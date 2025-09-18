Ισραήλ: Drone των Χούθι συνετρίβη σε περίβολο ξενοδοχείου - Βίντεο

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι στην Υεμένη προσέκρουσε σε περίβολο ξενοδοχείου στο Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ, λίγη ώρα αφότου ήχησαν σειρήνες συναγερμού στην περιοχή, ανακοίνωσαν σήμερα οι IDF.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επίθεση των Χούθι, ενώ μεταδίδουν βίντεο από κάμερα ασφαλείας ξενοδοχείου που κατέγραψε τη στιγμή της συντριβής του drone στον περίβολο του κτιρίου. Δεν αναφέρθηκαν θύματα, παρά μόνο ζημιές περιορισμένης έκτασης.

Reports of a possible drone impact earlier, likely launched by the Iranian-backed Houthis, in Eilat, Southern Israel. pic.twitter.com/PBoIST75hJ — OSINTdefender (@sentdefender) September 18, 2025

Από τις 18 Μαρτίου, όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν ξανά επιθέσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει από την Υεμένη περισσότερους από 80 βαλλιστικούς πυραύλους και περίπου 40 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.

Reports from Eilat say a Houthi UAV has crashed, though no injuries have been recorded at this time..???? pic.twitter.com/m67iPeK6J1 — THE UNKNOWN MAN (@Theunk13) September 18, 2025

