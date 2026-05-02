Οι παρουσιαστές που έχουν το κεφάλι τους ήσυχο τη μεταγραφική περίοδο

Ποιοι μένουν στις θέσεις τους την επόμενη σεζόν;

Οι παρουσιαστές που έχουν το κεφάλι τους ήσυχο τη μεταγραφική περίοδο
  • Στον ALPHA, οι παρουσιάστριες Σταματίνα Τσιμτσιλή και Κατερίνα Καινούργιου διατηρούν ισχυρά συμβόλαια και παραμένουν στις πρωινές ζώνες τους.
  • Στον ΑΝΤ1, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Κατερίνα Καραβάτου συνεχίζουν την συνεργασία τους με το κανάλι παρά τις αλλαγές στη ζώνη.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στο «GNTM» του STAR, ενώ ο Πέτρος Πολυχρονίδης διατηρεί το «Τροχό της τύχης».
  • Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ο Θανάσης Πάτρας συνεχίζουν τη συνεργασία τους με το OPEN, με σχεδιασμούς για ανανεώσεις και αλλαγές.
  • Στο MEGA, η Φαίη Σκορδά, η Μαρία Μπεκατώρου και η Σίσσυ Χρηστίδου διατηρούν σταθερές θέσεις με επιτυχημένες εκπομπές.
Η μεταγραφική περίοδος μπορεί να έχει ξεκινήσει επίσημα για τα κανάλια και τους τηλεαστέρες, ωστόσο υπάρχουν πρόσωπα που μπορούν να είναι ήσυχα! Παρά τον σκληρό ανταγωνισμό στην ψυχαγωγία, κάποιοι παρουσιαστές έχουν το κεφάλι τους ήσυχο διατηρώντας ισχυρά συμβόλαια με τους σταθμούς τους.

Στο μέτωπο του ALPHA η γυναικεία συμμαχία… στην πρωινή ζώνη κάνει θαύματα. Σταματίνα Τσιμτσιλή και Κατερίνα Καινούργιου φέρνουν πρωτιές στο κανάλι και φέτος διανύουν μία εξαιρετική χρονιά. Έτσι, τόσο το «Happy Day» όσο και η «Super Κατερίνα» θα παραμείνουν… αλώβητα στον κυκεώνα των αλλαγών. Ειδικά για την ξανθιά παρουσιάστρια, που πρόσφατα έγινε μητέρα, η σεζόν είναι η καλύτερή της. Σε επίπεδο επαγγελματικό, τόλμησε σαρωτικές αλλαγές μπροστά και πίσω από τις κάμερες και το εγχείρημα πέτυχε. Στο ίδιο κανάλι, ήσυχη μπορεί να είναι και η Ναταλία Γερμανού. Η παρουσιάστρια του «Καλύτερα δε γίνεται!», το Σαββατοκύριακο, μπορεί να είδε σκαμπανεβάσματα στους πίνακες τηλεθέασης, όμως συνεχίζει και οι αλλαγές θα έχουν ενδιαφέρον. Ακάθεκτος θα συνεχίσει και ο Γιώργο Θαναηλάκης με το «Deal», που αποτέλεσε τη μεγάλη έκπληξη της σεζόν.

Στον ΑΝΤ1, η Ζέτα Μακρυπούλια μπορεί να απασχολεί για το μέλλον του «Rouk Zouk» όμως η ίδια έχει συμβόλαιο με το κανάλι και θα παραμείνει στην οικογένεια του Αμαρουσίου. Το σόου «Moments» έχει πάρει το πράσινο φως και η παρουσιάστρια θα συζητήσει με τα στελέχη και για άλλα σχέδια. Στον ΑΝΤ1 θα παραμείνει, από τον τομέα της ψυχαγωγίας, και η Κατερίνα Καραβάτου. Αν και ακόμη είναι ρευστό το τοπίο για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου, η παρουσιάστρια χαίρει εκτίμησης και σεβασμού.

Ένα καλοκαίρι, χωρίς άγχος, αναμένεται να περάσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η παρουσιάστρια θα έχει ηγετικό ρόλο στο «GNTM» του STAR, στον νέο κύκλο του ριάλιτι που θα κρατά συντροφιά από Σεπτέμβριο. Πρόσφατα, μάλιστα, δήλωσε: «Τα πράγματα ξεκινάνε, γίνονται ωραία πράγματα καλοκαιρινά, ετοιμάζουμε concept». Στο STAR παραμένει, φυσικά, και ο Πέτρος Πολυχρονίδης, που έχει αποδείξει την αξία του στο χρηματιστήριο της TV με τον «Τροχό της τύχης».

Τη συνεργασία του με το OPEN θα κρατήσει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ο παρουσιαστής έχει ενεργό συμβόλαιο με το κανάλι και αναμένεται να συζητήσει το πού και πώς θα τον βρει η επόμενη χρονιά. Μετά από τη δύσκολη φετινή συνεργασία με την Ιωάννα Μαλέσκου και το team της εκπομπής του Σαββατοκύριακου, σίγουρα θα ζητήσει ολικό ρεκτιφιέ… στην ομάδα του. Σε καλό κλίμα βρίσκονται και οι συζητήσεις του Θανάση Πάτρα με τον σταθμό, καθώς απέδειξε ξανά την εργατικότητά του και το ωραίο κλίμα που δημιουργεί με τους συνεργάτες του.

Όσον αφορά στο MEGA; Η Φαίη Σκορδά δεν έχει κρύψει τις εξαιρετικές σχέσεις που διατηρεί με το κανάλι. Η παραμονή της έχει «κλειδώσει» κι έτσι, χωρίς επαγγελματικά άγχη, θα έχει να προγραμματίσει μόνο τον γάμο της με τον εκλεκτό της καρδιάς της. Σταθερή στην απογευματινή ζώνη θα είναι η Μαρία Μπεκατώρου με το «Chase», αλλά και η Σίσσυ Χρηστίδου τα Σαββατοκύριακα» με το «Χαμογέλα και πάλι». Οι δύο γυναίκες έχουν δείξει ότι μπορούν να «πιέσουν» σκληρά τον ανταγωνισμό και σίγουρα θεωρούνται γερά χαρτιά στα χέρια του MEGA.

Novibet
