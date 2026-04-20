Η στιγμή που η Γη εξαφανίζεται πίσω από τη Σελήνη - Το μοναδικό βίντεο του κυβερνήτη του Artemis ΙΙ

Snapshot Η αποστολή Artemis II ολοκλήρωσε το μακρύτερο ταξίδι ανθρώπων γύρω από τη Σελήνη μετά από 54 χρόνια.

Οι αστροναύτες κατέγραψαν σπάνια φαινόμενα, όπως ολική ηλιακή έκλειψη και το «Earthset», δηλαδή τη Γη να εξαφανίζεται πίσω από τη Σελήνη.

Ο κυβερνήτης Reid Wiseman τράβηξε βίντεο με το iPhone 17 Pro Max που δείχνει τη Γη να «εξαφανίζεται» πίσω από τη Σελήνη, αποτυπώνοντας τη θέα χωρίς επεξεργασία.

Η αποστολή διήρκεσε 10 ημέρες, με 7ωρη πτήση γύρω από τη Σελήνη και επιστροφή με προσθαλάσσωση στις 10 Απριλίου 2026.

Το ταξίδι παρακολούθησαν διαδικτυακά εκατομμύρια άνθρωποι, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για μελλοντικές εξερευνήσεις.

Κατά τη διάρκεια της 10ήμερης αποστολής τους έως και την -μέχρι πρόσφατα αθέατη- πλευρά της Σελήνης, το πλήρωμα του Artemis II κατόρθωσε ένα ιστορικό ορόσημο, σπάζοντας το ρεκόρ για το μακρύτερο ταξίδι που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ άνθρωποι γύρω από το φεγγάρι και πίσω, για πρώτη φορά μετά από 54 χρόνια.

Στην επτάωρη πτήση κοντά στη Σελήνη, οι αστροναύτες έγιναν μάρτυρες σπάνιων και εντυπωσιακών φαινομένων που δύσκολα μπορούν να αποτυπωθούν με λόγια, ανάμεσά τους μια ολική ηλιακή έκλειψη, αλλά και το λεγόμενο «Earthset» – το αντίστοιχο ενός ηλιοβασιλέματος, όπως φαίνεται από το διάστημα, με τη Γη να «χάνεται» σταδιακά πίσω από τον σεληνιακό ορίζοντα.

Ο κυβερνήτης της αποστολής, Reid Wiseman, δημοσίευσε ένα από τα πιο εντυπωσιακά βίντεο της αποστολής, καταγράφοντας τη στιγμή που η Γη «εξαφανίζεται» πίσω από τη Σελήνη. Το υλικό τραβήχτηκε με το iPhone 17 Pro Max, συσκευή που είχε δοθεί σε κάθε μέλος του πληρώματος για την καταγραφή της εμπειρίας.

Only one chance in this lifetime…



Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

Ο Wiseman χαρακτήρισε την εμπειρία ως «μοναδική ευκαιρία σε αυτή τη ζωή» και έγραψε στο Twitter: «Σαν να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα στην παραλία από το πιο απομακρυσμένο σημείο του σύμπαντος, δεν μπόρεσα να αντισταθώ στο να τραβήξω ένα βίντεο με το κινητό μου τηλέφωνο. Μπορείτε να ακούσετε το κλείστρο της Nikon καθώς η Κριστίνα Κοχ τραβάει ασταμάτητα και καταγράφει αυτές τις εξαιρετικές φωτογραφίες της δύσης της Γης μέσω του φακού 400 mm. Ο Βίκτορ Γκλόβερ βρισκόταν στο παράθυρο 3 και παρακολουθούσε με τον Τζέρεμι Χάνσεν δίπλα του».

Στο σχόλιο που συνοδεύει την ανάρτηση του βίντεο, ο κυβερνήτης του Artemis II γράφει: «Μόλις που μπορούσα να δω τη Σελήνη μέσα από το παράθυρο της θύρας πρόσδεσης, αλλά το iPhone είχε το τέλειο μέγεθος για να αποτυπώσει τη θέα. Αυτό το πλάνο είναι αμοντάριστο, χωρίς καμία επεξεργασία και με ζουμ «8x», κάτι που είναι αρκετά συγκρίσιμο με την όραση του ανθρώπινου ματιού. Απολαύστε την».

Η αποστολή Artemis II απογειώθηκε την 1η Απριλίου 2026 για ένα ταξίδι δέκα ημερών προς τη Σελήνη και πίσω. Στις 6 Απριλίου, το πλήρωμα πραγματοποίησε μια 7ωρη πτήση γύρω από τη Σελήνη πριν επιστρέψει στη Γη με προσθαλάσσωση στις 10 Απριλίου, μια στιγμή που παρακολούθησαν διαδικτυακά εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.