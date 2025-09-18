Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο: «Οι εξοπλισμοί από το Ισραήλ ενέχουν επικίνδυνες συνέπειες»
Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Anadolu, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι «η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις αναφορές για προμήθεια αντιαεροπορικού συστήματος από το Ισραήλ στην Ελληνοκυπριακή Διοίκηση».
Όχι απλά συνεχίζονται αλλά λαμβάνουν και επίσημες διαστάσεις οι τουρκικές αντιδράσεις για την προμήθεια των ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων BARAK MX από την Κύπρο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Anadolu, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι «η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις αναφορές για προμήθεια αντιαεροπορικού συστήματος από το Ισραήλ στην Ελληνοκυπριακή Διοίκηση».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πηγές του τουρκικού υπουργείου επισήμαναν σε εβδομαδιαία ενημέρωση στην Άγκυρα ότι «κάθε προσπάθεια που στοχεύει στη διατάραξη της ισορροπίας στο νησί παρακολουθείται στενά και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και την ειρήνη» του ψευδοκράτους.
Όπως αναφέρει το Sigmalive επικαλούμενο τον τουρκικό τύπο, οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι «η συνεχιζόμενη εξοπλιστική προσπάθεια της ''Ελληνοκυπριακής Διοίκησης'' (όπως αποκαλούν την Κυπριακή Δημοκρατία) και δραστηριότητες που μπορεί να υπονομεύσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί ενέχουν επικίνδυνες συνέπειες», προσθέτοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει, όπως και στο παρελθόν, να στηρίζει το ψευδοκράτος και να εγγυάται την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.
Επίθεση και στο Ισραήλ
Κατά την ίδια ενημέρωση, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Ζεκί Ακτούρκ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες εξελίξεις στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στις 16 Σεπτεμβρίου «βάθυνε περαιτέρω την ανθρωπιστική τραγωδία που συνεχίζεται στην περιοχή για περισσότερα από δύο χρόνια».
«Οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά αμάχων στη Γάζα και οι προκλητικές του ενέργειες έναντι γειτονικών χωρών αποτελούν σαφείς ενδείξεις της πρόθεσής του να παρασύρει εκ νέου τη Μέση Ανατολή σε πλήρη αστάθεια», είπε, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να λάβει άμεσα αποτρεπτικά μέτρα και να υιοθετήσει σοβαρές κυρώσεις για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας.