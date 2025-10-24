Χάρης Βαρθακούρης: «Η Αντελίνα είχε πρόταση για εκπομπή αλλά ήταν πολλές οι ώρες και για μένα»

Η Αντελίνα, επέλεξε να μην ενταχθεί στην παρουσίαση της εκπομπής «The View», παρά το γεγονός ότι της έγινε σχετική πρόταση, αποκάλυψε ο Χάρης Βαρθακούρης.

Ο τραγουδιστής τόνισε ότι η προτεραιότητα της συζύγου του παραμένει η οικογένεια και η καθημερινή ζωή στο σπίτι, καθώς τα παιδιά έχουν ανάγκη τη φροντίδα και την παρουσία της, πράγμα το οποίο προτιμά κι ο ίδιος. Παράλληλα, επισήμανε ότι το τηλεοπτικό περιβάλλον και οι απαιτήσεις του χρόνου αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στην απόφασή της.

Ο Χάρης Βαρθακούρης εξήγησε στο star: «Η Αντελίνα συζητάει τηλεοπτικές προτάσεις αλλά δεν θα το κάνει ακόμα, γιατί χαίρεται τη ζωή της στο σπίτι, τη μητρότητα της και τα παιδιά την έχουν ανάγκη. Είχε πρόταση η Αντελίνα για να είναι στο The View. Ήταν πολλές οι ώρες και αυτό για μένα ήταν απαγορευτικό και για την ίδια όμως. Όταν μας έγινε η πρόταση ήταν μεσημεριανή η εκπομπή. Κυρίως λόγω χρόνου δεν έγινε».

Ο ίδιος πρόσθεσε αναφορικά με την τηλεοπτική του εμπειρία: «Κανείς δεν σου εξασφαλίζει την επιτυχία στη θεαματικότητα, είναι ένα ρίσκο η τηλεόραση. Στο σόου που έκανα στον ΣΚΑΪ δεν σου άφηνε καμία ελευθερία. Αν με ρωτούσαν τώρα, δεν θα το έκανα ξανά».