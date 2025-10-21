Κουστουρίτσα: Δεν μπορείς να βάζεις ένα 10χρονο να αποφασίσει αν είναι αγοράκι, κοριτσάκι ή ζωάκι

Δεν μάσησε τα λόγια του ο κορυφαίος Ευρωπαίος κινηματογραφιστής, Εμίρ Κουστουρίτσα, μιλώντας από τα Χανιά, και καταφέρθηκε ανοιχτά κατά της λεγόμενης Woke ατζέντας.

Μιλώντας για κινηματογράφο, πολιτική, τεχνητή νοημοσύνη, τέχνη και πολιτισμό, με αφορμή το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, ο Σέρβος σκηνοθέτης τα είπε όλα σε συνέντευξη τύπου σε εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης με την παρουσία μαθητών και κοινού, το μεσημέρι της Κυριακής στο Πνευματικό Κέντρο.

Τι σημαίνει ευτυχία

«Έχω την βαθιά πεποίθηση ότι ελευθερία σημαίνει ευτυχία. Είμαι 70 ετών και κάνω ό,τι θέλω στη ζωή μου. Δεν θα άλλαζα με τίποτα την θέση μου, ακόμα και αν μου έλεγαν να γίνω διευθυντής της μεγαλύτερης τράπεζας στον κόσμο ή ο πλουσιότερος άνθρωπος άνθρωπος στον κόσμο. Θέλω να μπορώ να γευματίσω στο Κολωνάκι χωρίς security, να μπορώ να επιλέγω πού επιθυμώ να πάω και να μην πηγαίνω εκεί που δεν επιθυμώ« ανέφερε, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, όπου δήλωσε μάλιστα «εθισμένος στην Ελλάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η woke ατζέντα στοχεύει στον έλεγχο του πληθυσμού της γης

Σε άλλο σημείο υποστήριξε πως σήμερα ο κόσμος είναι χωρισμένος ανάμεσα σε αυτούς που στηρίζουν το κίνημα woke και αυτούς που πιστεύουν στις παραδοσιακές αξίες.

«Η woke ατζέντα δημιουργήθηκε από την CIA – είναι μέρος ενός παγκόσμιου σχεδίου να ισοπεδώσει τους τοπικούς πολιτισμούς και να επιβάλει μια ομοιογένεια, κάτι που κάνει η αριστερά τα τελευταία 200 χρόνια. Είναι μια κατασκευασμένη ατζέντα και όχι μια γνήσια ατζέντα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει κατασκευαστεί για να διαλύσει τον θεσμό της οικογένειας και να δημιουργήσει ευάλωτα άτομα, εύκολα χειραγωγίσημα από τις πολυεθνικές. Οι οπαδοί της παγκοσμιοποίησης θέλουν να ελέγχουν τον παγκόσμιο πληθυσμό. Ο στόχος είναι η μείωση του πληθυσμού της γης. Δεν μπορεί να βάζεις διλήμματα σε ένα 10χρονο αγόρι για τη σεξουαλικότητά του. Να του δίνεις την δήθεν επιλογή να αποφασίσει αν είναι αγόρι ή κορίτσι ή… ζωάκι. Είναι fake! Ακόμα κι εμένα που είμαι 70 χρονών, αν αρχίσεις να μου δίνεις τέτοιες επιλογές θα με βάλεις σε δίλημμα! Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να εξερευνήσει την σεξουλικότητά του.

«Αναζητούσαμε την πολυπολιτισμικότητα και τώρα όλος ο κόσμος παίζει το παιχνίδι της σεξουαλικής πολυμορφίας, δεν υποστηρίζεται από κάποιες Αρχές ούτε κάποια ιδεολογία.

Ο ορθόδοξος κόσμος θα επιβιώσει, αυτό μπορεί να μην είναι σημαντικό για τους υποστηρικτές της woke κουλτούρας αλλά για εμάς είναι. Αυτοί εξάλλου δεν ξέρουν αν υπάρχουν ή όχι.

Το Woke κίνημα είναι αντιφατικό από τη φύση του. Στις ΗΠΑ οι υποστηρικτές του έχουν ταυτιστεί πλέον με κάποιους εκτός ελέγχου αριστεριστές. Αριστερός δεν γίνεσαι με ρεκλάμες» ανέφερε μεταξύ άλλων για να καταλήξει λέγοντας ότι «δεν με ενδιαφέρει καθόλου η Woke ατζέντα».

Το Χόλυγουντ… σκοτώνει το σινεμά

Αντισυμβατικός και λυρικός, ο Κουστουρίτσα αναφέρθηκε στην πολυπλοκότητα των χαρακτήρων του. «Είναι συνήθως αντιφατικοί χαρακτήρες αλλά πάντα τους δίνω κάτι καλό. Δεν πρέπει να είμαστε επικριτικοί απέναντι στους ήρωές μας. (…) Αυτό κάνει το σύγχρονο σινεμά. Οι περισσότερες ταινίες έχουν αυτήν την φτηνή και επιφανειακή προσέγγιση της ανθρώπινης ζωής, με μια απλοϊκή διάκριση καλού και κακού. Προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι όλος ο κόσμος είναι Χόλυγουντ, κάτι που είναι αρκετά ανόητο. Το Χόλυγουντ δεν κατάφερει ποτέ να αντανακλάσει τα υπαρξιακά προβλήματα των ανθρώπων.

