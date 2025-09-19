H στιγμή που drone των Χούθι χτυπάει ξενοδοχείο στο Ισραήλ
Ένα drone των Χούθι συνετρίβη στην αυλή ενός ξενοδοχείου στο Ειλάτ την Πέμπτη και προκάλεσε ζημιές στο κτίριο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.
Η αστυνομία της περιφέρειας του Ελάτ απομόνωσε την περιοχή της πρόσκρουσης, δηλώνοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ μονάδες πυροτεχνουργών εργάστηκαν για να προσδιορίσουν εάν πρόκειται για υπολείμματα ενός αναχαιτιστικού πυραύλου ή για συντριβή drone.
Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μείνουν μακριά από τον τόπο του συμβάντος.
Ο Δήμος του Ειλάτ ανακοίνωσε ότι «αποφασίστηκε να αναβληθεί η παράσταση Selichot που ήταν προγραμματισμένη για χθες στο Palm Beach, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην αμυντική πολιτική της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.