

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικονικής συνέντευξης Τύπου από το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Johnson στη Χιούστον, οι τέσσερις αστροναύτες εμφανίστηκαν σε ζωντανή μετάδοση, ενώ ένα μικρόφωνο αιωρούνταν μεταξύ τους. Απαντούσαν με καθυστέρηση στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Όταν ρωτήθηκαν από τους Los Angeles Times για τα 40 λεπτά «βαθιάς μοναξιάς», όταν έχασαν την επικοινωνία με τη Γη, ο διοικητής Reid Wiseman δήλωσε ότι η ομάδα είχε πολλές επιστημονικές εργασίες να ολοκληρώσει και ήταν «πιθανότατα οι πιο κρίσιμες σεληνιακές παρατηρήσεις για την ομάδα γεωλογίας μας».

«Αλλά οι τέσσερις μας πήραμε μια στιγμή, μοιραστήκαμε τα σφολιατοειδή με σφένδαμο που είχε φέρει ο Jeremy και αφιερώσαμε τρία ή τέσσερα λεπτά, μόνο ως ομάδα, για να σκεφτούμε πραγματικά πού βρισκόμασταν», είπε.

Για τον Glover, το «μεγαλύτερο δώρο» της αποστολής ήταν να παρακολουθήσει τη σεληνιακή έκλειψη από την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Για τον Wiseman, η «κορυφαία στιγμή» ήταν όταν η ομάδα ονόμασε έναν σεληνιακό κρατήρα στη μνήμη της συζύγου του Carroll, που πέθανε από καρκίνο το 2020.

«Όταν ο Jeremy έγραψε το όνομα της Carol… για μένα εκείνη ήταν η στιγμή που συγκλονίστηκα και κοίταξα και η Christina έκλαιγε», είπε ο Reid. «Αυτή ήταν για μένα προσωπικά η κορυφαία στιγμή της αποστολής».

Η ομάδα επίσης ενημερωνόταν για τα νέα από τον πλανήτη Γη μέσω των οικογενειών τους, που «ήταν η πηγή μας για το πώς πηγαίνει η αποστολή από την οπτική του κοινού», όπως είπε ο Wiseman, προσθέτοντας ότι «φυσικά όλοι είναι μεροληπτικοί».

Στην ερώτηση της Rebecca Morelle του BBC για το τι θα τους λείψει περισσότερο στο διάστημα, η Christina Koch απάντησε ότι θα της λείψει η «συντροφικότητα».

Όσον αφορά τι δεν θα της λείψει, είπε ότι «δεν υπάρχει κάτι». «Δεν μπορούμε να εξερευνήσουμε βαθύτερα αν δεν κάνουμε κάποια πράγματα που είναι λίγο άβολα, αν δεν κάνουμε λίγες θυσίες, αν δεν παίρνουμε λίγους κινδύνους. Και όλα αυτά αξίζουν», δήλωσε.

Η ομάδα τώρα αντιμετωπίζει μερικές πιο ήσυχες μέρες ελέγχων και πειραμάτων πριν από την τελική δοκιμασία: μια φλογερή είσοδο στην ατμόσφαιρα με σχεδόν 25.000 μίλια/ώρα και προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό με αλεξίπτωτο, που θα δοκιμάσει την θερμοπροστασία και τα συστήματα ανάκτησης του διαστημοπλοίου.