Συνεχίζοντας, ο κ. Κουστουρίτσα, σημείωσε πως «πολλές φορές Αμερικανοί συνάδελφοί μου όταν ήθελαν να με μειώσουν έλεγαν υποτιμητικά, “αυτός είναι Ευρωπαίος σκηνοθέτης” σαν να παίζω σε χαμηλότερη πίστα. Αλλά όλοι γνωρίζουν το βάθος του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και όταν με πεις Ευρωπαίο σκηνοθέτη εγώ θα ταυτιστώ με τον Φελίνι, τον Αντονιόνι, τον Ταρκόφκι, τον Μιχάλκοφ, τον Βισκόντι».

«Στο Χόλυγουντ για να προωθήσουν μια ταινία βάζουν αυτές τις γκόμενες και τους γκόμενους να μας πουν πόσο απίθανα πέρασαν στα γυρίσματα, πόσο τέλειος ήταν ο σκηνοθέτης. Αυτό ειναι ανοησία. Δεν είναι πραγματικό. Αν θες να αντικατοπτρίσεις τις ιδέες σου… πρέπει να σου γυρίσει το στομάχι ανάποδα. Πρέπει να πεθάνεις για να κάνεις μια ταινία. Δεν έχει καθόλου πλάκα.

Πάντα συνδέομαι προσωπικά με τις ταινίες μου και μία τέτοια θα είναι και η επόμενη ταινία μου που βασίζεται σε βιβλίο του Βαλεντίν Ρασπούτιν λέγεται η Τελευταία Στιγμή και τοποθετείται σε ένα χωριό της Σερβίας» σημείωσε.

Το σινεμά συντηρείται από τα Φεστιβάλ

Για την παρουσία του στο Chania Film Festival σημείωσε ότι: «Μου αρέσουν οι μικρές διοργανώσεις. Όταν έκανα το δικό μου φεστιβάλ ο βασικός μου στόχος ήταν να σταματήσω τον εθισμό στα κόκκινα χαλιά. Το σινεμά συντηρείται από τα φεστιβάλ» ενώ ανέφερε πως η κινηματογραφική κουλτούρα του κοινού έχει αλλάξει λόγω της τεχνολογικής επανάστασης που είναι σε εξέλιξη και του τεράστιου εθισμού στα κινητά τηλέφωνα και στο να δεις μια ταινία χωρίς να πας σινεμά.

«Στον έρωτα ποντάρω πάντα. Θυμάμαι όταν πήγαινα σινεμά επειδή ήμουνα ερωτευμένος με ένα κορίτσι στο Σαράγεβο. Νιώθεις την ανάγκη να κυκλοφορήσεις με μια ωραία γυναίκα. Να της δώσεις ένα φιλί… Και επειδή βάζω τον έρωτα στο επίκεντρο του κινηματογράφου, δεν μπορώ να μην πω ότι τα φεστιβάλ αγαπούν τον κινηματογράφο.

Οι άνθρωποι είναι αυτοί που μεταφέρουν τον πολιτισμό. Και τα φεστιβάλ είναι ωραία μέρη για σινεμά.» τόνισε.

Για την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)

Κληθείς να πάρει θέση για την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Κουστουρίτσα σημείωσε: «Μπορεί να ξεχωρίσει η Τεχνητή Νοημοσύνη το καλό και το κακό; Να μας διδάξει το σωστό και το λάθος; Προφανώς δεν μπορούμε να εναντιωθούμε σε συσκευές που μας διευκολύνουν τη ζωή. Πρέπει όμως να εναντιωθούμε στην πιθανότητα οι συσκευές να γίνουν σοφότερες από εμάς. Το επόμενα 1.000 χρόνια δεν θα αλλάξουν και πολλά… Θα αλλάξει ο τρόπος που πληρώνουμε σίγουρα. Για τον τρόπο που αναπαραγόμαστε; Ποιος ξέρει…

Για τις αμερικανικές βάσεις

«Πιστεύω ότι οι Αμερικανικές Βάσεις, στη Σούδα, στην Μεσόγειο και σε όλον τον κόσμο, έχουν ορίζοντα ύπαρξης μερικών δεκαετιών ακόμα. Ελπίζω πως οι Αμερικανοί θα είναι αρκετά έξυπνοι για να αποσύρουν τα στρατευματά τους πίσω στη χώρα τους. Αλλά βοηθάτε κι εσείς σε αυτό που τους δείχνετε ότι δεν τους θέλετε» σημείωσε ο κ. Κουστουρίτσα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

Οι Αμερικάνοι θα επιβιώσουν αν φερθούν αρκετά έξυπνα και κλείσουν τις 880 βάσεις τους» τόνισε.

Δείτε ολόκληρο το βίντεο:

