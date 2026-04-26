Μυτιλήνη: Εξαφανίστηκε 24χρονος κτηνοτρόφος – Η τελευταία επικοινωνία με τη μητέρα του

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο χωριό Άγρα της Μυτιλήνης, έπειτα από την εξαφάνιση ενός 24χρονου κτηνοτρόφου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (25/4).

Ο 24χρονος επικοινώνησε με τη μητέρα του περίπου στις 20:00 το βράδυ, ενημερώνοντάς την ότι βρισκόταν στα ζώα του, όπου είχε μεταβεί από τις πρωινές ώρες. Ωστόσο από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

Όπως αναφέρει το stonisi.gr, η εξαφάνισή του δηλώθηκε στις αστυνομικές αρχές από τους στενούς συγγενείς του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και διεξάγονται με κάθε διαθέσιμο μέσο, ενώ παράλληλα οι αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από οικεία πρόσωπα, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του νεαρού.

