Παναθηναϊκός AKTOR: Η μόνη ομάδα με εκτός έδρας νίκη στην post season – Ισοφάρισε επίδοση του 2009

Ο… γαλαξίας αστέρων του Παναθηναϊκού AKTOR, πήγε χωρίς Κώστα Σλούκα στη Βαλένθια. Εκεί αγωνίστηκε απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα η οποία τερμάτισε 2η στην regular season. Έχοντας 4Χ4 στις αναμετρήσεις με τις ελληνικές ομάδες (τους «πράσινους» και τον Ολυμπιακό).

Συν τοις άλλοις το κλίμα έντασης που δημιούργησαν οι γηπεδούχοι, δημιούργησε έξτρα δυσκολίες στο «τριφύλλι». Το οποίο όχι απλά στάθηκε όρθιο, όχι απλά έκανε break, αλλά πήρε και τα δύο παιχνίδια. Όντας η μόνη ομάδα τη φετινή σεζόν που έχει νικήσει στην post season εκτός έδρας.

Στα play in οι «πράσινοι» νίκησαν στο «σπίτι» τους τη Μονακό, η Μπαρτσελόνα τον Ερυθρό Αστέρα στη Βαρκελώνη και τέλος η Μονακό την Μπαρτσελόνα στο Πριγκιπάτο. Όσο για τα play offs, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε έχουν κάνει εύκολα το 2-0 στις έδρες τους.

Στη μακρά ιστορία της πιο επιτυχημένης ευρωπαϊκής ομάδας του 21ου αιώνα, αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά σε διαδικασία play offs best of 5. Σε σειρά δηλαδή που κρίνεται στις τρεις νίκες. Ποτέ ξανά ο Παναθηναϊκός δεν έχει νικήσει στα Game 1 και 2! Ειδικά τώρα που ήταν και εκτός έδρας.

Δύο σερί νίκες μακριά από την Ελλάδα, έχει πάρει άλλη μία φορά. Τη σεζόν που πολλοί θεωρούν πως είχε την καλύτερη ομάδα που πέρασε ποτέ απ’ τα ευρωπαϊκά γήπεδο… Μέχρι την επόμενη τουλάχιστον! Ο λόγος για τη σεζόν 2008-09, η οποία κατέληξε με την κατάκτηση του τροπαίου στο Βερολίνο.

Τότε ο Παναθηναϊκός είχε πλεονέκτημα έδρας απέναντι στην Ιταλική Σιένα. Νίκησε δύσκολα το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, έχασε όμως το δεύτερο. Πήγε στη γειτονική χώρα και πέτυχε δύο νίκες για να προκριθεί με 3-1 νίκες.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επανέλαβε εκείνο τον άθλο, νικώντας και τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια. Πλέον καλείται να «σκουπίσει» τους Ισπανούς, στο Game 3 του Telekom Center Athens την Τετάρτη (6/5). Κάτι που αν συμβεί θα γίνει για πρώτη φορά σε play offs 5 αγώνων (best of 5).

2008/09 Παναθηναϊκός-Σιένα 3-1

2010/11 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 1-3

2011/12 Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-2

2012/13 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 3-2

2013/14 ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παναθηναϊκός 3-2

2014/15 ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παναθηναϊκός 3-1

2015/16 Λαμποράλ Κούτσα-Παναθηναϊκός 3-0

2016/17 Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 0-3

2017/18 Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης 1-3

2018/19 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 3-0

2023/24 Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-2

2024/25 Παναθηναϊκός-Εφές 3-2