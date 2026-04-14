Artemis II: Η στιγμή που οι αστροναύτες πέφτουν στον Ειρηνικό και ανοίγουν την κάψουλα Orion

Η αποστολή Artemis II αποτελεί το πρώτο επανδρωμένο ταξίδι του προγράμματος Artemis και θεωρείται κομβικό βήμα για την επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη

Δημήτρης Δρίζος

  • Η αποστολή Artemis II ολοκληρώθηκε με επιτυχή προσθαλάσσωση της κάψουλας Orion στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό στις 10 Απριλίου 2026.
  • Δύτες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εισήλθαν στην κάψουλα για να υποδεχθούν τους αστροναύτες, επιβεβαιώνοντας την ασφαλή επιστροφή τους.
  • Η Artemis II ήταν το πρώτο επανδρωμένο ταξίδι του προγράμματος Artemis και αποσκοπούσε στη δοκιμή κρίσιμων συστημάτων του πυραύλου και της κάψουλας σε βαθιά διαστημική πτήση.
  • Η αποστολή περιλάμβανε πλήρη περιφορά της Σελήνης χωρίς προσελήνωση, αξιολογώντας τη λειτουργία των συστημάτων υποστήριξης ζωής και επικοινωνίας.
  • Η επιτυχία της Artemis II ενισχύει το πρόγραμμα Artemis, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία μόνιμης παρουσίας στη Σελήνη και στην προετοιμασία επανδρωμένων αποστολών στον Άρη.
Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II της NASA στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, καταγράφει τη στιγμή που δύτες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ανοίγουν την καταπακτή του διαστημικού σκάφους Orion και εισέρχονται για να υποδεχθούν τους αστροναύτες, σηματοδοτώντας την ασφαλή επιστροφή τους στη Γη μετά το ταξίδι τους γύρω από τη Σελήνη.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, οι διασώστες του Αμερικανικού Ναυτικού προσεγγίζουν το σκάφος μέσα σε ήρεμες θαλάσσιες συνθήκες και προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας, πριν ανοίξουν την πλευρική θύρα της κάψουλας Orion. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι πρώτες χαιρετιστήριες κινήσεις των αστροναυτών μέσα από το διαστημικό σκάφος καταγράφονται από τις κάμερες υποστήριξης της αποστολής, σε μια εικόνα που αποτυπώνει την επιτυχία της επιστροφής από τη σεληνιακή τροχιά.

Η αποστολή Artemis II αποτελεί το πρώτο επανδρωμένο ταξίδι του προγράμματος Artemis και θεωρείται κομβικό βήμα για την επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη. Πρόκειται για μια δοκιμαστική πτήση που έχει ως στόχο να επιβεβαιώσει κρίσιμα συστήματα του πυραύλου Space Launch System και της κάψουλας Orion σε συνθήκες βαθιάς διαστημικής πτήσης, πριν από τις επόμενες αποστολές που θα επιχειρήσουν προσεδάφιση στη σεληνιακή επιφάνεια.

Η πορεία της αποστολής περιλάμβανε μια πλήρη περιφορά της Σελήνης, χωρίς προσελήνωση, με στόχο την αξιολόγηση της αντοχής των συστημάτων υποστήριξης ζωής, της επικοινωνίας και της θερμικής προστασίας κατά την επιστροφή. Η επιτυχής προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό θεωρείται καθοριστική επιβεβαίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του συστήματος Orion, το οποίο στο μέλλον θα μεταφέρει αστροναύτες προς τη σεληνιακή τροχιά και ενδεχομένως σε μόνιμες υποδομές γύρω από τη Σελήνη.

Η επιστροφή της Artemis II ενισχύει το συνολικό πρόγραμμα Artemis της NASA, το οποίο αποτελεί τη βάση για τη νέα εποχή επανδρωμένων αποστολών πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά. Στόχος του προγράμματος είναι όχι μόνο η επιστροφή στη Σελήνη, αλλά και η δημιουργία σταθερής παρουσίας μέσω του μελλοντικού σεληνιακού σταθμού Gateway και η προετοιμασία για τις πρώτες επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.

Το βίντεο της επιχείρησης ανάκτησης, με τους δύτες να ανοίγουν την κάψουλα και να έρχονται σε άμεση επαφή με το πλήρωμα, αποτυπώνει το τελικό στάδιο μιας ιστορικής αποστολής που σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της ανθρώπινης εξερεύνησης του βαθέος διαστήματος σε κλίμακα που είχε να παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες.

