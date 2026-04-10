Artemis II: «Μέσα σε μία πύρινη σφαίρα στην ατμόσφαιρα»: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη οι αστροναύτες

Μετά από μια εβδομάδα γεμάτη ρεκόρ στο διάστημα, οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II προετοιμάζονται για το πιο δύσκολο μέρος του ταξιδιού τους, την επιστροφή στη Γη.

Artemis II: «Μέσα σε μία πύρινη σφαίρα στην ατμόσφαιρα»: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη οι αστροναύτες

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II μιλούν για τις πρώτες τους ώρες στο διάστημα

  • Η αποστολή Artemis II ολοκληρώνεται μετά από 10 ημέρες στο διάστημα με την επικίνδυνη επανείσοδο των αστροναυτών στην ατμόσφαιρα της Γης.
  • Το διαστημικό σκάφος Orion θα επανεισέλθει σε 13 λεπτά, φτάνοντας ταχύτητες και θερμοκρασίες έως 2.760 βαθμούς Κελσίου, με προσωρινή διακοπή επικοινωνίας λόγω πλάσματος.
  • Οι αστροναύτες προετοιμάζονται με ελιγμούς διόρθωσης τροχιάς, δοκιμές στολών και χειροκίνητο έλεγχο του σκάφους πριν την τελική κάθοδο.
  • Μετά την προσθαλάσσωση στα ανοικτά της Καλιφόρνια, το πλήρωμα θα ανακτηθεί από ειδική ομάδα με πλοία και ελικόπτερα για άμεσους ιατρικούς ελέγχους.
  • Η κάψουλα Orion θα μεταφερθεί στο USS John P. Murtha και στη συνέχεια στη NASA στη Φλόριντα για έλεγχο και συντήρηση εντός 24 ωρών μετά την επιστροφή.
Η αποστολή Artemis II φτάνει στο τέλος της μετά από 10 ημέρες στο διάστημα, κατά τις οποίες πέταξαν πιο κοντά στη Σελήνη απ’ όσο έχει βρεθεί άνθρωπος τα τελευταία 50 χρόνια. Η επανεισόδός τους στην ατμόσφαιρα της Γης είναι η επικίνδυνη στιγμή του ταξιδιού τους.

Σε 13 λεπτά, το διαστημικό σκάφος Orion θα πέσει πάνω από 120.000 μέτρα και θα ταξιδέψει σχεδό 3.218 χιλιόμετρα πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, καταλήγοντας σε μια ειδική τοποθεσία «εκτόξευσης» στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια. Για σχεδόν το ήμισυ αυτού του χρόνου, η επικοινωνία τους με το επίγειο πλήρωμα της NASA θα διακοπεί εντελώς και θα αντέξουν θερμοκρασίες έως και 2.760 βαθμούς Κελσίου.

Ο αστροναύτης Βίκτορ Γκλόβερ είπε ότι σκέφτεται αυτή την επιστροφή στη Γη από την ημέρα που επιλέχθηκε, πριν από τρία χρόνια. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρησε την Τετάρτη, περιέγραψε τη διαδικασία επανεισόδου σαν «να καβαλάς μια πύρινη σφαίρα στην ατμόσφαιρα». Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτό που κάνουν οι αστροναύτες αυτή τη στιγμή για να προετοιμαστούν για την πύρινη άφιξή τους πίσω στη Γη, και τι ακολουθεί.

Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτό που κάνουν οι αστροναύτες αυτή τη στιγμή για να προετοιμαστούν για την πύρινη άφιξή τους πίσω στη Γη, και τι ακολουθεί.

Προετοιμασία για κατάβαση

Για να προετοιμαστεί για την επανείσοδο, το πλήρωμα έχει ήδη πραγματοποιήσει έναν ελιγμό διόρθωσης της τροχιάς επιστροφής, μια μικρή καύση κινητήρα για να προσαρμόσει την τροχιά του διαστημικού σκάφους για μια επιστροφή ακριβείας στη Γη, σύμφωνα με τον Ρικ Χένφλινγκ, τον διευθυντή της πτήσης εισόδου του Artemis II.

Οι αστροναύτες δοκίμασαν επίσης στολές που τους βοηθούν να καταπολεμήσουν την ορθοστατική δυσανεξία, μια πάθηση που δυσκολεύει τους αστροναύτες να διατηρήσουν την αρτηριακή πίεση και τη ροή του αίματος όταν σηκώνονται όρθιοι μετά την επιστροφή τους από το διάστημα.

Την ένατη ημέρα της 10ήμερης πτήσης, το πλήρωμα θα οδηγήσει χειροκίνητα το όχημα για να κεντράρει τη Γη σε ένα από τα παράθυρα και στη συνέχεια θα το πετάξει σε υψόμετρο όπου η ουρά του θα δείχνει προς τον ήλιο, ώστε να μπορεί να παράγει περισσότερη ενέργεια, πρόσθεσε ο Χένφλινγκ. Στη συνέχεια, τη δέκατη ημέρα οι αστροναύτες ετοιμάζονται για την τελική κάθοδο.

Περίπου 20 λεπτά πριν από την επανείσοδο, η μονάδα εξυπηρέτησης που υποστήριζε και τροφοδοτούσε το πλήρωμα κατά τη διάρκεια της αποστολής θα αποχωριστεί από το Οrion. Τελικά θα καεί στην ατμόσφαιρα πριν προσγειωθεί μόνη της στη Γη. Στη συνέχεια, το πλήρωμα είναι έτοιμο για μια τελευταία ««ώση ανύψωσης» (raise burn), μια τελευταία ευκαιρία να αλλάξει την πορεία πτήσης πριν από την κάθοδό τους, η οποία ξεκινά νοτιοανατολικά της Χαβάης και θα καταλήξει στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια

Στη συνέχεια, το πλήρωμα θα χαμηλώσει τα προστατευτικά γυαλιά του για να καλύψει τα μάτια του και θα βρίσκεται «σε ένα απομονωμένο περιβάλλον φορώντας τη στολή εκτόξευσης και εισόδου» μέχρι να φτάσει στην επιφάνεια της Γης.

