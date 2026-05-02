Κινηματογραφική ληστεία στην Αρτέμιδα: Άρπαξαν ολόκληρο ATM από σούπερ μάρκετ και εξαφανίστηκαν

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (1/5) στην Αρτέμιδα, όταν άγνωστοι δράστες πραγματοποίησαν εντυπωσιακή κλοπή, αφαιρώντας ολόκληρο ΑΤΜ από την πρόσοψη σούπερ μάρκετ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 03:55 τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Καραμανλή. Οι δράστες, έχοντας οργανώσει προσεκτικά την ενέργειά τους, προσέγγισαν το σημείο όπου βρισκόταν το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα κατάφεραν να το αποκολλήσουν και να το μεταφέρουν στην καρότσα αγροτικού οχήματος.

Σύμφωνα με το Mega, ανέπτυξαν ταχύτητα και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση, πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει.

Το ΑΤΜ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περιείχε άγνωστο χρηματικό ποσό, ωστόσο θεωρείται πιθανό να ήταν γεμάτο λόγω της αργίας, ώστε να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, με στόχο να χαρτογραφήσουν τη διαφυγή των δραστών και να οδηγηθούν στα ίχνη τους.

Διαβάστε επίσης