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα που δέχεται μόλις 9.500 τουρίστες τον χρόνο: Ο πιο απομονωμένος προορισμός στον πλανήτη

09:44LIFESTYLE

Σπύρος Μαρτίκας: Του έκλεψαν το κινητό μέσα στο φαρμακείο - Καρέ από την κάμερα ασφαλείας - «Θα σε βρω, θα πληρώσεις!»

09:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντέιβιντ Καλιγκάρης: O «Γκάλης των Πατησίων», που για τρεις χρονιές έφερε τον Σπόρτιγκ στην ελίτ του ελληνικού μπάσκετ

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Η στιγμή που οι αστροναύτες πέφτουν στον Ειρηνικό και ανοίγουν την κάψουλα Orion

09:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Αγώνας δρόμου για νέο κύκλο διαπραγματεύσεων – «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν», τονίζει η Ουάσινγκτον

09:28Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Η κυβέρνηση αναζητά «Ανάσταση» μετά τα… Πάθη: ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια και οι βουλευτές ΝΔ στο «τραπέζι»

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός οδηγός μηχανής έπειτα από σύγκρουση με απορριμματοφόρο

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν μονοκατοικία και πέρασαν εκεί το Πάσχα – Δύο συλλήψεις

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα - Πού εντοπίζονται προβλήματα

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό στην Εγνατία - Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου μιμήθηκε την Ζωή Κωνσταντοπούλου on air και κατήγγειλε: «Είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής»

08:52ΕΥ ΖΗΝ

Τι είναι οι θεραπείες με πεπτίδια: Οφέλη, κίνδυνοι και τι λέει στην πραγματικότητα ο FDA

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Τρίτη του Πάσχα: Πώς κινούνται σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φωτιά σε διαμέρισμα στα Δειλινά - Στο νοσοκομείο μια γυναίκα

08:40LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή:Πάσχα στην Κρήτη με τον Βασίλη Μπισμπίκη - Η ανάρτησή της και το σχόλιο της κόρης της

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στους Παξούς: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 17χρονο τραυματία

08:19WHAT THE FACT

Υπερυπολογιστής της NASA προβλέπει πότε θα τελειώσει η Γη – Και είναι νωρίτερα απ’ότι πιστεύαμε

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Δεν θα ακρωτηριαστεί το δάχτυλο του 14χρονου - «Την βρήκε κάτω και έσκασε στα χέρια του», λέει η μητέρα του

08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Ανοιχτή η πλατφόρμα έως 30 Απριλίου για όλα τα ΑΦΜ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

06:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αυτή είναι η 48χρονη influencer που συνελήφθη με αναβολικά στο αυτοκίνητό της

07:08ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του καρκίνου: Νέα ανοσοθεραπεία γράφει ξανά την Ιστορία

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσκασαν» από φαγητό και ποτό και κατέληξαν στα επείγοντα

17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν μονοκατοικία και πέρασαν εκεί το Πάσχα – Δύο συλλήψεις

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στις ΗΠΑ: 18χρονος βίασε την 16χρονη θετή αδελφή του και την στραγγάλισε

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου μιμήθηκε την Ζωή Κωνσταντοπούλου on air και κατήγγειλε: «Είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής»

06:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Οι Ισπανοί ίσως ψάξουν αποφυγή του Παναθηναϊκού - Τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής

08:40LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή:Πάσχα στην Κρήτη με τον Βασίλη Μπισμπίκη - Η ανάρτησή της και το σχόλιο της κόρης της

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα - Πού εντοπίζονται προβλήματα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Αναστήθηκε» στη Λάρισα η πιο περίεργη λίμνη - Δείτε φωτογραφίες από την πανέμορφη Σκήτη

18:28ΕΘΝΙΚΑ

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έστειλε η Τουρκία για να παραβιάσουν το FIR Αθηνών στο Αιγαίο

06:04ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανασχηματισμός και ο Μακάριος Λαζαρίδης, τα Χρηματιστήρια-καζίνο, η Εθνική, το ελληνικό γάλα και η Alpha

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός οδηγός μηχανής έπειτα από σύγκρουση με απορριμματοφόρο

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό στην Εγνατία - Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία

07:19WHAT THE FACT

Κοντά στη λύση του μεγαλύτερου μυστηρίου της ανθρωπότητας: Πώς χτίστηκαν οι Πυραμίδες

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Η στιγμή που οι αστροναύτες πέφτουν στον Ειρηνικό και ανοίγουν την κάψουλα Orion

06:03ΕΛΛΑΔΑ

Σε απόγνωση οι ψαράδες με την ανεξέλεγκτη αύξηση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες

08:19WHAT THE FACT

Υπερυπολογιστής της NASA προβλέπει πότε θα τελειώσει η Γη – Και είναι νωρίτερα απ’ότι πιστεύαμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