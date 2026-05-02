Οι ΗΠΑ προκαλούν ασφυξία στο Ιράν: Ο ναυτικός αποκλεισμός «πάγωσε» έσοδα 5 δισεκατομμυρίων

Η στρατηγική της Ουάσινγκτον στον Κόλπο του Ομάν στριμώχνει την Τεχεράνη, η οποία αναζητά τρόπους διαφυγής για το πετρέλαιο της

Επιμέλεια - Newsbomb

Ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ (αριστερά) μιλούν σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο, την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 στην Ουάσιγκτον.

Σε ένα άνευ προηγουμένου οικονομικό αδιέξοδο έχει περιέλθει η ιρανική κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το AXIOS από το Πεντάγωνο καθώς το αμερικανικό ναυτικό μπλόκο στον Κόλπο του Ομάν αποδίδει καρπούς, προκαλώντας τεράστια πίεση στην Τεχεράνη. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εκτιμά ότι το Ιράν έχει στερηθεί έσοδα ύψους σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις πωλήσεις πετρελαίου, εξαιτίας της επιχείρησης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η κίνηση αυτή αποτελεί το ισχυρότερο εργαλείο διαπραγμάτευσης του προέδρου Τραμπ, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό της κρίσης παραμένουν σε ένα εύθραυστο στάδιο.

Από τις 13 Απριλίου, όταν ξεκίνησε το μπλόκο, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει περισσότερα από 40 πλοία που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό μεταφέροντας πετρέλαιο ή άλλα απαγορευμένα φορτία. Αυτή τη στιγμή, 31 δεξαμενόπλοια, φορτωμένα με 53 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού, παραμένουν εγκλωβισμένα στον Κόλπο, με την αξία του φορτίου τους να υπερβαίνει τα 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, οι ΗΠΑ έχουν ήδη προχωρήσει στην κατάσχεση δύο πλοίων, ενισχύοντας το μήνυμα ότι ο κλοιός σφίγγει.

Ο κίνδυνος των γεμάτων αποθηκών και η «Μεγάλη Απόδραση»

Το πρόβλημα για το Ιράν διογκώνεται, καθώς οι χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης έχουν φτάσει στο όριο της χωρητικότητάς τους. Η Τεχεράνη αναγκάζεται πλέον να χρησιμοποιεί παλαιότερα δεξαμενόπλοια ως πλωτές αποθήκες, ενώ οι διαδρομές που επιλέγουν τα πλοία που προσπαθούν να φτάσουν στην Κίνα έχουν γίνει πολύ πιο ακριβές και χρονοβόρες, λόγω του φόβου για αμερικανικές παρεμβάσεις. Ο Samir Madani, συνιδρυτής του TankerTrackers.com, υπογραμμίζει την περίπτωση του γιγαντιαίου τάνκερ «HUGE», το οποίο ακολουθεί πορεία κατά μήκος των ακτών του Πακιστάν και της Ινδίας προς το στενό της Μαλάκα στη Μαλαισία, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τον έλεγχο.

Υπάρχει ωστόσο η αίσθηση ότι η κατάσταση πλησιάζει σε ένα οριακό σημείο. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι Ιρανοί ενδέχεται να σχεδιάζουν μια μαζική προσπάθεια «απόδρασης» κατά τη διάρκεια της νύχτας, μόλις συσσωρεύσουν αρκετά αποθέματα κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν. Όπως σημειώνεται, η παρούσα φάση του ψυχρού πολέμου μεταξύ των δύο χωρών έχει οδηγήσει σε ένα αμοιβαίο παιχνίδι αποκλεισμών. Το Ιράν είχε αρχικά μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ, με τις ΗΠΑ να απαντούν «κλειδώνοντας» την είσοδο του Κόλπου του Ομάν προς τα δυτικά.

Το τελεσίγραφο της Ουάσινγκτον

Ο βασικός στόχος της αμερικανικής πίεσης είναι να αναγκαστεί το Ιράν να εξαντλήσει τη χωρητικότητα αποθήκευσης, κάτι που θα οδηγήσει αναπόφευκτα στο κλείσιμο των πετρελαιοπηγών. Ο Gregory Brew, αναλυτής του Eurasia Group, εκτιμά ότι το Ιράν απέχει μόλις λίγες εβδομάδες ή το πολύ έναν μήνα από το να ξεμείνει εντελώς από αποθηκευτικό χώρο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Joel Valdez, δήλωσε ότι το μπλόκο λειτουργεί με πλήρη ισχύ και αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. «Προκαλούμε ένα καταστροφικό πλήγμα στην ικανότητα του ιρανικού καθεστώτος να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και την περιφερειακή αποσταθεροποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να διατηρούν αυτή την αμείλικτη πίεση στην περιοχή μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός τους.

