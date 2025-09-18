«Οι S-400 παραμένουν στα αποθέματά μας», διαμηνύουν τουρκικές πηγές

Πληροφορίες ανέφεραν ότι η Μόσχα φέρεται να πρότεινε στην Τουρκία την επαναγορά των S-400

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας διαβεβαίωσαν ότι το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 παραμένει κανονικά στα αποθέματα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στη στάση της Άγκυρας.

Κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση των αμυντικών συντακτών, οι ίδιες πηγές, σχολιάζοντας σχετικά δημοσιεύματα, τόνισαν: «Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη θέση μας για τα S-400».

Πρόσφατα, δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι η Μόσχα φέρεται να πρότεινε στην Τουρκία την επαναγορά των S-400 που της είχε πουλήσει το 2019, έναντι 2,5 δισ. δολαρίων, προκειμένου να καλύψει ελλείψεις και αυξημένη ζήτηση από άλλες χώρες.

Η αγορά των S-400 είχε προκαλέσει την αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, καθώς η Ουάσινγκτον εφάρμοσε τις κυρώσεις του αμερικανικού νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Εχθρών της Αμερικής μέσω Κυρώσεων). Η Άγκυρα εξακολουθεί να διεκδικεί είτε την επιστροφή της στο πρόγραμμα είτε την αποζημίωση του ποσού των 1,45 δισ. δολαρίων που είχε καταβάλει για τη συμμετοχή της.