Artemis II: Το εξωφρενικό ποσό που κόστισε στη NASA η αποστολή στη Σελήνη

Ιστορία έγραψαν τα μέλη του πληρώματος της αποστολής Artemis II, τα οποία επέστρεψαν στη Γη, ολοκληρώνοντας το πρώτο επανδρωμένο ταξίδι προς τη Σελήνη εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Η αποστολή κατέρριψε ρεκόρ, καθώς οι αστροναύτες ταξίδεψαν πιο μακριά από κάθε άλλη ανθρώπινη αποστολή στο βαθύ Διάστημα. Οι αστροναύτες της NASA Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και ο Τζέρεμι Χάνσεν από την Canadian Space Agency προσθαλασσώθηκαν με επιτυχία την Παρασκευή 10 Απριλίου, έπειτα από δέκα ημέρες στο Διάστημα.

Η πτήση γύρω από τη Σελήνη και το τεράστιο κόστος

Παρότι δεν προσεδαφίστηκαν στη Σελήνη, οι αστροναύτες πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή πτήση γύρω από αυτήν, αξιοποιώντας τη βαρυτική της έλξη για να επιστρέψουν στη Γη – μια τεχνική γνωστή ως «βαρυτική σφεντόνα».

Ωστόσο, το εγχείρημα είχε και τεράστιο οικονομικό κόστος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αποστολή κόστισε περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το συνολικό πρόγραμμα αναμένεται να απαιτήσει ακόμη μεγαλύτερες δαπάνες τα επόμενα χρόνια.

Η συνέχεια του προγράμματος Artemis

Η NASA δεν σκοπεύει να σταματήσει εδώ. Η επόμενη αποστολή, Artemis III, προγραμματίζεται για το επόμενο έτος, ενώ η επανδρωμένη προσελήνωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί με την Artemis IV το 2028.

Ιστορικά αντικείμενα στο ταξίδι

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, το πλήρωμα μετέφερε και αντικείμενα με ιδιαίτερη ιστορική αξία. Ανάμεσά τους, μια αμερικανική σημαία που είχε κατασκευαστεί πριν από 56 χρόνια για την αποστολή Apollo 18, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Οι αποστολές Apollo 18 και 19 ακυρώθηκαν, καθώς η NASA μετέβαλε τις προτεραιότητές της εκείνη την περίοδο. Η τελευταία επανδρωμένη αποστολή πριν από την Artemis II ήταν η Apollo 17 το 1972, όταν οι αστροναύτες Γιουτζίν Σέρναν και Χάρισον Σμιτ έγιναν οι τελευταίοι άνθρωποι που πάτησαν στη Σελήνη.

Ο σκοπός της αποστολής

Σύμφωνα με τη NASA, βασικός στόχος της αποστολής ήταν η διεξαγωγή μιας σειράς κρίσιμων δοκιμών για την αξιολόγηση των συστημάτων και των διαδικασιών σε συνθήκες βαθύ Διαστήματος.

Οι αστροναύτες δοκίμασαν τόσο χειροκίνητες όσο και αυτοματοποιημένες λειτουργίες του διαστημικού σκάφους Orion, αξιολόγησαν τα συστήματα υποστήριξης ζωής, πρόωσης, ενέργειας και πλοήγησης, ενώ πραγματοποίησαν και επιστημονικές παρατηρήσεις της σεληνιακής επιφάνειας.

Παράλληλα, εξασκήθηκαν σε κρίσιμες διαδικασίες της αποστολής, όπως διορθώσεις τροχιάς, επικοινωνία σε μεγάλες αποστάσεις και χειρισμός του σκάφους σε κομβικές φάσεις της πτήσης, μέχρι την επανείσοδο και την ασφαλή επιστροφή στη Γη.