Κεντάκι: Ανθρωποκυνηγητό μετά την εν ψυχρώ δολοφονία δύο τραπεζικών υπαλλήλων σε ένοπλη ληστεία

Η δραματική καταδίωξη έληξε όταν ο ύποπτος έπεσε πάνω σε ένα δέντρο - αλλά στη συνέχεια εξαφανίστηκε, ξεκινώντας μια τεράστια επιχείρηση αναζήτησης

Μιχάλης Παπαδάκος

Ένοπλη ληστεία στο Κεντάκι των ΗΠΑ άφησε πίσω της δύο νεκρούς τραπεζικούς υπαλλήλους με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι ότι ένας μασκοφόρος ένοπλος εισέβαλε σε υποκατάστημα τράπεζας των ΗΠΑ και άνοιξε πυρ - σκοτώνοντας δύο υπαλλήλους προτού τραπεί σε φυγή για να ακολουθήσει μια δραματική καταδίωξη.

Η Μπριάνα Μπράιαντ Έντουαρντς, 35 ετών, και ο Μπράιαν Σουίτζερ, 42 ετών, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν λίγο μετά τις 2 μ.μ. την Πέμπτη, όταν ο ύποπτος εισέβαλε στην τράπεζα φορώντας ένα φούτερ με κουκούλα, γάντια και μάσκα.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος στη Μπέρεα του Κεντάκι, μετά από αναφορές για ληστεία και διαπίστωσαν ότι οι προαναφερθέντες έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς.

Τρελή καταδίωξη 35 λεπτών, το έσκασε πεζός αφού τράκαρε σε δέντρο

Ο δολοφόνος τράπηκε σε φυγή πεζός προτού αργότερα εντοπιστεί πίσω από το τιμόνι μιας ασημένιας BMW με πινακίδες της Αλαμπάμα. Οι αστυνομικοί της πολιτείας προσπάθησαν να τον σταματήσουν, αλλά εκείνος έφυγε με μεγάλη ταχύτητα, πυροδοτώντας μια καταδίωξη υψηλής ταχύτητας διάρκειας 35 λεπτών.

Η δραματική καταδίωξη έληξε όταν ο ύποπτος έπεσε πάνω σε ένα δέντρο - αλλά στη συνέχεια εξαφανίστηκε, ξεκινώντας μια τεράστια επιχείρηση αναζήτησης.

Τοπικοί, πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν έκτοτε κατακλύσει την περιοχή, πηγαίνοντας από πόρτα σε πόρτα και χρησιμοποιώντας drones, ελικόπτερα και μονάδες K-9 σε μια απεγνωσμένη αναζήτηση.

«Κάποιος ήρθε στην πόλη μας και χτύπησε έναν δικό μας», δήλωσε ο αστυνομικός της πολιτειακής αστυνομίας του Κεντάκι, Σκότι Πένινγκτον.

«Δεν χρειάζεται καν να τους γνωρίζω... εργάζονται εδώ, οπότε είμαι εκνευρισμένος. Οι άνθρωποι πίσω μου είναι εκνευρισμένοι. Έχουμε ορκιστεί να προστατεύουμε την κοινότητά μας και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε». Πρόσθεσε: «Είναι οι άνθρωποί μας που εργάζονται στην κοινότητά μας και δεν είναι πλέον μαζί μας»

«Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια στοιχεία και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να φέρουμε αυτό το κακόβουλο άτομο ενώπιον της δικαιοσύνης».

Οι τρομοκρατημένοι κάτοικοι παροτρύνθηκαν να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς ο ύποπτος παραμένει φυγάς.

«Αν δείτε κάτι παράξενο και δεν νιώθετε καλά με αυτό - ξέρετε, τα σκυλιά σας συμπεριφέρονται περίεργα - καλέστε μας», είπε ο Πένινγκτον.

Novibet
