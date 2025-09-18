Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο: «Οι εξοπλισμοί από το Ισραήλ ενέχουν επικίνδυνες συνέπειες»

Σύμφωνα με το κυπριακό κανάλι Sigmalive, η Κυπριακή Εθνική Φρουρά παρέλαβε το πρώτο σύστημα Barak MX και είναι πλέον πλήρως λειτουργικό.

Όχι απλά συνεχίζονται αλλά λαμβάνουν και επίσημες διαστάσεις οι τουρκικές αντιδράσεις για την προμήθεια των ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων BARAK MX από την Κύπρο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Anadolu, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι «η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις αναφορές για προμήθεια αντιαεροπορικού συστήματος από το Ισραήλ στην Ελληνοκυπριακή Διοίκηση».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πηγές του τουρκικού υπουργείου επισήμαναν σε εβδομαδιαία ενημέρωση στην Άγκυρα ότι «κάθε προσπάθεια που στοχεύει στη διατάραξη της ισορροπίας στο νησί παρακολουθείται στενά και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και την ειρήνη» του ψευδοκράτους.

Like every independent country, #Cyprus and its people have the full right to defend themselves by procuring air defence systems such as #Israel’s Barak MX. #Turkey has neither the right nor the standing to protest or question Cyprus’s defensive choices. pic.twitter.com/gMlUWUaMVj — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 18, 2025

Όπως αναφέρει το Sigmalive επικαλούμενο τον τουρκικό τύπο, οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι «η συνεχιζόμενη εξοπλιστική προσπάθεια της ''Ελληνοκυπριακής Διοίκησης'' (όπως αποκαλούν την Κυπριακή Δημοκρατία) και δραστηριότητες που μπορεί να υπονομεύσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί ενέχουν επικίνδυνες συνέπειες», προσθέτοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει, όπως και στο παρελθόν, να στηρίζει το ψευδοκράτος και να εγγυάται την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

The Greek City Times reports that Turkish experts and military analysts are very concerned about the strengthening military alliance between Greece and Cyprus with Israel, especially in light of the upcoming deployment of Israeli Barak-MX air defense systems in southern Cyprus… pic.twitter.com/7BfHXCa5zn — Dana Levi דנה???? (@Danale) September 17, 2025

Επίθεση και στο Ισραήλ

Κατά την ίδια ενημέρωση, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Ζεκί Ακτούρκ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες εξελίξεις στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στις 16 Σεπτεμβρίου «βάθυνε περαιτέρω την ανθρωπιστική τραγωδία που συνεχίζεται στην περιοχή για περισσότερα από δύο χρόνια».

«Οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά αμάχων στη Γάζα και οι προκλητικές του ενέργειες έναντι γειτονικών χωρών αποτελούν σαφείς ενδείξεις της πρόθεσής του να παρασύρει εκ νέου τη Μέση Ανατολή σε πλήρη αστάθεια», είπε, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να λάβει άμεσα αποτρεπτικά μέτρα και να υιοθετήσει σοβαρές κυρώσεις για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας.

