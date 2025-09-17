Μελόνι: Δεν συμμεριζόμαστε την απόφαση του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζώρτζια Μελόνι εξέφρασε αντιρρήσεις για την επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα

Στην ισραηλινή εισβολή στην πόλη της Γάζας, που προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις, αναφέρθηκε απόψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια ομιλίας της στην Ανκόνα, ενόψει των περιφερειακών εκλογών που διεξαχθούν σε λίγες ημέρες στην περιοχή Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας.

«Η αντίδραση του Ισραήλ είναι σαφώς δυσανάλογη. Η όλη κατάσταση δεν μπορεί παρά να επιδεινωθεί με την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Μια επιλογή την οποία η Ιταλία δεν μπορεί να συμμεριστεί», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

«Οι τρομοκράτες της Χαμάς συνεχίζουν, και τώρα, να αρνούνται να απελευθερώσουν τους ομήρους. Ας προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε την ειρήνη δίνοντας απαντήσεις όχι μόνο με συνθήματα», πρόσθεσε η Μελόνι.

