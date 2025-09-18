Κοινή αεροναυτική άσκηση Τουρκίας - Αιγύπτου στην ανατολική Μεσόγειο έπειτα από 13 χρόνια

Η κοινή άσκηση, με την ονομασία «Θάλασσα Φιλίας» έχει προγραμματιστεί για το διάστημα από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου

Η κοινή άσκηση, με την ονομασία «Θάλασσα Φιλίας» έχει προγραμματιστεί για το διάστημα από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου

Τουρκική φρεγάτα σε παλιότερη άσκηση

EPA
Στρατιωτικές δυνάμεις από την Τουρκία και την Αίγυπτο θα συμμετάσχουν την επόμενη εβδομάδα σε κοινή ναυτική άσκηση, σηματοδοτώντας την πρώτη συνεργασία των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο έπειτα από 13 χρόνια.

Η κοινή άσκηση, με την ονομασία «Θάλασσα Φιλίας» («Türkiye-Egypt Friendship Sea / Bahr El Sadaka – Naval Exercise Special Drill»), έχει προγραμματιστεί για το διάστημα από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ.

Η τελευταία αντίστοιχη άσκηση μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο είχε διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2012.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, Ζεκί Ακτούρκ, δήλωσε σχετικά:

«Η Ειδική Άσκηση Ναυτικών Επιχειρήσεων Τουρκίας-Αιγύπτου στη Θάλασσα της Φιλίας (Bahr El Sadaka) έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην άσκηση, η οποία θα διεξαχθεί για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, θα συμμετάσχουν στοιχεία των Ναυτικών μας Δυνάμεων (φρεγάτες TCG Oruçreis και TCG Gediz, ταχύπλοα περιπολικά TCG İmbat και TCG Bora, και το υποβρύχιο TCG Gür), της Πολεμικής Αεροπορίας (2xF-16) και στοιχεία του Αιγυπτιακού Ναυτικού. Ο Διοικητής των Ναυτικών μας Δυνάμεων και ο Διοικητής των Αιγυπτιακών Ναυτικών Δυνάμεων θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση “Ημέρα Διακεκριμένων Παρατηρητών” στις 25 Σεπτεμβρίου.»

