Superman: Πόσο woke είναι η νέα ταινία του σούπερ ήρωα;

Μεγάλη συζήτηση άνοιξε η νέα ταινία του σκηνοθέτη Τζέιμς Γκαν, «Superman» που μόλις έκανε πρεμιέρα παγκοσμίως. Ο σκηνοθέτης έχει πει ότι ο γνωστός σούπερ ήρωας είναι μετανάστης σε αυτή την ταινία και αυτό ήταν αρκετό για να ακουστούν αντιδραστικές απόψεις από υποστηρικτές της ατζέντας Τραμπ για το μεταναστευτικό. Ένας από αυτούς που έκαναν δηλώσεις στοχεύοντας στις προθέσεις της ταινίας ήταν ο φιλοτραμπικός ηθοποιός Ντιν Κέιν ο οποίος ενσάρκωσε τον σούπερ ήρωα στην τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του ’90 «Lois & Clark: The new adventures of Superman». «Πόσο woke θα μετατρέψει το Χόλιγουντ αυτόν τον ήρωα; Πόσο θα αλλάξει η Ντίσνεϊ την Σταχτοπούτα; Γιατί να αλλάξουν αυτούς τους χαρακτήρες;», αναρωτήθηκε ο Κέιν μιλώντας στο TMZ.

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γκαν είχε πει πρόσφατα ότι «ο Superman είναι η ιστορία της Αμερικής. Ενας μετανάστης που ήρθε σε αυτή τη χώρα από άλλα μέρη. Για μένα είναι κυρίως μια ιστορία που αναφέρεται στην καλοσύνη, μια αξία που έχει χαθεί πλέον».

Εξωγήινος

Στις δηλώσεις του, ο Ντικ Κέιν είπε επίσης ότι «το ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Superman είναι μετανάστης, είναι εξωγήινος. Ο αμερικανικός τρόπος ζωής είναι πολύ φιλικός στους μετανάστες, όμως υπάρχουν κανόνες. Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ και να λες ότι δεν θέλεις να ακολουθείς κανέναν κανόνα στις ΗΠΑ γιατί θέλεις να ζεις όπως στη Σομαλία. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί γιατί εγκατέλειψες τη Σομαλία για να έρθεις εδώ. Πρέπει να υπάρχουν όρια, δεν μπορούμε να δεχόμαστε τους πάντες στις ΗΠΑ, αλλιώς η κοινωνία θα καταρρεύσει», υπογράμμισε.

Συντηρητικοί σχολιαστές στην αμερικανική τηλεόραση μιλάνε δηκτικά για την ταινία, ενώ ο Τζέιμς Γκαν σε νεότερες δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι «η ταινία μιλάει για καλοσύνη και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε με αυτό». Ο αδελφός του, Σον Γκαν, που εμφανίζεται στην ταινία είπε παράλληλα ότι «στηρίζουμε τους ανθρώπους μας και αγαπάμε τους μετανάστες. Ο Superman είναι μετανάστης και οι άνθρωποι τους οποίους στηρίζουμε στην Αμερική είναι μετανάστες. Αν δεν αρέσει αυτό σε κάποιους, τότε δεν είναι Αμερικανοί. Όσοι λένε όχι στους μετανάστες δεν έχουν σχέση με τον Αμερικανικό τρόπο ζωής».