Πώς θα πραγματοποιήσουν την επανείσοδο;

Η κάψουλα θα επανεισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης σε ύψος περίπου 121.920 μέτρων και θα πρέπει να διανύσε 3.138 χιλιόμετρα μέχρι το σημείο προσεδάφισής της. «Εκεί ακριβώς ξεκινάει η διασκέδαση», είπε ο Χένφλινγκ.

Μόλις 24 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης, το Orion θα υποστεί «μπλακάουτ», όταν θα συσσωρευτεί πλάσμα γύρω από το διαστημόπλοιο, το οποίο θα διακόψει τις επικοινωνίες μεταξύ των αστροναυτών και του ελέγχου της NASA για περίπου έξι λεπτά. Το Orion διαθέτει τη μεγαλύτερη θερμική ασπίδα στον κόσμο, η οποία θα προστατεύει τους αστροναύτες από την υπερβολική θερμότητα και το πλάσμα.

Μετά το τέλος της εξάλεπτης συσκότισης, το Orion θα βρίσκεται σε υψόμετρο 45.720 μέτρων, ταξιδεύοντας με «πολύ γρήγορη» ταχύτητα προς το σημείο προσγείωσης, επομένως η επόμενη εστίαση θα είναι στην ανάπτυξη αλεξίπτωτων, δήλωσε ο Χένφλινγκ.

Δύο μικρά αλεξίπτωτα επιβράδυνσης (drogue), σχεδιασμένα για ανάπτυξη από ένα ταχέως κινούμενο αντικείμενο — με διάμετρο επτά μέτρα θα ξεδιπλωθούν σε υψόμετρο 7.620 μέτρων για να επιβραδύνουν το Orion στα 494 χλμ./ώρα. Τρία μεγαλύτερα αλεξίπτωτα θα επιβραδύνουν το Orion ακόμη περισσότερο στα 38 χλμ./ώρα, την ταχύτητα που θα διατηρήσει για να καταρρεύσει στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Μόλις το σκάφος βρεθεί στο νερό, ένα σύστημα πέντε πορτοκαλί αερόσακων θα φουσκώσει γύρω από την κορυφή του διαστημοπλοίου και θα το ανατρέψει σε όρθια θέση, ώστε το πλήρωμα να μπορεί να βγει. Η επανείσοδος θα διαρκέσει 13 λεπτά από την αρχή μέχρι το τέλος, είπε ο Χένφλινγκ. «Θα ξεκινήσει γρήγορα και θα τελειώσει ακόμα πιο γρήγορα», πρόσθεσε.

Το Artemis II έχει προγραμματιστεί να καταπλεύσει στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο το Σάββατο 12 Απριλίου περίπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με τη NASA. Η διαστημική υπηρεσία έχει κάποιες τροχιές «έκτακτης ανάγκης», όπου το πλήρωμα θα μπορούσε να προσγειωθεί πιο μακριά από το προγραμματισμένο, με βάση τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την κάθοδο, είπε ο Χένφλινγκ.

Τι συμβαίνει μετά την αποστολή;

Η Λιλιάνα Βιγιαρεάλ, διευθύντρια προσγείωσης και ανάκτησης του Artemis, ηγείται μιας ομάδας που θα αποπλεύσει με το USS John P. Murtha, ένα μεταγωγικό πλοίο που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση των αστροναυτών μετά την προσγείωσή τους.

Το πλοίο, μαζί με μικρά σκάφη, θα σταθμεύουν «σε ασφαλή απόσταση» μακριά από το σημείο προσγείωσης του Orion. Μετά από μια γρήγορη αξιολόγηση του αέρα και του νερού γύρω από την κάψουλα, τα σκάφη θα ανοίξουν την καταπακτή του Orion και θα βοηθήσουν τους αστροναύτες να βγουν σε μια φουσκωτή σχεδία που ονομάζεται «Front Porch», δήλωσε η Βιγιαρεάλ.

Οι αστροναύτες θα περιμένουν στην «Μπροστινή Βεράντα» να έρθουν δύο ελικόπτερα και να τους μεταφέρουν σε ιατρικές εγκαταστάσεις, όπου θα υποβληθούν σε άμεσους ιατρικούς ελέγχους. «Αναμένουμε να ανακτήσουμε το πλήρωμα και να το παραδώσουμε στο ιατρικό κέντρο εντός δύο ωρών από την κατάρρευση», δήλωσε η Βιγιαρεάλ. «Είχαμε μια πολύ επιτυχημένη ανάκτηση […] κατά τη διάρκεια της αποστολής Artemis I και είμαστε σίγουροι κατά τη διάρκεια των δοκιμών και της εκπαίδευσής μας […] το Artemis II θα είναι εξίσου επιτυχημένο».

Η κάψουλα Orion θα φορτωθεί στο USS John P. Murtha και θα επιστρέψει στην πλησιέστερη βάση του Ναυτικού εντός 24 ωρών μετά την προσθαλάσσωση. Στη συνέχεια, η κάψουλα θα υποβληθεί σε μερικούς γρήγορους ελέγχους, αλλά θα φορτωθεί γρήγορα σε ένα φορτηγό και θα οδηγηθεί πίσω στη NASA στη Φλόριντα.

