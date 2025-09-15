Ιταλία: «Δεν είμαστε έτοιμοι για πόλεμο με τη Ρωσία» - «Σκληρά» ειλικρινής ο υπουργός Άμυνας

Φωτ. Αρχείου - Ένα drone πετάει κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Γκουίντο Κροζέτο, υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι, δήλωσε σήμερα ότι «η Ιταλία δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη επίθεση από μέρους της Ρωσίας ή και από άλλη χώρα, το λέω εδώ και καιρό».

«Πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε έτσι ώστε η χώρα μας να είναι σε θέση να αμυνθεί, αν κάποιος αλλόφρονας αποφασίσει να μας επιτεθεί. Δεν εννοώ τον Πούτιν, εννοώ οποιονδήποτε», πρόσθεσε ο Κροζέτο.

«Δεν είμαστε έτοιμοι, διότι τα τελευταία είκοσι χρόνια δεν επενδύσαμε στην άμυνα. Κάτι που σημαίνει ότι δεν αναπληρώνεις μια εικοσαετία, μέσα σε ένα ή δυο χρόνια», ολοκλήρωσε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας.

