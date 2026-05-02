Κινηματογραφική ληστεία στην Αρτέμιδα: Άρπαξαν ολόκληρο ATM από σούπερ μάρκετ και εξαφανίστηκαν

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (1/5) στην Αρτέμιδα, όταν άγνωστοι δράστες πραγματοποίησαν εντυπωσιακή κλοπή, αφαιρώντας ολόκληρο ΑΤΜ από την πρόσοψη σούπερ μάρκετ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 03:55 τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Καραμανλή. Οι δράστες, έχοντας οργανώσει προσεκτικά την ενέργειά τους, προσέγγισαν το σημείο όπου βρισκόταν το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα κατάφεραν να το αποκολλήσουν και να το μεταφέρουν στην καρότσα αγροτικού οχήματος.

Σύμφωνα με το Mega, ανέπτυξαν ταχύτητα και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση, πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει.

Το ΑΤΜ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περιείχε άγνωστο χρηματικό ποσό, ωστόσο θεωρείται πιθανό να ήταν γεμάτο λόγω της αργίας, ώστε να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, με στόχο να χαρτογραφήσουν τη διαφυγή των δραστών και να οδηγηθούν στα ίχνη τους.

08:35ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα κυριαρχεί μέσω του λογισμικού πλατφορμών

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Κυρήκου: Μυστήριο με το πρόσωπο που τηλεφώνησε το βράδυ πριν την εξαφάνισή της

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Ανθρωποκυνηγητό μετά την εν ψυχρώ δολοφονία δύο τραπεζικών υπαλλήλων σε ένοπλη ληστεία

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen ID. Polo: Η ηλεκτρική επιστροφή ενός θρύλου

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παρατείνεται το φθινοπωρινό σκηνικό - Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Έχουμε ήδη κερδίσει, αλλά θέλω μεγαλύτερη νίκη - Οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν σαν πέτρα μόλις τελειώσει ο πόλεμος»

07:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η μόνη ομάδα με εκτός έδρας νίκη στην post season – Ισοφάρισε επίδοση του 2009

07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με «Αντιγόνη», «Prada» και την έκθεση της Barbara Kruger στο ΚΠΙΣΝ

07:35LIFESTYLE

Οι παρουσιαστές που έχουν το κεφάλι τους ήσυχο τη μεταγραφική περίοδο

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες «κλειδί»

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά

07:25ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί δεν βλέπουμε συνέχεια τις μύτες μας;

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική ληστεία στην Αρτέμιδα: Άρπαξαν ολόκληρο ATM από σούπερ μάρκετ και εξαφανίστηκαν

07:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιφέστο Τσίπρα: Οι προτάσεις για Εργασία, Θεσμούς, Κράτος, Διακρίσεις, Οικολογία και AI

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί ο υπερηχητικός πύραυλος «Dark Eagle» των ΗΠΑ δεν μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στον πόλεμο εναντίον του Ιράν

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Παγωμένος Μάιος: Πού θα βρέξει σήμερα και πού θα πέσουν χιόνια

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ προκαλούν ασφυξία στο Ιράν: Ο ναυτικός αποκλεισμός «πάγωσε» έσοδα 5 δισεκατομμυρίων

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - 30 χρόνια μετά μιλούν οι επιστολές

06:25ΕΛΛΑΔΑ

«Αμάθεια, άγνοια κινδύνου, ελλιπείς υποδομές» - Οι αιτίες για τα ατυχήματα με πατίνια και ο ρόλος των γονέων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες «κλειδί»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η θαυματουργός αγία της Εκκλησίας

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - 30 χρόνια μετά μιλούν οι επιστολές

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παρατείνεται το φθινοπωρινό σκηνικό - Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον 89χρονο «πιστολέρο»: Τα παγωτά, τα μαγειρευτά και τα... μάγια

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Άνδρας ρίχνει κάτω και κλωτσάει καλόγρια στη μέση του δρόμου στην Ιερουσαλήμ

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Έχουμε ήδη κερδίσει, αλλά θέλω μεγαλύτερη νίκη - Οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν σαν πέτρα μόλις τελειώσει ο πόλεμος»

07:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η μόνη ομάδα με εκτός έδρας νίκη στην post season – Ισοφάρισε επίδοση του 2009

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική ληστεία στην Αρτέμιδα: Άρπαξαν ολόκληρο ATM από σούπερ μάρκετ και εξαφανίστηκαν

19:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video της ντροπής: Άνδρας ασφαλείας της Βαλένθια απαιτεί από τον Ρογκαβόπουλο να καθίσει

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Παγωμένος Μάιος: Πού θα βρέξει σήμερα και πού θα πέσουν χιόνια

19:59WHAT THE FACT

Ο Ντα Βίντσι διέγνωσε κατά λάθος μια θανατηφόρα ασθένεια 346 χρόνια πριν την ιατρική

06:25ΕΛΛΑΔΑ

«Αμάθεια, άγνοια κινδύνου, ελλιπείς υποδομές» - Οι αιτίες για τα ατυχήματα με πατίνια και ο ρόλος των γονέων

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί ο υπερηχητικός πύραυλος «Dark Eagle» των ΗΠΑ δεν μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στον πόλεμο εναντίον του Ιράν

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος οδηγός «μπλόκαρε» λεωφορείο στο κέντρο - Προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Ανθρωποκυνηγητό μετά την εν ψυχρώ δολοφονία δύο τραπεζικών υπαλλήλων σε ένοπλη ληστεία

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι - «Καλό ταξίδι bro...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