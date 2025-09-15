Λύση για τη λειτουργία του TikTok στις ΗΠΑ - Τραμπ: Η συνάντηση πήγε πολύ καλά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με την Κίνα για τη διατήρηση της λειτουργίας του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκληρώνοντας μια πολυετή προσπάθεια που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

«Η μεγάλη εμπορική συνάντηση στην Ευρώπη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας πήγε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! Θα ολοκληρωθεί σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Επίσης, επιτεύχθηκε συμφωνία για μια «συγκεκριμένη» εταιρεία που οι νέοι της χώρας μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Σι την Παρασκευή».

Κινέζοι και Αμερικανοί διπλωμάτες συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Μαδρίτη για να συζητήσουν εμπορικά και άλλα θέματα. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, που ηγείται του τελευταίου γύρου εμπορικών συνομιλιών με την Κίνα εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε δηλώσει ότι το TikTok ήταν ένα από τα θέματα που πιθανόν θα συζητηθούν.

Ο Τραμπ έχει παρατείνει πολλές φορές την αυτοεπιβαλλόμενη προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας με την Κίνα για την πώληση τουλάχιστον μέρους της αμερικανικής επιχείρησης TikTok σε έναν ιδιοκτήτη που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ. Ένα νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και υπογράφηκε από τον πρώην Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν απαγόρευσε το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του με έδρα την Κίνα εκχωρούσε το μερίδιό του στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας κοινωνικών μέσων στις ΗΠΑ.

