Ιταλία: «Ανοιχτή» στην επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ από την ΕΕ

Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης φτάνουν με βάρκα στο Λίντο της Βενετίας πριν από μια πορεία κατά του πολέμου στη Γάζα, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Βενετία, Ιταλία, το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025.

Ανοιχτή στο ενδεχόμενο επιβολής εμπορικών κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραήλ δηλώνει η Ιταλία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν θα επηρεάσουν τον άμαχο πληθυσμό, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αντόνιο Ταγιάνι.

Σε ομιλία του στην ιταλική Γερουσία, ο Ταγιάνι ανέφερε επίσης ότι η Ρώμη τάσσεται υπέρ της επιβολής κυρώσεων κατά ισραηλινών υπουργών που έχουν «απαράδεκτες» θέσεις σχετικά με τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το Ισραήλ και να επιβάλει κυρώσεις στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ και στον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς, καθώς και σε βίαιους εποίκους της Δυτικής Όχθης. Η εφαρμογή των μέτρων θα απαιτήσει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των μελών του 27μελούς μπλοκ.

