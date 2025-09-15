Αιφνιδιαστική επίσκεψη Αμερικανών αξιωματικών στην κοινή στρατιωτική άσκηση Ρωσίας-Λευκορωσίας

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματικοί παρακολούθησαν τις κοινές ρωσο-λευκορωσικές στρατιωτικές ασκήσεις Zapad-2025 τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Αξιωματικοί του αμερικανικού στρατού παρακολούθησαν την Δευτέρα (15/09) τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τον Λευκορώσο υπουργό Άμυνας Βίκτορ Κρένιν να τους ενημερώνει ότι «μπορούν να δουν ό,τι τους ενδιαφέρει», σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία ξεκίνησαν την Παρασκευή την άσκηση «Zapad-2025» σε πεδία εκπαίδευσης και στις δύο χώρες την Παρασκευή, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με το ΝΑΤΟ, δύο ημέρες μετά την κατάρριψη από την Πολωνία ρωσικών drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της.

Η παρουσία των Αμερικανών στο πεδίο εκπαίδευσης στη Λευκορωσία παρουσιάστηκε από το υπουργείο Άμυνας της χώρας ως έκπληξη.

«Ποιος θα φανταζόταν πώς θα ξεκινούσε έτσι η μέρα της άσκησης Zapad-2025;», ανέφερε σε δήλωση, επισημαίνοντας την παρουσία τους μεταξύ εκπροσώπων από 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένων δύο άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, της Τουρκίας και της Ουγγαρίας.

Το υπουργείο δημοσίευσε βίντεο που δείχνει δύο ένστολους Αμερικανούς αξιωματικούς να ευχαριστούν τον Κρένιν για την πρόσκληση και να του σφίγγουν το χέρι.

US military officers made a surprise visit to Belarus to observe the joint Russia-Belarus "Zapad-2025" military drills. pic.twitter.com/TnKPWKmgmC — Visegrád 24 (@visegrad24) September 15, 2025

Βελτιωμένες οι σχέσεις Ουάσινγκτον-Λευκορωσίας

«Θα σας δείξουμε ό,τι σας ενδιαφέρει. Ό,τι θέλετε. Μπορείτε να πάτε εκεί και να δείτε, να μιλήσετε με τους ανθρώπους», είπε ο υπουργός στους Αμερικανούς, οι οποίοι αρνήθηκαν να μιλήσουν στους δημοσιογράφους.

Η παρουσία των Αμερικανών αξιωματικών είναι το τελευταίο σημάδι της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Λευκορωσίας, ενός στενού συμμάχου της Ρωσίας που επέτρεψε στη Μόσχα να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για να στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Τζον Κόουλ, εκπρόσωπος του Τραμπ, βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Μινσκ για συνομιλίες με τον ηγέτη της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος συμφώνησε να απελευθερώσει 52 κρατούμενους από τις φυλακές του, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι και πολιτικοί αντίπαλοι.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ ήραν τις κυρώσεις κατά της εθνικής αεροπορικής εταιρείας της Λευκορωσίας Belavia, επιτρέποντάς της να συντηρεί και να αγοράζει ανταλλακτικά για τον στόλο της, ο οποίος περιλαμβάνει αεροσκάφη Boeing. Ο Τραμπ επιθυμεί να επαναλειτουργήσει την αμερικανική πρεσβεία στη Λευκορωσία στο εγγύς μέλλον, να ομαλοποιήσει τις σχέσεις και να αναζωογονήσει τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, δήλωσε ο Κόουλ.

Ο Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καλλιεργεί στενότερες σχέσεις με τον Λουκασένκο, ο οποίος είναι τακτικός συνομιλητής του Βλαντίμιρ Πούτιν. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έστειλε στον Λουκασένκο μια φιλική χειρόγραφη επιστολή την οποία παρέδωσε ο Κόουλ.

